Een beresterke judoka, een razendsnelle sprinter, een nieuw exponent van de gouden wielergeneratie en een killer achter het stuur. Van deze Nederlandse sporters ga je dit jaar veel horen.

Beitske Visser (24) - Killer achter het stuur

Geboren: 10 maart 1995 in Dronten

Sport: autosport, klasse: W Series

Beste prestaties 2019: winst W Series-race Zolder, tweede plaats in eindklassement W Series

"Ze heeft ervaring en toewijding, we gaan nog veel van haar horen." Het waren mooie woorden die David Coulthard, goed voor dertien GP-zeges in de Formule 1, begin mei na afloop van de allereerste race in de W Series sprak over Beitske Visser.

Coulthard was nauw betrokken bij de oprichting van de nieuwe raceklasse speciaal voor vrouwen en had Visser al vaker aan het werk gezien.

Na haar vierde plaats in de eerste race op de Hockenheimring was het twee weken later prijs op het circuit van Zolder. Visser startte op plek twee, haalde voor het ingaan van de eerste bocht concurrent Jamie Chadwick al in, en gaf haar voorsprong nooit meer uit handen.

In de daaropvolgende vier races werd Visser achtereenvolgens tweede, tweede, vierde en derde. Die prestaties waren goed voor de tweede plaats in het eindklassement achter Chadwick. Voor 2020 is Vissers deelname aan de W Series alweer bevestigd.

De ultieme droom van Visser, die onder contract staat bij BMW, is ooit uitkomen in het walhalla van de autosport: de Formule 1. Maar als nuchtere Hollandse weet ze dat geld een grote rol speelt.

Daarom hoopt ze uiteindelijk vooral een stoeltje in de DTM of Formule E te veroveren. Maar eerst de W Series dit jaar, waarin ze elke race voor de winst wil gaan en daarmee ook automatisch voor het kampioenschap.

Fabio Jakobsen (23) - Winnen, daar leeft hij voor

Geboren: 31 augustus 1996 in Heukelum

Sport: wielrennen, specialiteit: sprinten

Beste prestaties 2019: twee ritzeges Vuelta, Nederlands kampioen, winnaar Scheldeprijs

Als de voortekenen niet bedriegen is de gouden Nederlandse wielergeneratie weer een exponent rijker. Fabio Jakobsen is namelijk hard op weg zijn plek te veroveren tussen de internationale elite van het sprintersgilde.

Na zijn eerste twee seizoenen als beroepsrenner bij Deceuninck-Quick-Step staat zijn teller al op veertien zeges.

Zijn nog prille profloopbaan heeft Jakobsen al een zeer verdienstelijke palmares opgeleverd, met naast zijn dagsuccessen in de Vuelta ook al tweemaal de Scheldeprijs - het officieuze WK voor sprinters in het voorjaar - en de Nederlandse titel.

Voor 2020 heeft Jakobsen zijn vizier gericht op de Tour de France. Hij is met vlag en wimpel geslaagd voor zijn examen in de Ronde van Spanje en met het vertrek van eerste sprinter Elia Viviani ligt de weg naar de grootste koers ter wereld open.

Mocht hij daadwerkelijk worden geselecteerd, dan zal een rit winnen zijn doel zijn.

Jamile Samuel (27) - Uit de schaduw van Dafne Schippers

Geboren: 24 april 1992 in Amsterdam

Sport: atletiek, specialiteit: sprint

Beste prestaties 2019: eerste plaats 100 meter Grand Prix Brussel, tweede plaats 200 meter Diamond League Doha, tweede plaats 200 meter Grand Prix Brussel

Jamile Samuel stapte letterlijk uit de schaduw van Dafne Schippers door half juli tijdens de Diamond League in Londen een snellere tijd neer te zetten dan haar landgenote. Een paar weken later bij de EK atletiek in Berlijn veroverde ze met brons op de 200 meter haar eerste individuele medaille op een groot toernooi.

De WK atletiek in Qatar begin oktober hadden het hoogtepunt moeten worden in het sportjaar van Samuel. Vijf maanden eerder had ze zich bij de start van de prestigieuze Diamond League al weten te kwalificeren voor de 200 meter op het belangrijkste toernooi van het outdoorseizoen.

Uitgerekend in het Khalifa International Stadium, waar ook de WK plaatsvonden, dook Samuel begin mei met 22,90 seconden ruim onder de limiet.

Bij die Diamond League was haar tijd goed voor de tweede plaats, achter Europees kampioene Dina Asher-Smith. Een klein half jaar later liep de Amsterdamse atlete eveneens 22,90 in Doha.

Ditmaal was de evenaring van haar beste seizoentijd tijdens de WK-series van de 200 meter goed genoeg voor een plekje in de halve finale. Een snellere tijd en een finaleplaats zaten er helaas niet in.

Wie verder kijkt dan haar prestaties op de laatste WK moet concluderen dat Jamile Samuel de laatste jaren een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt.

De laatste jaren heeft ze een dusdanige progressie geboekt dat ze in staat is razendsnelle tijden te lopen. Daardoor zijn finales halen bij grote wedstrijden niet langer een utopie. Kan ze die lijn doortrekken?

Noël van 't End (28) - Een beresterke judoka in balans

Geboren: 15 juni 1991 in Houten

Sport: judo, gewichtsklasse: tot 90 kilogram

Beste prestaties 2019: wereldkampioen, winnaar Grand Slam Jekaterinenburg

Op 29 augustus 2019 voegde Noël van 't End een nieuw hoofdstuk aan de Hollandse judohistorie toe, door net als Anton Geesink in de beroemde Budokan-hal in Tokio de finale te winnen door een Japanner te verslaan.

Het enige ver­schil was dat het hem geen olympisch goud opleverde, maar wel een prachtige en zwaarbevochten wereldtitel.

Een wereldtitel die maar weinig kenners zagen aankomen. Dat was ook niet zo gek, want bij eerdere deelnames aan de WK was Van 't End niet in de buurt van de medailles gekomen.

Ditmaal was alles anders. Hij had rust in zijn hoofd. De stress van het moeten presteren op grote toernooien die hem jarenlang had dwarsgezeten, was verdwenen. Met dank aan de hulp van zijn Britse coach Jean-Paul Bell, voormalig wereldkampioen Guillaume Elmont en een sport­psycholoog.

Samen met zijn familie hielpen zij Van 't End er begin dit jaar bovenop nadat eind 2018 zijn relatie met de Franse judoka Clarisse Agbegnenou was gestrand, hij zijn A-status en dus inkomen was kwijtgeraakt en zelfs even twijfelde aan het voortzetten van zijn sportloopbaan.

Fysiek gezien was Van 't End altijd al beresterk. Kenners zien hem als een onvoorspelbare judoka die veel technie­ken beheerst, met zijn handen goed is in het tactische pakkingsgevecht, en daar­door op tal van verschillende manieren scores kan neerzetten.

Sinds dit jaar heeft hij ook mentaal zijn zaakjes op orde. Zijn zelfvertrouwen is helemaal terug. Noël van 't End is een topsporter in balans en dat is een prettige state of mind acht maanden voor de start van de Olympische Spelen.