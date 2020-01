NUweekend Zakendoen in Qatar: 'Het maakt niet uit of je Ajax of Shell bent' Ajax overwintert in Qatar en wordt daar goed voor betaald. Het is een land waar mensenrechten op z'n zachtst gezegd geen prioriteit zijn. Ajax vindt dat het "niet aan hen is hier een statement over te maken". Maar is dat wel zo? En wat doet de ophef met het imago van de club?