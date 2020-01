NUweekend 20 jaar De Sims: 'Ik sloot ze dagenlang op in een piepkleine kamer' Ben jij een serieuze 'Simmer', of ben jij zo iemand die het huis in brand steekt en de Sim opsluit in een kelder? Het computerspel De Sims bestaat komende week twintig jaar; waarom is het na zoveel jaren nog steeds leuk om Sims in een zwembad te duwen en dan de trappetjes te verwijderen?