Het nieuws dat prins Harry en Meghan Markle een stap terug doen in het Britse koningshuis komt na maanden van conflicten met de roddelpers en stappen van het stel die deden vermoeden dat ze niet tevreden zijn met hun positie. Wat gebeurde er met het koppel na het sprookjeshuwelijk in mei 2018?

Toen in 2016 bleek dat prins Harry een relatie met Suits-actrice Markle had, smulde de roddelpers van elke stap van het stel. Enkele maanden na hun eerste afspraakje verscheen op de officiële kanalen van het koningshuis al een bericht waarin prins Harry de tabloids beschuldigde van seksisme en racisme.

In de verklaring was te lezen dat ex-vriendjes van Markle grof geld werd geboden om hun verhaal over haar te doen, Markles moeder kon haar huis niet meer verlaten zonder onder de voet te worden gelopen door fotografen en er werd een continue strijd gevoerd om belastende, onware verhalen buiten de bladen te houden.

Pas in september het jaar daarna verschenen de prins en Markle voor het eerst samen op een officiële gelegenheid. Slechts twee maanden later volgde het nieuws van hun verloving. Even leek het erop dat het stel in een positiever daglicht kwam te staan bij de roddelpers, mede dankzij de gekte rondom hun huwelijk in mei 2018.

“Ik verloor mijn moeder en ik zie nu hoe mijn vrouw hier ook slachtoffer van wordt.” Prins Harry

Tijdens Markles zwangerschap ging het echter weer mis. Een tripje naar Ibiza werd breed uitgemeten door het gebruik van een privévliegtuig, Markles moeizame verhoudingen met haar familie werden talloze keren aangehaald en ze wordt met regelmaat weggezet als veeleisende, dominante vrouw.

De roddelpers leek het niet te waarderen dat het koppel aankondigde de aanstaande geboorte van hun kind eerst binnenshuis te willen vieren. Markle was niet van plan om net als haar schoonzus Kate Middleton haar kind binnen uren na de bevalling al te presenteren.

Meghan Markle en prins Harry doen een stap terug in het Britse koningshuis. (Foto: Getty Images)

Tabloids luisterden telefoon af

Prins Harry voelde zich na de geboorte van hun zoon Archie in mei 2019 genoodzaakt om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen tabloids die een persoonlijke brief van Markle aan haar vader publiceerden en zijn telefoon afluisterden.

"Ik heb met eigen ogen gezien wat er gebeurt als iemand niet meer wordt behandeld als een persoon. Ik verloor mijn moeder en ik zie nu hoe mijn vrouw hier ook slachtoffer van wordt", schreef hij in een verklaring, verwijzend naar zijn moeder prinses Diana, die overleed bij een auto-ongeluk na een achtervolging door paparazzi.

In een documentaire over hun reis naar Afrika deed Markle zelf een boekje open over de moeilijke tijden die ze beleefde met alle aandacht rondom haar persoon. "Ik wist dat het niet makkelijk zou zijn, maar ik had verwacht dat het er eerlijk aan toe zou gaan. Als mensen dingen zeggen die onwaar zijn, zelfs als hen verteld wordt dat ze onwaar zijn, en het toch mogen doen; niemand ter wereld zou dat oké vinden. Dat is toch anders dan onder een vergrootglas liggen", zei ze toen.

80 Harry en Meghan doen stap terug: 'Dit heeft serieuze gevolgen'

Stap terug uit de publiciteit en leven in Canada

Met de beslissing om zich terug te trekken als prominente leden van het Britse koningshuis gaan minder publieke verplichtingen gepaard. Het stel gaat naar alle waarschijnlijkheid minder staatsbezoeken afleggen en andere reizen maken.

Nadat het koppel besloot de feestdagen door te brengen op Vancouver Island in Canada, gingen er al geruchten dat de twee verhuisplannen hadden. In hun verklaring bevestigen ze nu dat ze zich in ieder geval gedeeltelijk in Noord-Amerika willen vestigen. Vrijdag werd duidelijk dat Markle na het uitgeven van de verklaring waarschijnlijk naar Canada is gereisd met haar zoon Archie.

Prins Harry en Markle willen financieel onafhankelijk worden van het koningshuis en zich in de nabije toekomst vooral op hun eigen gezinsleven en het opzetten van hun liefdadigheidsinstelling storten. Hoe hun toekomst eruit gaan zien is nog niet helemaal duidelijk: koningin Elizabeth heeft een noodvergadering georganiseerd om met de koninklijke familie zo snel een werkbaar plan te maken.