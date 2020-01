Veel mensen beginnen het nieuwe jaar met een schone lei en nieuwe plannen. Maar hoe zorg je dat je doorzet? Deze vier apps kunnen je helpen.

Coach.me

Voornemens zijn voor iedereen anders. De een wil meer bewegen en de ander juist meer lezen. De app Coach.me helpt met deze en andere voornemens. Is het doel voor de dag bereikt, dan mag je op de grote afvinkknop drukken.

In de app zijn gesprekken te voeren met anderen die een soortgelijk doel hebben. Zo wordt er in de groep van mensen die meer water willen drinken besproken hoeveel liter water per dag goed is. De app is gratis, maar door te betalen zijn er coaches beschikbaar die je via chatberichten aanmoedigen.

Download Coach.me voor iOS en Android (gratis)

Stopstone

Het Trimbos-instituut heeft een app die zich richt op jongeren die willen stoppen met roken. Stopstone berekent onder meer hoeveel geld er wordt bespaard door sigaretten links te laten liggen.

Als de gebruiker toch graag een sigaret wil, kan er in de app op een grote rode knop worden gedrukt. Dan wordt er motivatie gegeven om het toch niet te doen. Bijvoorbeeld door middel van een beloning na een periode niet roken. Is het dan toch nog lastig, dan zijn er hulplijnen in te schakelen door een berichtje naar vrienden of familie te sturen.

Download Stopstone voor iOS en Android (gratis)

Lifesum

Is het je doel om in 2020 gezonder te leven, dan kan het handig zijn de app Lifesum te gebruiken. Deze app combineert een calorieënteller, stappenteller en receptenapp in één pakket. Afvallen hoeft niet het einddoel te zijn. Na het installeren geef je zelf aan of je kilo's kwijt wil raken, juist zwaarder wil worden of gewoonweg gezonder wil leven.

Kies je er wel voor om af te vallen, dan is het mogelijk om een streefgewicht in te vullen. De app helpt vervolgens om op een verantwoorde manier tot dat gewicht te komen. Voor de beste functies van de app, zoals synchroniseren met fitnessapps en gedetailleerde voedingsinformatie, is wel een abonnement nodig.

Download Lifesum voor iOS en Android (gratis)

I Am Sober

Stoppen met alcohol of een andere verslaving hoef je niet alleen te doen. De app I Am Sober brengt je in contact met anderen die hetzelfde doel hebben. De app houdt onder meer bij hoeveel dagen je al nuchter bent, maar ook hoeveel geld en tijd je hebt bespaard door niet naar de fles te grijpen.

In de app beloof je elke dag opnieuw om nuchter te blijven. Aan het eind van de dag vul je in hoe dat ging. Op deze manier moet je inzicht krijgen in welke momenten of locaties je het meest verleiden.

Download I Am Sober voor iOS en Android (gratis)