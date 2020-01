In aanloop naar de topper tegen Ajax ligt John de Jong hevig onder vuur bij een deel van de PSV-fans. De directeur voetbalzaken wordt een slecht aankoopbeleid en als gevolg daarvan een diepe crisis verweten. Hij overweegt door alle onrust zelfs op te stappen. Een analyse van zijn werk aan de hand van vier belangrijke eigenschappen van een technisch directeur.

1. Ervaring. 'De functie is veel moeilijker geworden'

Kort nadat Frank Arnesen in 1994 bij PSV werd aangesteld als technisch directeur, nam toenmalig clubvoorzitter William Maeyer de destijds 38-jarige Deen apart. Hij vertelde de oud-voetballer dat het zes tot acht jaar duurt om goed te worden in zijn nieuwe vak.

"Ik moet zeggen dat hij daar helemaal gelijk in had. Misschien duurde het bij mij zelfs iets langer, want ik was niet zo begaafd", lachte Arnesen 25 jaar later bij zijn presentatie als nieuwe technisch directeur van Feyenoord.

Arnesen was tien jaar lang technisch directeur bij PSV en haalde topspelers als Ronaldo, Ruud van Nistelrooij en Arjen Robben naar Eindhoven. Hij leerde het vak met vallen en opstaan in een periode dat de voetbalwereld een stuk minder complex was dan nu.

"Het werk van een technisch directeur is door het Bosman-arrest in 1995 veel moeilijker geworden", zegt Jan Reker, voormalig trainer en algemeen directeur van PSV. "Als je een speler koopt en hem een contract voor drie jaar geeft, dan begint zijn zaakwaarnemer na een jaar al te zeuren dat hij salarisverhoging wil. En anders verlengt de speler zijn contract niet en gaat hij gratis de deur uit."

Zo kreeg De Jong (42) bij PSV te dealen met Gastón Pereiro en diens soms onnavolgbare Zuid-Amerikaanse makelaars. Reker: "Het valt niet mee voor De Jong, want de zaakwaarnemers zijn ontzettend machtig geworden."

2. Netwerk. 'Je moet op het juiste moment toeslaan'

Marcel Brands, de voorganger van De Jong, had al twaalf jaar ervaring opgedaan bij RKC Waalwijk en AZ voordat hij technisch directeur van topclub PSV werd. Zaakwaarnemer Patrick van Diemen zag Brands van dichtbij aan het werk toen hij RKC-middenvelder was. "Hij was er heel goed in om bij spelers een positief gevoel bij RKC te creëren. Brands was vaak al lange tijd bezig met een transfer en sloeg dan op het juiste moment toe."

In zijn acht jaar bij PSV haalde Brands spelers als Georginio Wijnaldum, Luuk de Jong en Hirving Lozano, die meerdere jaren in Eindhoven speelden, prijzen wonnen en met dikke winst werden doorverkocht aan grote buitenlandse clubs. Dat beleid leverde Brands in juni 2018 een overstap naar Everton op.

Vervolgens werd De Jong (die acht jaar in de scouting van PSV had gewerkt) verantwoordelijk voor het transferbeleid. "Hij heeft Brands van heel dichtbij aan het werk gezien en als hoofdscout van PSV was zijn netwerk natuurlijk dik in orde", zegt Van Diemen.

Aankopen PSV seizoen 2018/2019 Lars Unnerstall (transfervrij). Status: eerste doelman

Nick Viergever (transfervrij). Status: vaste basisspeler

Angeliño (5,5 miljoen). Status: voor 12 miljoen teruggekocht door Manchester City

Denzel Dumfries (5,5 miljoen). Status: uitgegroeid tot aanvoerder en international

Ryan Thomas (2,75 miljoen). Status: komt na lange blessure pas recent af en toe aan spelen toe

Érick Gutiérrez (6 miljoen). Status: nooit onomstreden basisspeler geworden

Aziz Behich (1,5 miljoen). Status: speelde zelden, met verlies doorverkocht

Trent Sainsbury (transfervrij). Status: speelde zelden, transfervrij vertrokken

3. Kennis van de spelersmarkt. 'Bij elke transfer houd je twijfel'

De Jong rondde na zijn entree als td in 2018 de door Brands al min of meer in gang gezette transfers van Angeliño (naar Manchester City) en Denzel Dumfries (van Heerenveen naar PSV) af. De transfers die volgden (zie kaders) waren allemaal een stuk minder gelukkig. De technisch manager slaagde er niet in om het vertrek van Angeliño, Lozano en Luuk de Jong op te vangen.

