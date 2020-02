NUweekend Dit gebeurt er in Nederland als het coronavirus zou worden aangetroffen 121 x gedeeld Terwijl China ingrijpende maatregelen treft tegen het nieuwe coronavirus krijgen steeds meer landen met besmettingen te maken. Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep het virus inmiddels uit tot internationale gezondheidscrisis. Wat gebeurt er in Nederland bij een potentiële besmetting?