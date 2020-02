Meer dan zestig factcheckorganisaties wereldwijd werken sinds 24 januari aan het ontkrachten van complottheorieën en ander nepnieuws over het nieuwe coronavirus dat is ontstaan in de Chinese stad Wuhan. Volgens experts is het normaal dat er geruchten ontstaan bij een virusuitbraak als deze. Hoe komt dat?

We zagen sinds het uitbreken van het nieuwe coronavirus (2019-nCoV) verschillende complottheorieën en ander nepnieuws over het coronavirus langskomen. Daarom legde NUcheckt vorige week al uit dat het coronavirus niet in Engeland is uitgevonden.

Andere factcheckers schreven over bijvoorbeeld de beweringen dat het coronavirus zou zijn ontstaan doordat in Wuhan vleermuizensoep gegeten wordt en dat zoutwateroplossingen een medicijn tegen het nieuwe coronavirus zouden zijn. Beide beweringen bleken ongefundeerd.

Nepnieuws is overal. Maar waarom neemt het bij dit virus zulke extreme proporties aan?

'Veel onbekend bij uitbreken nieuw virus'

Andrea Kitta, onderzoeker aan de East Carolina University in de Verenigde Staten, is gespecialiseerd in medische broodjeaapverhalen en andere volksverhalen. Ze legt aan NU.nl uit dat er bij het uitbreken van een nieuw virus, zoals het coronavirus in Wuhan, een gebrek aan informatie is.

"Wanneer we voor het eerst over een virusuitbraak horen, zijn experts vaak voorzichtig in hun uitspraken. Experts kunnen wijzen op zaken die onwaarschijnlijk zijn, maar dingen volledig uitsluiten kunnen ze op dat moment vaak nog niet." Volgens Kitta biedt dit anderen de ruimte om allerlei stevige beweringen te doen.

Stellige meningen kunnen schijnhouvast bieden

Ook Enny Das, hoogleraar communicatie en beïnvloeding aan de Radboud Universiteit, vertelt dat het ontstaan van een epidemie een onzekere periode is.

"Het is onzeker hoe gevaarlijk een virus is en op welke termijn er een vaccin tegen kan worden ontwikkeld." Das legt uit dat mensen onzekerheid onprettig vinden en dat onzekerheid angst aanwakkert. "Stellige meningen of verklaringen kunnen dan schijnhouvast bieden en het gevoel van onzekerheid verminderen, ook al kloppen deze verklaringen mogelijk niet."

'Angst voor het vreemde wakkert nepnieuws aan'

Volgens Kitta speelt bij het nepnieuws over het nieuwe coronavirus ook vreemdelingenangst een rol. "Er is - net zoals bij SARS, een virus dat ook afkomstig was uit China - veel speculatie dat de ziekte ontstaan zou zijn door 'etnisch' of 'ongebruikelijk' voedsel." Kitta schrijft dat vleermuizensoep opvallend vaak genoemd wordt als oorsprong van het huidige coronavirus.

"We wijden virusuitbraken vaak aan 'vreemd' gedrag van anderen, deels omdat het ons een veilig gevoel geeft. Mensen geloven dat ze door 'vreemde dingen' te mijden veilig zijn voor het virus."

BBC toonde aan dat de afbeelding van vleermuizensoep die de afgelopen weken veel rondging op sociale media niet uit Wuhan afkomstig is, maar van de eilandengroep Palau in de Grote Oceaan. Bovendien is vleermuizensoep volgens de BBC in China helemaal geen gebruikelijk gerecht. We weten nog niet hoe het nieuwe coronavirus wel is ontstaan.

Geruchten over hoe het virus dan wel is ontstaan en wie de eerste was die het virus op mensen overdroeg, komen volgens Kitta bij zo goed als iedere nieuwe virusuitbraak voor. "Ieder verhaal over een virusuitbraak heeft een patient zero nodig."

Wat kunnen we doen om nepnieuws te voorkomen?

Volgens Das is het voor journalisten en experts bij de uitbraak van een epidemie belangrijk om bij de feiten te blijven en vooral de context goed te schetsen. "Leg bijvoorbeeld uit hoe het mogelijke gevaar van het nieuwe virus zich verhoudt tot de bekende seizoensgriep. Je kan ook uitleggen wat we weten over epidemieën en hoe die zich normaal gesproken ontwikkelen."

Aandacht besteden aan complottheorieën raadt Das in de meeste gevallen af. "Vaak onthouden mensen slechts heel oppervlakkig wat ze hebben gelezen. Ze onthouden dat ze 'iets' over een idee hebben gelezen, maar niet of wat ze hebben gelezen waar is of niet. En, hoe vaker je een idee hoort, hoe geloofwaardiger het wordt." Facebook, Twitter en YouTube hebben al extra maatregelen genomen tegen de verspreiding van nepnieuws over het coronavirus.

Volgens Kitta is het belangrijk om te onthouden dat het coronavirus nieuw is en dat voorzorgsmaatregelen als quarantaines en reisverboden daarom logisch zijn, maar dat deze maatregelen nog niet betekenen dat de apocalyps nadert.