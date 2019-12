In juni is Nederland ruim 73 uur in de ban van Maarten van der Weijden (38), die dit jaar wél de finish van zijn elfstedenzwemtocht haalt. Een prestatie die goed is voor ruim 6,5 miljoen euro, ingezameld voor verschillende kankeronderzoeken. Maar zijn lichaam betaalt de prijs. Dit is zijn verhaal; over voeten als dood vlees, rubberen handen, vier dagen niet poepen en schuurplekken.

Dit gebeurde er in het hoofd van Van der Weijden

"Of ik tegen mezelf praat? Nee, maar ik had wel veel gedachten. In tegenstelling tot vorig jaar heb ik helemaal niet aan opgeven gedacht. Achteraf was het gewoon bijna saai. Eigenlijk voelde de hele tocht als een soort meditatie. Ik wist precies waar ik zwom, kon nog heel helder nadenken. Ik kreeg elke kilometer mijn tijd en de totaal afgelegde afstand door. Dat hielp ook tegen potentiële verveling."

"Op de wc thuis hing een blaadje met twintig punten op de route en die kende ik allemaal uit mijn hoofd. Dat ging lang goed, totdat ik bij de hel van het noorden aankwam: Bartlehiem. Het klopte niet meer, de route was langer dan gepland. Ik merkte dat, maar mijn begeleiders op de boot hadden dat niet door en zijn het gaan checken: ik had gelijk. Gepland was om na Bartlehiem te gaan slapen, maar door die misrekening sliep ik ervóór. Toen kreeg ik wel even een tikkie."

"In de nacht zijn teleurstellingen vervelend. Het is al zo'n opgave en 's nachts is dat helemaal ellendig. Van zaterdag op zondag was ik iets voorbij Bolsward. Ik had als instructie richting mijn begeleidingsteam aangegeven: jullie mogen alleen info geven die ik je vooraf opdraag. Vertel me geen andere dingen, tenzij ik er tussentijds om vraag. Mijn vrouw Daisy week daarvan af en zei: 'We gaan waarschijnlijk een uur eerder slapen, want dan heb je morgenochtend de stroming mee.' Dus ik blij. Een half uur later werd dat weer ingetrokken: er kwam toch geen stroming en eerder slapen gingen we ook niet. Twee dode mussen tegelijk. Ik was echt boos."

"Het helpt dan als je je afvraagt: wat is nu echt het ergste scenario? Dan is het vaak weer oké. Vorig jaar heb ik veel pijn gehad, dit jaar bijna niet. Deze tocht was een fysieke beproeving, niet zozeer een mentale. Ik weet waarom ik het deed: voor al die kankerpatiënten. Dat geeft zo'n goed gevoel. De weduwnaar van schaatsster Paulien van Deutekom zwom een stuk mee, dan weet je weer extra goed waarom je dit doet. Tijdens de Olympische Spelen ligt de focus alleen maar op presteren, terwijl hier de waarom-vraag steeds aanwezig was."

Schuurplekken veroorzaakten continu pijn in nek en rug

"Bij het zwemmen heb ik mijn rug niet per se hard nodig. Alles gaat om de armslag. Ik heb in totaal misschien drie keer een paar slagen rugslag gezwommen, echt heel weinig. Elke twintig minuten kreeg ik wat te drinken, en dan lag ik op mijn rug."

"Waar ik tijdens de tocht nog het meest last van had: schuurplekken. Uiteindelijk zaten die op heel veel plekken. Na zo lang zwemmen doet alles pijn, en daar raak je aan gewend, maar die schuurplekken? Die waren het vervelendst. Ik had continu pijn in mijn nek en rug. Het zorgde ervoor dat ik het laatste stuk alleen nog maar naar dezelfde kant kon ademhalen. Na een tijdje hebben ze een gat in mijn pak geknipt, zodat het op een andere plek zou gaan schuren, om het te ontlasten."

