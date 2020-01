Terwijl China ingrijpende maatregelen treft tegen het nieuwe coronavirus krijgen steeds meer landen met besmettingen te maken. Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep het virus inmiddels uit tot internationale gezondheidscrisis. Wat gebeurt er in Nederland bij een potentiële besmetting?

"Het zal mij benieuwen hoe Nederland reageert als de Randstad op slot gaat en de intensive care volstroomt met dragers van het coronavirus." Het zijn de woorden van Chinadeskundige Fred Seegers in gesprek met NU.nl. Op het moment van zijn uitspraak, amper een week terug, is het virus net aangetroffen in Frankrijk en daarmee Europa.

Inmiddels is er ook sprake van vier besmettingen in Duitsland, terwijl bij de oosterburen nog eens tientallen anderen worden gemonitord. Ook bij een handvol andere EU-landen is er mogelijk sprake van besmettingen. Wereldwijd loopt het aantal ziektegevallen en het dodental door de ziekte gestaag op.

Het laatste nieuws rondom het coronavirus 2019-nCoV Dodentaantal gestegen naar 170

Besmettingen nemen toe, wereldwijd bijna achtduizend

Naar schatting zitten zeshonderd EU-burgers vast in Wuhan, het epicentrum van de uitbraak.

'Kans op besmetting in Nederland is reëel'

Volgens RIVM-topvrouw Aura Timen is er binnen Nederland geen reden voor paniek, ondanks dat het virus dichterbij komt. Daarbij zegt ze wel dat de kans op een besmetting in Nederland "reëel" is. "Die kans is er en wordt kleiner naarmate China de situatie onder controle krijgt. Dat is nu nog niet het geval."

Timen is hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (Centrum LCI) en onderdeel van het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM, dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) van advies voorziet rondom het coronavirus. Ze is er zeker van dat een eventuele uitbraak binnen Nederland snel onder controle is. "Al vanaf de eerste berichten vanuit China bereiden wij ons voor op een eventuele besmetting. Daar komt bij dat wij al waardevolle ervaring hebben opgedaan met eerdere soortgelijke uitbraken."

De RIVM-topvrouw refereert aan de SARS-pandemie in 2003 en de problemen rondom het MERS-virus. In beide gevallen waren er geen dodelijke Nederlandse slachtoffers, terwijl alleen het MERS-virus ook daadwerkelijk voorkwam in Nederland. "De draaiboeken en protocollen die toen zijn gebruikt, zijn aangepast en geoptimaliseerd aan deze nieuwe situatie. Het terugkijken naar behandelde soortgelijke uitbraken is het eerste wat we doen ", aldus Timen.

"We hebben vaker gezien dat ziektes van dieren naar mensen zijn overgestapt. De ontwikkeling van deze virussen is wél interessant, maar het laat veel soortgelijke kenmerken van het SARS- en MERS-virus zien."

Hoe gevaarlijk is het coronavirus? Onduidelijk is of de ziekte ernstiger is dan een gebruikelijke griep, maar cijfers zijn niet alarmerend

Dodelijke slachtoffers zijn vooral kwetsbare groepen zoals ouderen

Er is nog geen behandeling voor het virus, wel kunnen de symptonen worden tegengegaan

'Medici weten exact wanneer ze iemand moeten isoleren'

Op de vraag wat er gebeurt als een potentiële drager van het coronavirus zich ineens meldt, dreunt woordvoerder Gerben Hart van ziekenhuis Isala in Zwolle de belangrijkste protocollen desgevraagd op. Het Overijsselse hospitaal behandelde in 2014 een van de twee Nederlandse MERS-patiënten en telt 73 isolatiekamers waar patiënten met een hoog besmettingsgevaar opgevangen kunnen worden.

"Ieder ziekenhuis volgt de regels van het RIVM. Het medisch personeel weet exact bij welke kenmerken, zoals longklachten, hoge koorts en hoesten, het moet overschakelen op het isoleren van de patiënt", aldus Hart. "Ook wordt er direct contact gezocht met het RIVM."

Zowel Hart als Timen benadrukt dat de eerstvolgende stap cruciaal is: doorvragen naar de laatste contacten en verblijfplaatsen van de patiënt. Zij worden, als het noodzakelijk wordt geacht, gemonitord. Er worden monsters genomen en de temperatuur wordt gemeten.

Eén patiënt zorgt niet voor lading informatieborden door het land

Vanuit de overheid wordt er vervolgens transparant gecommuniceerd naar de bevolking over de besmetting, aldus woordvoerder Inge Freriksen van het ministerie van Volksgezondheid. "De besmetting wordt bekendgemaakt als de patiënt al in isolatie ligt, maar ook nu kunnen belangstellenden al terecht op de website van het RIVM waar enorm veel vragen beantwoord zijn."

Freriksen benadrukt wel dat als er maar één patiënt in één regio van het land is, niet ineens het hele land te maken krijgt met een lading informatieborden. "Het belangrijkste is om de laatste contacten van de patiënt te vinden en hen grondig te informeren."

Voor verpleegkundigen en artsen gelden strikte voorwaarden. Zij moeten te allen tijde in de isolatiekamer een spatbril, muts, mondkapje, schort en meer beschermende kleding dragen, om het risico op een mogelijke overdracht te verkleinen. Volgens Hart krijgt de patiënt niet te maken met een speciale groep artsen. "Iedereen binnen dit ziekenhuis weet precies wat zij moeten doen en kan de isolatiekamer met sluis betreden als dat noodzakelijk is."

Een isolatiekamer in Japan. Volgens woordvoerder Gerben Hart verschilt de kamer niet veel van een normale verpleegkamer: 'Alleen is deze voor één persoon bestemd.' (Foto: Reuters)

'Oefenen geregeld om altijd klaar te staan'

Hart blijft nuchter als hij praat over het virus. "Eigenlijk betreft het een soortgelijke behandeling als bij het influenzavirus, ofwel griepvirus. Dat kan ook gevaarlijk zijn als infecties en bacteriën opspelen."

De isolatiekamers in ziekenhuis Isala worden nu nog gebruikt om andere patiënten op te vangen. Die kunnen echter in een mum van tijd worden leeggemaakt om dragers van het coronavirus op te vangen, vertelt Hart.

RIVM-topvrouw Timen voegt toe dat Nederlanders een hoog niveau van professionaliteit kunnen verwachten van de gezondheidszorg, omdat GGD's, ziekenhuizen, huisartsen en de RIVM in "rustige jaren" niet hebben stilgezeten. "We oefenen geregeld om altijd klaar te staan."