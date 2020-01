Ben jij een serieuze 'Simmer', of ben jij zo iemand die het huis in brand steekt en de Sim opsluit in een kelder? Het computerspel De Sims bestaat komende week twintig jaar; waarom is het na zoveel jaren nog steeds leuk om Sims in een zwembad te duwen en dan de trappetjes te verwijderen?

"Ik bouwde een zo eng mogelijk huis boven op een heuvel met een heel eng vrouwtje erin. Ik liet mannen steeds verliefd op haar worden en bij haar intrekken. En dan vermoordde ik ze", vertelt Sims-speler Tamara Postma.

Voor de mensen die het niet kennen: De Sims is een simulatiegame waarin spelers een poppetje, een Sim, kunnen creëren en voor deze Sim een levensloop kunnen uitstippelen. Zo kunnen Sims een baan krijgen in verschillende sectoren, kinderen krijgen of adopteren en een huis kopen.

De grootste kracht van De Sims is de keuzevrijheid die de spelers hebben, vertelt Leonie Kamps, gedragspsycholoog en medewerker bij de Gamen Infolijn van Trimbos. "Je kunt het uiterlijk kiezen van de Sim, een huis bouwen en inrichten, een hele levensweg kiezen. En je kunt deze op elk moment ook weer wijzigen. Het verhaal in het spel staat nooit vast, je kan je eigen verhaallijn maken."

“De Sims is een ontsnapping naar een leven waarin je kunt doen wat je wilt.” Leonie Kamps, gedragspsycholoog

Die formule werkt. Na twintig jaar, vier delen en tientallen uitbreidingspakketten blijkt De Sims nog steeds populair. Het gemiddelde aantal spelers per maand steeg in het eerste half jaar van 2019 nog met 40 procent ten opzichte van het jaar ervoor, schreef EA Games in september 2019.

"Een succesvolle game moet moeilijk genoeg zijn, zodat spelers zich niet vervelen, maar mag niet zo moeilijk zijn dat ze niet verder komen in het spel", vertelt Kamps. "De Sims is makkelijk om te spelen, ook voor beginnende gamers. De drempel om het spel te spelen is heel laag, maar je kunt het spel zelf zo moeilijk maken als je wilt."

'Ik heb een stuk of tien villa's uit Ex on the Beach en Temptation Island nagebouwd'

Zo is Celine Seelemann, die al twintig jaar de Sims speelt, uren bezig om gebouwen uit tv-programma's tot in de kleinste details na te bouwen in de Sims. "Vaak zie ik iets op tv, een keuken of badkamer. Dan moet ik het even schetsen of fotograferen om het later in de Sims na te bouwen."

"Ik heb Ex on the Beach bijvoorbeeld alleen maar gekeken om de villa's na te bouwen. Met zo'n villa ben ik dan zo'n zes uur bezig. Ik maak foto's van de villa in verschillende hoeken. Soms moet ik heel veel afleveringen van de serie kijken voordat ze eindelijk in een bepaalde kamer filmen."

Seelemann heeft alle delen en bijna alle uitbreidingspakketten van het spel, ook al is de gameplay in de verschillende Sims-spellen grotendeels hetzelfde. "Je hebt bij elk deel net andere spullen, en met alle uitbreidingspakketten erbij zijn de mogelijkheden bij het bouwen van huizen enorm."

“Ik kijk alleen Ex on the Beach om de villa's na te bouwen in de Sims.” Celine Seelemann, twintig jaar Sims-speler

Seelemann is zelf vormgever en gebruikt de Sims als inspiratie voor projecten in het echte leven. "Als vrienden verhuizen, dan bouw ik hun nieuwe huis exact na in de Sims. En dan laat ik ze dat huis zelf inrichten. Dat kunnen ze dan gebruiken als inspiratie bij het inrichten van het echte huis."

"Toen mijn broer laatst een nieuwe keuken kreeg, heb ik hem overgehaald om samen met mij een keuken in de Sims te bouwen. Deze keuken heeft hij uiteindelijk in zijn echte huis nagemaakt."

Celine Seelemann bouwt villa's van tv-programma's, zoals deze villa van het eerste seizoen van Love Island, na in The Sims

'Mijn Sim deelde het bed met de hele stad'

Je hebt spelers die net als Seelemann veel tijd en moeite steken in het spel, maar er zijn ook spelers die de Sims de vreemdste dingen laten doen. In de NU.nl-mailbox kwamen reacties binnen van tientallen mensen die hun Sim met de hele stad naar bed lieten gaan.

Of mensen die alle lelijke kinderen naar het leger stuurden of een Sim in slaap lieten vallen in een poeltje van zijn eigen ontlasting ("Disclaimer: ik was toen tien jaar oud").

Tamara Postma begon heel netjes met het spelen van het spel. "Maar op een gegeven moment werd dat een beetje saai", vertelt ze. "Ik kreeg toen het plan om een spookhuis te maken."

"Ik bouwde een zo eng mogelijk huis boven op een heuvel met een heel eng vrouwtje erin. Ik liet mannen steeds verliefd op haar worden en bij haar intrekken. En dan vermoordde ik ze, zo kreeg ik een heleboel grafstenen rondom het huis."

'Ik liet ze net zo lang elektronica repareren totdat ze geëlektrocuteerd werden'

Dan sloot ze de Sims bijvoorbeeld dagenlang op in een hele kleine kamer zonder deuren. Of liet ze de Sims net zo lang elektronica repareren totdat ze geëlektrocuteerd werden. Op een gegeven moment overleed het 'enge vrouwtje' uit verdriet omdat al haar vriendjes dood gingen.

"Nu klink ik echt als een freak", zegt Postma terwijl ze in de lach schiet. "Maar ik ben best normaal hoor."

Volgens Kamps doen mensen de gekste dingen met hun Sims, puur omdat het kan. "Spelers kunnen zo dingen beleven die ze in het echte leven echt niet zouden kunnen. Je kiest er zelf voor wat je wilt doen; je echt aan de regels houden, of de grenzen opzoeken. Het is een soort ontsnapping van je eigen leven, naar een leven waarin je kunt doen wat je wilt."