Angela Groothuizen werd vorig jaar zestig en is op dit moment bezig aan haar voorlopig laatste theatertournee. "Ik ben wel een beetje uitverteld", zegt ze in gesprek met NU.nl.

De carrière van Angela Groothuizen Groothuizen werd geboren op 28 september 1959 in Alkmaar.

Ze werd bij het grote publiek bekend als lid van meidengroep de Dolly Dots. De groep werd in 1979 opgericht.

Nadat de band in 1988 uit elkaar ging, maakte ze enkele soloalbums.

Groothuizen begon haar televisiecarrière in de jaren negentig. Ze presenteerde programma's als De Uitdaging, Wie is de Mol? en Seks met Angela.

In 2012 ging ze aan de slag bij RTL waar ze in de jury zat van talentenjachten als The Voice en Holland's Got Talent.

Ze maakte in haar carrière tien verschillende theaterprogramma's.

Momenteel is Groothuizen te zien als presentatrice van het programma Five Days Inside.

Tegen het einde van het interview loopt Angela Groothuizens jongste dochter Lola de woonkamer binnen. "Wanneer is je zus nou uit huis gegaan?", vraagt Groothuizen. Lola weet het niet precies. Groothuizen beantwoordt haar eigen vraag met stelligheid. "Ongeveer een jaar geleden. We hebben nu nog één jongvolwassene in huis. Die is 21, dus die moet opsodemieteren."

Lola is niet onder de indruk. "Zodra ik een keer laat vallen dat ik misschien uit huis wil, roep je: 'Echt waar?! Nee! Je mag hier blijven, voor mijn part tot je dertig bent.'"

Groothuizen kijkt schuldbewust. Haar dochters vormen de basis voor haar nieuwe voorstelling Lueke Binge ('leuke dingen', zoals een van haar dochters ooit op een zelfgemaakte strippenkaart schreef). Maar ze vertelt ook over de moeizame relatie met haar vader en hoe om te gaan met het leven als je weet dat je al ruimschoots 'over de helft' bent.

'Het lied over mijn vader schoot zo uit mijn pen'

"Ik begon in 2018 met het schrijven van het programma, toen ik voor een televisieprogramma in Amerika zat. Elke dag dwong ik mezelf een uur lang om materiaal te verzamelen. Het lied Veel meegemaakt, over mijn vader, schoot zo uit mijn pen."

Theo Groothuizen raakte vlak voor de geboorte van zijn jongste dochter verlamd. Het gevolg van ernstig rugletsel dat hij opliep tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat haar vader destijds precies had meegemaakt weet Groothuizen pas sinds vorig jaar, toen ze in het programma Verborgen Verleden hoorde dat hij als koopvaardijschipper voor de geallieerden voer en in meerdere gevechtssituaties was beland.

"Hij sprak daar niet over. Door dat programma besef ik dat ik meer op hem lijk dan ik dacht. Als kind zal ik hem misschien op een bepaalde manier dwars hebben gezeten, omdat hij werd geconfronteerd met de levenslust waar hij zelf geen invulling meer aan kon geven. Hij was ook al in de vijftig toen ik werd geboren. Wel konden we urenlang naar mijn vakantiefoto's kijken en over verre oorden praten. Ik heb veel reizen gemaakt en soms vraag ik me af of ik dat niet alleen maar voor hem deed."

"Maar je moet het publiek niet te lang en uitgebreid lastigvallen met je eigen levensverhaal - als ik het even bot mag zeggen. Ik wil verhalen vertellen en daar gebruik ik persoonlijke herinneringen voor. Maar er is echt wel een gedeelte in mijn leven dat ik voor mezelf wil houden."

“Het is een beetje van deze tijd dat iedereen er alles uitgooit, of het nu online of in het theater is.”

Afgelopen zomer werd je geïnterviewd door de Volkskrant. Je sprak toen over je open relatie. Hoe werd daarop gereageerd?

"Ik hou niet van vastigheid, koester een enorme vrijheidsdrang en ben omringd door soortgelijke mensen. Dat is helemaal geen groot geheim, maar dat hoeft niet per se in de krant. De journalist wilde het toch verwerken, dus ik zei: 'Oké, maar dan ga ik de strijd met je aan.' Ik ben altijd goed geweest in het laten zien wat ik wíl laten zien en ben bereid om alles over mezelf te vertellen, maar mijn familie heeft er nooit om gevraagd om betrokken te raken. Op het moment dat het over mijn relatie ging, had ik kunnen zeggen: daar praat ik niet over. Of had ik het interview kunnen beëindigen. Maar wat heb je daaraan? Het is een serieuze krant die ik al veertig jaar lees. Ik wilde gewoon dat we het gingen oplossen. Er is uiteindelijk heel wat uitgehaald en dat heeft die journalist ontzettend goed gedaan. Die hele situatie was erg bedreigend en heeft me veel energie gekost."

