Ze zijn inmiddels dik in de dertig, maar aan de suprematie van Roger Federer (38), Rafael Nadal (33) en Novak Djokovic (32) lijkt geen einde te komen. Hoelang houden 'De Grote Drie' de nieuwe generatie op gepaste afstand? "Ik stond tegenover een beest."

Als Raemon Sluiter terugdenkt aan zijn wedstrijden tegen Federer, dwalen zijn gedachten snel af naar 1999. De op dat moment negentienjarige Rotterdammer deed begin dat jaar mee aan een kwalificatietoernooi voor een challenger in het Duitse Heilbronn. Tegenstander was een drie jaar jongere en toen nog onbekende Zwitser.

"Ik dacht dat ik die wedstrijd wel even zou winnen, maar ik ging er met 6-2 en 6-4 af", blikt de nu 41-jarige Sluiter terug. "Ik weet nog goed dat ik direct daarna aan mijn coach vroeg wie die snotneus van zestien jaar in hemelsnaam was. Ik snapte er niks van. Mijn coach moest me duidelijk maken dat ik een prima wedstrijd speelde, maar dat die jongen gewoon heel goed was. Dat was dus Federer."

Vier jaar later zou Federer op Wimbledon zijn eerste Grand Slam-toernooi winnen. Hij zette de toon, maar dankzij Nadal en Djokovic is van Zwitserse alleenheerschappij geen sprake geweest. Het legendarische trio is samen inmiddels goed voor 55 Grand Slam-titels en 264 ATP-titels en de kans is groot dat er komende week op de Australian Open eentje bijkomt.

"Het is heel bizar dat die gasten al zo lang voor alles en iedereen de deur dichthouden", zegt Sluiter, die op het hoogtepunt van zijn carrière de nummer 46 van de wereld was. "Die drie waren nooit zo goed geweest als ze elkaar niet hadden gehad. Dat ze nu nog steeds zo presteren, komt doordat ze nooit tevreden zijn en een sterk team achter zich hebben. Alles wordt tot de puntjes uitgewerkt."

Roger Federer en Rafael Nadal in mei 2007. (Foto: Pro Shots)

'Nadal stond druk te springen voor de wedstrijd'

Peter Wessels kan erover meepraten. De 41-jarige Nederlander was tussen 2011 en 2018 de trainingspartner van Federer in Dubai en maakte in 2005 kennis met de grenzeloze gedrevenheid van Nadal. De Zwollenaar en de Mallorcaan kwamen elkaar vijftien jaar geleden tegen in de kwartfinales van het hardcourttoernooi in Peking.

"Toen de stadionspeaker onze namen omriep, stond een gefocuste Nadal al druk te springen en zichzelf op te peppen, terwijl ik rustig mijn benen aan het strekken was. Voordat de wedstrijd überhaupt begonnen was, stond hij mentaal eigenlijk al een game voor", memoreert Wessels, die nu assistent-bondscoach is bij de KNLTB.

"Ik stond tegenover een beest. De slagen van Nadal waren dieper en zwaarder dan ik ooit had meegemaakt. De eerste set ging ik nog aardig mee en verloor ik na een tiebreak, maar daarna was ik bekaf. De tweede set werd dan ook 6-2. Het is echt waanzinnig om die drive bij hem, maar ook bij Federer en Djokovic te zien."

Wessels kwam zijn voormalige trainingspartner Federer twee keer tegen in wedstrijdverband. Hij won in 1999 in Oezbekistan in drie sets van een piepjonge Federer en ging een jaar later in de eerste ronde van de US Open nipt onderuit door een opgave in de vijfde set.

"Ik had op de US Open wel door dat er een bijzonder persoon aan de andere kant van het net stond", aldus Wessels, die daarna overigens nog een officieus duel met Federer uitvocht. "Vanwege de gelijke stand in onderlinge ontmoetingen stelde Federer tijdens een training in Dubai een keer voor een tiebreak te spelen om voor altijd te bepalen wie de beste is. Die won hij natuurlijk."

Bijzondere statistieken van 'De Grote Drie' Grand Slam-titels: 55 (Federer 20, Nadal 19, Djokovic 16)

ATP-titels: 264 (Federer 103, Nadal 84, Djokovic 77)

Aantal weken op nummer één: 793 (Federer 310, Nadal 208, Djokovic 275)

Djokovic won vier van de laatste zes Grand Slam-toernooien

Federer is de oudste nummer één aller tijden

Nadal won meeste titels op één Grand Slam (twaalf keer Roland Garros)

Federer heeft nog zes titels nodig om recordaantal toernooizeges Jimmy Connors (109) te evenaren

Niemand won alle Grand Slams minstens twee keer

Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer. (Foto: Getty Images)

'Voor die drie zet ik midden in de nacht de wekker'

De hegemonie van 'De Grote Drie' duurt inmiddels al twee decennia en - op Andy Murray na - slaagde niemand erin zich voor langere tijd bij hen te voegen. Na de US Open-titel van Stan Wawrinka in 2016 werden alle Grand Slams gewonnen door Federer, Djokovic óf Nadal. Talenten als Alexander Zverev, Stéfanos Tsitsipás en Daniil Medvevev moeten voor een trendbreuk zorgen, maar die lijkt ver weg.

"Die jongens hebben al eens laten zien dat ze van Federer, Nadal en Djokovic kunnen winnen, maar op een Grand Slam moet je ze soms allemaal verslaan. Het is alsof je in een computerspel zit en drie keer met de eindbaas moet afrekenen", aldus Sluiter, die momenteel op de Australian Open fungeert als co-commentator bij Eurosport.

Wessels ziet er "wel wat interessante talenten bijkomen". "Maar ik heb nu niet het idee dat ze hetzelfde gevoel kunnen opwekken dat ik nu bij Federer, Nadal en Djokovic heb. Voor hen zet ik midden in de nacht de wekker als ze moeten spelen. Ik weet niet of ik dat bij de nieuwe generatie ook ga krijgen."

Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic met hun natuurlijke opvolgers: Stéfanos Tsitsipás, Daniil Medvedev, Matteo Berrettini, Dominic Thiem en Alexander Zverev. (Foto: Getty Images)

'Djokovic heeft beste papieren voor Grand Slam-record'

Praten over een nieuw tijdperk is inmiddels onvermijdelijk, want de vraag is hoelang 'De Grote Drie' nog blijven imponeren op het hoogste podium. Federer lijkt door zijn leeftijd de eerste die afzwaait, terwijl Nadal met zijn blessurehistorie wellicht een minder lange carrière gegund is dan de één jaar jongere Djokovic.

In de herfst van hun loopbaan staat er ondanks hun eindeloze erelijst genoeg op het spel, met om te beginnen de strijd om het Grand Slam-record. Federer heeft nog altijd de meeste titels op zak (20), maar Nadal (19) en ook Djokovic (16) hijgen hem in de nek.

"Diep vanbinnen zijn die drie echt wel bezig wie er straks de boeken ingaat als de allerbeste", denkt Wessels. "Men dacht dat niemand meer Grand Slam-titels kon winnen dan Pete Sampras (veertien, red.), maar daar zijn Federer, Nadal en Djokovic allemaal in geslaagd. Dat is echt uniek. Ik denk dat Djokovic uiteindelijk met het record aan de haal gaat. Hij is het meest allround en de jongste."

"Een ding is zeker: ze zijn alle drie buitengewoon en ik ga ze persoonlijk erg missen als ze stoppen."

Novak Djokovic won vier van de laatste zes Grand Slam-toernooien. (Foto: Pro Shots)