"Uiteraard voldoen niet alle aankopen aan mijn verwachtingen", gaf De Jong vorige maand toe. "Aan de andere kant: alle aankopen zijn in overleg met de trainer gehaald." Op voorspraak van de vorige maand ontslagen Mark van Bommel kwamen onder anderen de geflopte Aziz Behich en Trent Sainsbury, met wie Van Bommel samenwerkte als assistent-bondscoach van Australië.

Maar ook Bruma, de duurste aankoop, kan nog niet overtuigen. "Bij Galatasaray scoorde hij elf keer, maar vervolgens kwam hij in de sterkere Bundesliga niet tot zijn recht", aldus De Jong. "Dan denk je dat het hem in de Eredivisie wel gaat lukken, maar bij elke transfer houd je altijd enige twijfel."

Dat alle aankopen van afgelopen zomer tegenvallen, valt volgens Reker niet alleen De Jong aan te rekenen. "De scouting bestaat al jaren uit dezelfde mensen, en zij gaan zorgvuldig te werk. Een kandidaat-speler wordt door meerdere scouts bekeken en als het kan ook door de hoofdtrainer."

Aankopen PSV seizoen 2019/2020 Bruma (15 miljoen). Status: speelt vaak, maar kwam in de Eredivisie pas tot drie goals en drie assists

Timo Baumgartl (10 miljoen). Status: niet onomstreden als basisspeler

Ritsu Doan (7,5 miljoen). Status: pendelt tussen de basis en de reservebank

Olivier Boscagli (2 miljoen). Status: stond bij vijf Eredivisie-duels in de basis en kon niet overtuigen

Konstantinos Mitroglou (huursom van 1,25 miljoen). Status: wordt hooguit als pinchhitter ingezet

Toni Lato (gehuurd zonder huursom). Status: zonder minuut in de Eredivisie te hebben gespeeld teruggekeerd naar Spanje

Ibrahim Afellay (transfervrij). Status: werd benoemd tot aanvoerder, maar had pas één basisplek in de Eredivisie

Robbin Ruiter (transfervrij). Status: werd gehaald als reservedoelman

Ricardo Rodríguez (gehuurd). Status: net binnen bij de club

4. Autoriteit. 'Belachelijk wat je over je heen krijgt'

De Jong omschrijft zichzelf als een type dat graag op de achtergrond werkt. Bij zijn aanstelling is afgesproken dat algemeen directeur Toon Gerbrands namens de directie het woord voert in de media.

Na het chaotisch verlopen vertrek van Steven Bergwijn voor 32 miljoen naar Tottenham Hotspur, rijst de vraag of De Jong intern over voldoende autoriteit beschikt. De aanvaller forceerde een transfer door op de dag van de competitiewedstrijd tegen FC Twente naar Londen af te reizen.

"Maar als je een zelf opgeleide speler als Bergwijn voor een groot bedrag kunt verkopen, dan is dat een goede deal", zegt zaakwaarnemer Van Diemen.

Een deel van het PSV-publiek liet zondag duidelijk zijn onvrede over de technisch manager merken. "Het is te belachelijk voor woorden wat voetballers en ook technisch directeuren tegenwoordig allemaal over zich heen krijgen", vindt Van Diemen. "Toen ik zelf voetbalde, hoorde je ook vaak genoeg wat van kwade supporters, maar alleen in het stadion."

"Tegenwoordig roept iedereen van alles op sociale media en wordt de hoofdingang van het Philips Stadion bestormd. Het wordt steeds gekker, maar het is als technisch directeur belangrijk om je niet te laten leiden door emoties. Je zit er voor de lange termijn." Dat is ook wat De Jong zelf benadrukte toen hij Van Bommel ontsloeg.

Op die lange termijn overweegt De Jong het anders aan te gaan pakken. "De kwantiteit van de spelersgroep is vrij hoog", analyseerde hij zijn eigen werk. "Er zitten vaak internationals op de bank, zoals Bruma, Gastón Pereiro, Érick Gutiérrez en Konstantinos Mitroglou. Dan krijg je veel teleurgestelde gezichten. Heb ik dat wel goed gedaan?"

Vanwege de ontstane onrust houdt De Jong zijn eigen functioneren na de winterse transferperiode tegen het licht. Vertrekken is een optie, zo erkende hij vrijdag nog. "Vanwege de transferwindow heb ik tegen de raad van commissarissen gezegd tot en met vrijdag 24 uur per dag te werken. Daarna zien we wel verder. Ik maak de komende tijd mijn afwegingen. Vooral in clubbelang en daarna in persoonlijk belang."