Wat was er bedreigend aan?

"Ik werd zestig, had een mooi album en een nieuwe voorstelling gemaakt en ik dacht: straks gaat het alleen maar over dat ik mijn man moet delen. Dat zou toch treurig zijn? Ik ben niet getrouwd, maar heb echt een beter huwelijk dan de meeste mensen die ik ken. Hij zit nu boven, want sindsdien laat hij zich tijdens interviews niet meer zien. Voor hem was het ook niet leuk. Het is een gevoelig gezin. Maar wij hebben het hartstikke goed."

Maar ging het daarna alleen maar over je relatie?

"Nee. Het interview verscheen op de dag waarop ik mijn eerste try-out had. Normaal gesproken ben ik een grote krantenlezer, maar die ochtend had ik hem niet gelezen. Mijn telefoon had ik uitgezet. Ik moest mijn kop erbij houden. Tijdens de voorstelling zei ik: 'Het gaat niet goed met de wereld, ik durf de krant niet eens open te slaan.' Terwijl ik dwingend de zaal in keek, voegde ik daaraan toe: 'Vooral vandaag niet!' Eerst begon het publiek keihard te lachen, maar dat ging over in een heel groot applaus. Toen ik naar huis reed, zag ik dat ik 453 appjes had ontvangen, de meeste van mensen die ik nog nooit persoonlijk had ontmoet. Schrijvers, filosofen, journalisten, kunstenaars. Blijkbaar is mijn nummer de hoer van Nederland, want iedereen had hem. Marc (Hofstede, Groothuizens manager, red.) zei: 'Ik heb dit nog nooit meegemaakt, er is geen bagger over het interview verschenen.' Als je maar eerlijk bent over een situatie, dan is Nederland best een relaxed land."

Veel mensen putten kracht uit dat interview. Je omschreef je 'aller-allerliefste' partner als een vrije ziel die je niet wil beknotten en niet voor de voeten wil lopen.

"Mensen luchten vaak hun hart bij mij, dat heb ik op de een of andere manier aan mijn reet hangen. Ik ben ook trouwambtenaar en ik zie veel sprookjes. Maar het leven is geen sprookje. We zijn allemaal verschillend en er is continu beweging. Je moet voortdurend opnieuw in elkaar investeren. Veel mensen zeggen me: 'Ik heb dat interview gelezen en daar zo veel aan gehad.' Het is allemaal goed gegaan."

Angela Groothuizen maakte in haar carrière tien verschillende theaterprogramma's. (Foto: BrunoPress)

'Daar kan toch geen drugs tegenop?'

Na het interview zal Groothuizen gaan lunchen met een oude vriend. Ze wil eigenlijk altijd wel samen zijn met vrienden en familieleden. En dan is er ook nog haar televisiewerk, het veertigste jubileumjaar van de Dolly Dots en natuurlijk haar liefde voor het theater.

"Afgelopen zondag zaten Nico (Brandsen, langjarig collega-muzikant, red.) en ik na een voorstelling in de auto. Ik zei: 'Jezus man, wat voelt het lekker als we gespeeld hebben. Daar kan toch geen drugs tegenop?' Met Lueke Binge verdien ik niets, dat doe ik met andere dingen. Maar ik kan Nico en de jongens wel betalen. Dit is mijn vrije werk. Ik pas me niet aan en doe precies wat ik leuk vind. Als artiest moet er iets zijn wat je helemaal voor jezelf doet. Voor je kunst. Toen ik mezelf na de Dolly Dots moest neerzetten in de markt, stond ik met 100-0 achter. Een concertorganisator zei ooit tegen mij: 'Jij bent besmet gebied.' Ik moest harder werken dan een ander en dat is me gelukt."

"Ik heb Noorderslag (muziekfestival met veel beginnende artiesten, red.) dit jaar moeten missen. Dat vond ik best erg, want ik wil weten waar de jongeren mee bezig zijn. Ik denk dat dat een onderdeel van mijn succes is. Ik ben helemaal in time met deze generatie. We zitten hier in huis regelmatig aan een tafel vol met jongvolwassenen. Stuk voor stuk fantastische, jonge creatievelingen. Ik had het fijn gevonden als ik ze gekend had toen ik zelf jong was. Ik geniet er maar van, want het houdt ook weer op. Over een paar jaar zijn ze volwassen en hebben ze allemaal een eigen gezin."

