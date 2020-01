NUweekend Van Laarhoven: van coffeeshoptycoon tot gevangene in Thailand Johan van Laarhoven begint de bouw van zijn imperium in de jaren tachtig met een slimme zet: hij opent een coffeeshop buiten de verzadigde Randstad. In 2011 besluit hij dat het mooi is geweest: hij gaat rentenieren in Thailand, waar hij op dat moment al een tijdje woont. Drie jaar later sluit de deur van een Thaise cel achter hem: wat is er gebeurd?