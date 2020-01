Bij de hervatting van de Eredivisie zal er weer veel aandacht uitgaan naar Feyenoord. De Rotterdammers kampen met bestuurlijke onrust, maar presteren sportief gezien prima onder Dick Advocaat. Vier redenen voor de opleving onder de ervaren trainer en een vooruitblik op de tweede seizoenshelft.

Close met de spelers: 'Advocaat geniet veel respect'

Dennis van Eersel (Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond): "Ik zag Advocaat in de eerste weken heel veel fysiek contact maken met de spelers. Hij legde bij iedereen een hand op de schouder. Dat was precies wat Feyenoord op dat moment nodig had. Het zelfvertrouwen was rock bottom, de spelers liepen met het hoofd omlaag."

Rinus Israël (oud-speler en -trainer van Feyenoord): "Je ziet dat Advocaat veel respect geniet bij de spelers en dat is een voordeel voor een trainer. Als hij iemand wijst op een tekortkoming, dan wordt dat aangenomen. Stam had dat minder, maar hij kwam ook wel in een vervelende periode binnen. Veel spelers waren toen niet fit."

Andy van der Meijde (speelde bij Nederlands elftal onder Advocaat): "De spelers van Feyenoord vechten nu meer voor de trainer. Advocaat is een hele fijne en lieve man. Ik weet nog goed dat ik een keer naar hem toeliep in het Oranje-hotel. Ik wilde naar huis omdat ik net vader was geworden. Dus ik vertelde Advocaat dat ik wat ziekjes was. Hij zei: 'Nee, dat ben je niet, maar ga maar lekker naar huis'. Dat zijn kleine dingetjes, maar je krijgt er van de spelers heel veel voor terug."

Dick Advocaat omhelst Orkun Kökçü. (Foto: Pro Shots)

Bouwen op ervaring: 'Kökçü is de uitzondering'

Van Eersel: "Advocaat kiest in zijn opstelling veelal voor ervaring. Orkun Kökçü is eigenlijk de uitzondering op de regel. Wouter Burger hebben we na het opstappen van Stam niet meer teruggezien en Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia staan er noodgedwongen in vanwege de blessures van Rick Karsdorp en Ridgeciano Haps. Anders hadden zij net als Burger op de bank gezeten."

Van der Meijde: "Advocaat moet in deze periode ook wel een beroep doen op de wat oudere jongens. Feyenoord moet Europees voetbal halen om nog wat geld te vangen. Dat is broodnodig voor de club. Dan kan Advocaat wel alle jonge jongens erin zetten, maar als ze dan Europees voetbal mislopen, is het helemaal gedaan met ze."

Van Eersel: "Advocaat sprak in zijn beginperiode heel veel met Kökçü. Dat geeft wel aan over hoeveel talent hij beschikt. Het is ook logisch dat hij veel speelt, want hij kan in de toekomst veel opleveren op de transfermarkt. Feyenoord wil hem komende zomer wellicht al verkopen, mocht er een goed bod binnenkomen."

Dick Advocaat viert een doelpunt samen met Steven Berghuis. (Foto: Pro Shots)

Berghuis nieuwe aanvoerder: 'Advocaat heeft hem geprikkeld'

Van Eersel: "De keuze om Berghuis aanvoerder te maken is goed uitgepakt. Advocaat heeft hem geprikkeld. Er is ook wel wat veranderd tussen Berghuis en de supporters. Hij stond na de blamage tegen Ajax (4-0, red.) voor de troepen toen de selectie bij terugkomst in Rotterdam werd opgewacht door boze fans. De band lijkt daardoor beter te zijn geworden."

Israël: "Het is een slimme zet geweest van Advocaat, ik had hetzelfde gedaan. Berghuis is natuurlijk niet gekozen als aanvoerder omdat hij qua gedrag al het goede voorbeeld was in de selectie. Berghuis onderscheidt zich met zijn spel. Nu hij de aanvoerder is, krijgt hij meer verantwoordelijkheid en zal hij beter letten op hoe hij zich gedraagt."

Van Eersel: "Berghuis ontsnapte onder Stam een paar keer aan een rode kaart, maar buiten het elleboogje tegen RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen is hij niet echt meer in opspraak geweest. Hij is de laatste tijd vooral met zijn spel heel erg bepalend. Hij staat niet voor niets met elf goals tweede op de topscorersranglijst van de Eredivisie."

Dick Advocaat schreeuwt zijn spelers toe tijdens een wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Defensieve organisatie staat voorop: 'Aanvallend voetbal niet haalbaar met deze groep'

Van Eersel: "Het regende tegendoelpunten onder Stam, dus het eerste wat Advocaat heeft gedaan is de boel achterin dichtgooien en van daaruit een beetje counteren. Dat is met dit materiaal een logischere spelopvatting dan waar Stam voor stond. Hij wilde aanvallend voetbal spelen, maar dat was met deze groep niet haalbaar."

Israël: "Verdedigend staat het wat beter en je ziet een duidelijkere manier van spelen. Het valt me vooral op dat de instelling van de spelers goed is. Er wordt veel arbeid geleverd. Daarmee wil ik niet zeggen dat het spel ook beter is dan onder Stam, want dat zie ik niet. Zo eerlijk moet je ook zijn."

Van der Meijde: "Het voetbal is onder Advocaat een stuk degelijker geworden, maar het moet allemaal nog een beetje op gang komen. Feyenoord is niet zo makkelijk meer te verslaan. Ze hadden een fase waarin tegenstanders dachten: dit wordt een makkie, maar dat is wel voorbij. Advocaat heeft het weer op de rit gekregen."

Dick Advocaat juicht na een doelpunt. (Foto: Pro Shots)

De tweede seizoenshelft: 'Vierde plek is al goed resultaat'

Van Eersel: "Feyenoord moet zich richten op de derde plaats. Het is allemaal nog wel heel erg broos. Het seizoen kan zomaar nog in mineur eindigen als ze geen Europees voetbal halen en de beker niet winnen. Het zou dan ook iets te opportunistisch zijn om nu al het contract van Advocaat te verlengen. Daar is het momentum nu niet naar."

Israël: "Ik denk dat Feyenoord vierde wordt. PSV zal zich nog wel herstellen, AZ valt niet ver meer terug en Ajax pakt de titel. De vierde plek is een goed resultaat, zeker als je bekijkt dat het geen al te florissant seizoen is. Het vertrouwen is terug en hopelijk zal dat ook een positieve invloed hebben op de uitslagen."

Van der Meijde: "Feyenoord kan een plek bij de eerste twee vergeten en dus is het bereiken van de Europa League het hoogst haalbare. De beker gaat een moeilijk verhaal worden, aangezien ze AZ, PSV en Ajax kunnen treffen. Maar Feyenoord is wel een club die in de beker altijd boven zichzelf kan uitstijgen, dus helemaal kansloos zijn ze niet."