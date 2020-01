Beatrix is vrijdag 82 jaar geworden en deed alweer bijna zeven jaar geleden afstand van de troon. De prinses verschijnt nog geregeld in het openbaar, in tegenstelling tot de Belgische voormalige koning Albert. In hoeverre kunnen voormalige vorsten het leven leiden waar ze zelf zin in hebben?

"Prinses Beatrix is nog zeer betrokken, maar doet vooral de dingen die ze zelf leuk vindt. Ze was onlangs nog bij het Holland Dance Festival, omdat ze een enorm balletliefhebber is. Dan zie je haar vol enthousiasme op de dansers afstappen", vertelt koningshuiskenner en Blauw Bloed-presentator Jeroen Snel.

"Het is dan ook zeker niet zielig dat ze af en toe nog haar plichtplegingen heeft, omdat ze de dingen kan kiezen waar ze zelf zin in heeft", verzekert Snel. "Ze woont nog regelmatig de vergaderingen op maandagochtend bij waar de agenda en uitnodigingen voor evenementen worden doorgenomen. Ze is ook niet iemand om vooral thuis te zitten en het lijkt er bij de meeste bezoeken ook wel op dat ze het nog erg naar haar zin heeft."

De Belgische koningshuisverslaggever van Het Nieuwsblad Wim Dehandschutter zegt dat er in België met bewondering wordt gekeken naar het werk dat prinses Beatrix nog verricht. "Ze stelt zich nog steeds beschikbaar en had een ondersteunende rol achter koning Willem-Alexander in de periode na de troonswisseling", stelt hij. Dehandschutter vindt het mooi om te zien hoe de prinses nog steeds culturele evenementen bezoekt en daar plezier in lijkt te hebben.

Een wereld van verschil met het Belgische koningshuis

Dehandschutter noemt de rol van prinses Beatrix een wereld van verschil met hoe voormalig koning Albert zich heeft opgesteld nadat diens zoon Filip de troon overnam. Filip werd op 21 juli 2013 koning, zo'n drie maanden nadat Willem-Alexander werd ingehuldigd.

"Waar prinses Beatrix er juist was en is voor haar zoon, verdwenen Albert en zijn vrouw Paola meteen uit het openbare leven. Koning Filip kan eigenlijk helemaal niet meer op zijn vader en moeder rekenen", schetst hij de situatie in het Belgisch koningshuis.

"Niemand ging ervan uit dat ze nog veel zouden werken of een prominente plaats in zouden nemen. Albert was nog net geen tachtig bij de troonswisseling. Toch zou je wel denken dat ze hun gezicht laten zien tijdens onze nationale feestdag, al is het alleen maar om achter hun zoon te staan. Eén dag per jaar zou niet te veel moeite moeten zijn, maar hij is daar nooit verschenen", aldus de verslaggever van Het Nieuwsblad.

Volgens de Belgische royaltywatcher is de band tussen vader en zoon niet al te best en werkt de voormalig koning zijn opvolger ook op professioneel vlak tegen. Zo kwam in 2016 naar buiten dat Albert niet tevreden was over zijn pensioen van 900.000 euro per jaar. Daarnaast gaf hij deze week toe dat hij inderdaad de biologische vader is van Delphine Boël, die al jaren beweert de dochter van de voormalig koning te zijn.

“Koning Filip kan eigenlijk helemaal niet meer op zijn vader en moeder rekenen.” Wim Dehandschutter, koningshuisverslaggever in België

'Het koningshuis ondervindt schade van zo'n schandaal'

Dehandschutter stelt dat een voormalig vorst nog veel schade kan berokkenen in het koningshuis als zo'n schandaal uitkomt. "Voor het imago van de koninklijke familie is dit absoluut schadelijk. De oud-koning erkent simpelweg zijn eigen vlees en bloed niet. Daar kan niemand inkomen. Het paleis heeft het altijd afgedaan als een privésituatie, maar van het koningshuis verwacht je wel een bepaald moreel besef."

"Burgers kijken zo steeds negatiever naar het koningshuis, waar Filip natuurlijk schade van ondervindt. De ogen zijn nu op hem gericht hoe hij omgaat met een halfzus die hij er ineens heeft bijgekregen."

Blauw Bloed-presentator Snel verwacht dat de invloed die dit heeft op het Belgische koningshuis wel mee zal vallen. "Dat Delphine Alberts dochter is, was eigenlijk al jaren een publiek geheim. Het doet niets af aan hoe goed Filip zijn werk doet. Die familie is totaal los zand, dus hij wordt niet per se aangekeken op de daden van zijn vader."

Koning Filip en zijn vader Albert bij de troonswisseling in 2013. (Foto: BrunoPress)

'Niets houdt Beatrix tegen om een nieuwe geliefde te hebben'

Dehandschutter stelt dat Albert en zijn vrouw naast het schandaal nog nauwelijks in de publiciteit komen en alle ruimte krijgen om een teruggetrokken bestaan te leven. "Ze profiteren echt wel van de tijd die ze nog samen hebben en zijn veel in het buitenland. Zo nu en dan verschijnt er eens een paparazzifoto van een vakantie in Italië, maar verder leven ze buiten het zicht van de camera."

De Belgische koningshuisverslaggever denkt dat Beatrix hier andere keuzes in maakt, mede omdat ze weduwe is. "Als echtpaar kan je samen genieten van je oude dag, maar zij staat er alleen voor en misschien heeft ze daarom ook meer behoefte om bezig te blijven en mensen om zich heen te hebben."

Snel gelooft niet dat Beatrix zich erg laat beperken in haar doen en laten in het openbaar. "Natuurlijk herkennen mensen haar, maar ze rijdt bijvoorbeeld ook rond in een auto zonder geblindeerde ramen. Ze is die aandacht natuurlijk ook al haar hele leven gewend."

Hij denkt dan ook dat er ruimte zou zijn voor een nieuwe liefde in haar leven, mocht de prinses daar behoefte aan hebben. "De mogelijkheid voor afspraakjes heeft ze zeker en het zou zomaar kunnen dat er iemand is waar ze gevoelens voor heeft. Het is moeilijk in te schatten, zeker omdat ze ook zo veel onderweg is. Prins Claus was wel echt de liefde van haar leven, maar ik zou er niet raar van opkijken als er een andere man in haar leven is."