Zeker zeven bombrieven zijn deze week bezorgd bij meerdere bedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Onder meer hotels, een makelaarskantoor en een autobedrijf zijn getroffen en de politie verwacht nog meer gevaarlijke verzendingen. Onderscheppen wordt echter moeilijk, gezien PostNL dagelijks zeven miljoen brieven en 800.000 pakketten te verwerken heeft.

Brieven versturen in Nederland is een geoptimaliseerd en gestroomlijnd proces. Men neme de brief, gaat naar een brievenbus en gooit het voorwerp in het vakje met de postcode waarvoor deze bestemd is.

Tussen 17.00 en 18.00 uur worden de brievenbussen geleegd en verplaatsen de brieven zich naar een van de vijf postsorteercentra in Nederland. "In de avond en nacht wordt er vervolgens gesorteerd", zo stelt een woordvoerder van PostNL. Brieven worden automatisch ingedeeld op wijkniveau, zodat het voor de bezorgers makkelijk is om ze op de juiste locatie te krijgen.

Zeven miljoen brieven en 800.000 pakketten gaan elke dag door de postsorteercentra heen en het merendeel wordt niet gecontroleerd. "Er is briefgeheim in Nederland, dus dat mag niet", zo zegt PostNL. Brieven of pakketten openmaken mag alleen in samenwerking met de politie of het Openbaar Ministerie (OM) en dit gebeurt alleen "op basis van informatie óf steekproefsgewijs". Samengevat: er moet een goede reden zijn om een brief of pakket te controleren.

De politie houdt er rekening mee dat er dat er meer bombrieven bezorgd zullen worden bij bedrijven, maar kijkend naar het enorme aantal brieven dat dagelijks wordt verwerkt lijkt voorkomen lastig: het is zoeken naar een speld in een hooiberg.

156 Politie: 'Als bombrief gesloten blijft, geen gevaar voor explosie'

Geen duidelijke link tussen doelwitten

En dat komt ook omdat er niet direct een duidelijke link is tussen de doelwitten. De zes getroffen bedrijven tot nu toe zijn twee hotels en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht, een tankstation in Rotterdam en een niet nader genoemd bedrijf in Maastricht.

Autobedrijf Van Mossel is een van die bedrijven, heeft het zelf bekendgemaakt. "De telefoniste haalde de post op en trof een kartonnen pakketje aan met een batterij", vertelt Jeffrey Huizing van het bedrijf. "Dat vond ze verdacht, dus heeft ze de politie gebeld. Binnen tien minuten stonden ze voor de deur om het pakketje op te halen."

De politie is naarstig op zoek naar het motief achter de bombrieven, omdat dit ook iets kan zeggen over de persoon of personen die ze verstuurd heeft of hebben. Het is nog niet duidelijk of het bijvoorbeeld gaat om afpersing: er kan niet worden gezegd of er ook dergelijke bedreigingen zijn binnengekomen bij de doelwitten.

Zo ziet de bombrief eruit. (Foto: Politie Amsterdam)

Veiligheidsmaatregelen ingesteld voor postbezorgers

PostNL heeft nauw contact met de politie en stelt dat het beschermen van de medewerkers op nummer één staat. Hoewel het niet officieel bevestigd kan worden, zegt de woordvoerder van het postbedrijf dat het voor de hand ligt dat hun bezorgers de brieven hebben afgeleverd. Er zijn dan ook diverse voorzorgsmaatregelen getroffen in overleg met de politie. Welke dat zijn, kan niet worden gezegd.

De bombrieven hebben dezelfde kenmerken. De gegevens van het Centraal Invorderings Bureau (CIB) in Rotterdam zijn met twee stickers bevestigd. Dat is een verschil met de echte brieven van het incassobureau, want die heeft de gegevens op de enveloppe gedrukt. Onderzoek van de politie heeft dan ook uitgewezen dat het bedrijf niets te maken heeft met de bombrieven. Zelf kregen zij er donderdag ook eentje geleverd: het ging hier om een retour van het zevende doelwit in Maastricht.

Experts gaan ter plaatse bij het Okura-hotel. (Foto: Pro Shots)

'Bommen kunnen pas afgaan na openen brief'

De bombrief die was verzonden naar Maastricht, maar uiteindelijk via een postsorteercentrum retour was gezonden naar het incassobureau in Rotterdam, had brandschade opgelopen. "Maar de bombrief was niet ontploft", zo zegt de politie.

Dat er nog geen enkele bombrief is afgegaan, komt mogelijk omdat ze pas kunnen afgaan bij het openen van de brief. Dit is wat de ervaring leert, zo stelt politiewoordvoerder Frans Zuiderhoek. Wie de brief wel openmaakt, loopt risico op zwaar lichamelijk letsel, zo heeft onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uitgewezen.

De medewerkers van het Okura-hotel in Amsterdam hadden de berichten over de bombrieven gelezen. Toen zij vrijdagochtend een dergelijke verdachte brief binnenkregen, hebben zij direct 112 gebeld. De brief is dan ook niet opengemaakt. "Er is adequaat gehandeld", zo stelt de politie.

De politie geeft weinig prijs over alle informatie die wordt nagelopen. De ogen zijn onder meer gericht op het NFI, waar de bombrieven worden onderzocht op mogelijke dadersporen. Tot die tijd is het devies voor bedrijven: bel het alarmnummer bij verdachte post.