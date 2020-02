Anouk, Esther en Jeannette hebben zich week na week door de ingewikkelde bakproeven heen geworsteld en zondag is te zien hoe ze in de finale nog één keer hun best doen voor de winst. De drie finalisten weten al weken wie met de prijs naar huis is gegaan, maar hebben al die tijd hun mond moeten houden. En dat is best moeilijk, vertellen oud-winnaars aan NU.nl. Wat staat de winnaar te wachten?

Anna Yilmaz - winnaar 2018/2019

"Ik weet nog zo goed dat ik de maandag nadat ik won gewoon weer aan het werk moest en niks mocht zeggen. Maandenlang heb ik gelogen tegen collega's en mijn vriendinnen afgehouden om het maar geheim te houden. Ik ben heel slecht in liegen, dus dan was het gesprek ontlopen soms gewoon makkelijker."

"Mijn leven is compleet veranderd na de winst: ik werk nog steeds bij de marine, maar ben inmiddels niet meer op het water te vinden. Vroeger was ik soms maanden achter elkaar weg en nu ik regelmatig dingen op televisie moet doen, is dat gewoon niet te combineren, dus ik werk nu op kantoor."

"Bij de marine weten ze ook dat ik ooit eens wegga, mijn hart ligt toch echt bij bakken. Na de winst mag je een boek schrijven, maar met mijn dyslexie zie ik mezelf dat niet snel nog eens doen. Ik zou heel graag een eigen taartententje openen in Amersfoort en ben nu bezig met het schrijven van een ondernemingsplan."

"Een locatie heb ik nog niet gevonden, maar ik houd hoop. En ik merk dat de bekendheid door Heel Holland Bakt toch deuren opent: mensen herkennen je en willen je helpen. Het idee is dat mensen straks bij mij kunnen langskomen voor een goede koffie en een mooie taart. Geen dieetgedoe hoor, van een taart mag je gewoon genieten. En dan compenseren ze dat stukje taart weer met de lichte lunch die ik ook wil gaan aanbieden. Alles met mate."

Annemarie Pronk - winnaar 2016

"Ik ging bij de eerste opdracht in de finale totaal de mist in en zag zo de kans op de winst verdwijnen. Toen de tweede opdracht beter ging, durfde ik weer een beetje te gaan hopen, maar ik had alles bij elkaar zoveel stress ervan. En ze bleven het maar uitstellen en spannend houden."

"Het moment dat ik genoemd werd als winnaar was echt een moment van enorme opluchting. Ik moet daar nu ook weer om lachen als ik zie hoe de deelnemers het nu doen: dat gevoel van totale chaos in die laatste weken herken ik zo. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een koortslip had, gewoon omdat mijn lijf alle stress niet aankon."

“Ik werd veel herkend en dacht op de camping: o, jemig, straks gaan mensen ineens heel anders doen.” Annemarie Pronk, winnaar 2016

"Na de winst reed ik naar huis en was ik aan het bedenken waar ik de schaal die ik had gewonnen moest verstoppen, want niemand mocht natuurlijk weten dat ik gewonnen had. Dat je dan op maandag op werk komt en heel neutraal moet overkomen, is eigenlijk heel gek. En dat gaat dan nog wekenlang door."

"Inmiddels is het alweer zo lang geleden dat ik niet meer de hele tijd word herkend, maar dat was destijds wel zo. En van tevoren zag ik daar best tegenop. Uiteindelijk viel dat allemaal reuze mee en is het vooral heel leuk wat je allemaal meemaakt en mag doen."

"Bakken doe ik nog steeds veel, maar vooral in de huiselijke sfeer. Ik werk nog steeds bij het Leger des Heils. Daarnaast geef ik workshops vanuit mijn eigen bedrijfje en runnen we een B&B in Scheveningen. Ik vind het heel leuk om dit zo te kunnen combineren."

Rutger van den Broek - winnaar 2013

"Als je als allereerste winnaar uit de wedstrijd komt, heb je nog geen flauw idee wat het met je leven gaat doen. Ik kon niet zien hoe het anderen was vergaan en had van tevoren nooit verwacht dat anderhalf miljoen mensen zouden gaan kijken naar hoe wij taarten stonden te bakken."

"Het leek me heel leuk mee te doen en heb het echt voor mezelf gedaan. Dat mijn deelname mijn leven zo heeft veranderd, had ik niet zo ingeschat toen ik daar op een zondag hoorde dat ik de eerste winnaar was. Ik kreeg een mengkom en de eer, een boekendeal heb ik later zelf geregeld met een van de zeven uitgevers die meteen geïnteresseerd waren."

"Na de tweede aflevering merkte ik al hoe anders mijn leven zou worden: ik ging een dagje met mijn vriend naar De Efteling en hoorde een jongen van een jaar of tien hard roepen tegen zijn klasgenoten dat ik van televisie was en zo goed kon bakken."

"Nog steeds word ik regelmatig herkend, al is het niet per se meer van Heel Holland Bakt. Inmiddels heb ik acht boeken uitgebracht en een goedlopende bakwebsite, waardoor ik mijn baan in het ziekenhuis heb opgezegd om me volledig te kunnen concentreren op het bakken. Ik wist toen niet hoeveel mensen er tegelijk keken. Dat weet je nu als deelnemer wel. Ik weet niet hoe ik met die druk zou omgaan."

De finale van Heel Holland Bakt is zondag om 20.20 uur te zien op NPO1.