"Half Nederland was daarvan op de hoogte, want de NOS stuurde een pushbericht: 'Maarten van der Weijden heeft gat in zwempak'. Het was trending topic op Twitter. Mijn coaches waren heel druk om dat gat te herstellen, terwijl ik dacht: waar maken jullie je druk om? Doe even normaal. Maar zij zagen daar echt gevaar in. Als ik een nieuw pak aan had moeten doen, was dat een enorme uitdaging geweest. Er zat zo veel vocht in mijn lijf dat ik een beetje opgeblazen was en het reservepak waarschijnlijk niet aan had kunnen krijgen."

"Maar schuurplekken zijn geen reden om te stoppen. Ik zag het niet zo zitten om krantenkoppen te krijgen met: 'Van der Weijden geeft op wegens schuurplekken'. Ik heb er wel behoorlijk wat littekens aan overgehouden."

Forse pijnstillers voor de schouder

"Ik zal in totaal zo'n 220.000 armslagen hebben gemaakt. Continu dezelfde beweging. Toch kreeg ik mijn armen nog prima elke keer over het water. Toen ik in Leeuwarden aankwam, had ik best een paar kilometer extra kunnen doen. Zwemmen is voor mij als wandelen."

"Rondom Stavoren kreeg ik opeens veel pijn in mijn schouder. Daar schrok ik van, dat had ik niet gedacht en bij eerdere lange tochten ook niet gehad. Hoe zou zich dat ontwikkelen? Ik kreeg wat forse pijnstillers van mijn arts en daarna bleef het gelukkig weg. De zekerheid van zulke dingen is klein. Het had ook zomaar klaar kunnen zijn. Aan het einde van de tocht deed alles pijn. Je bent zo lang aan het bewegen, de spieren nemen elkaar over en zijn op een gegeven moment op. Die spierpijn duurde een dag of drie."

"Net als op mijn voeten ontstonden er op mijn handen ook van die rimpels. Dat is een complex medisch proces, maar het heeft ermee te maken dat je gewrichten vochtig worden en daardoor je vingers ook moeilijker buigen. De haarvaten van je handen worden eigenlijk hele kleine wondjes, waardoor het gaat rimpelen. Het gevoel in mijn handen werd slechter, ze voelden aan als rubber."

Een zwempak met een enorme urinelucht

"Ik heb in die 73 uur niet gepoept. Als het écht had gemoeten, had ik een ritsje achter in mijn zwempak. Leek me niet fijn, maar als je moet, dan moet je. Een dag na de zwemtocht ben ik meteen voor vier dagen naar de wc geweest. Eerlijk waar: ze hebben toen het toilet in het hotel in Leeuwarden moeten ontstoppen. Ik meen het!"

"Plassen kan wel gewoon, alleen moet dat in je zwempak. Het werkt niet om dat ding de hele tijd helemaal uit te moeten trekken. Alleen blijft die plas in je pak hangen. Als ik dan een paar uurtjes sliep, stonk ik echt vreselijk. Echt een enorme urinelucht, niet echt een wetsuitlucht natuurlijk. Je drinkt de hele dag door, dus je moet ook best wel vaak. Als je dan even op de kant ligt, stopt dat niet opeens. Kon ik eindelijk rusten, werd dat vaak onderbroken omdat ik weer moest. Heel apart, heel vies ook."

Een buik met meer vet dan buikspieren

"Inmiddels weeg ik 104 kilo, tijdens de tocht was ik 6 kilo zwaarder. Dat is prima, vet drijft en het werkt als een soort buffer. Buikspieren zijn dan ook helemaal niet belangrijk. Je moet je core goed hoog houden om op het water te liggen, het zwempak helpt daar ook bij. Verder heb ik een longinhoud van 12 liter, waar een normaal mens zo'n 6 liter heeft. Daarom drijf ik van nature goed op het water. Of ik mezelf fit vind? Dat is relatief, het is maar waarvóór je fit wilt zijn. En ik wilde vier dagen lang kunnen zwemmen. Maar ik heb een andere buik dan een topsprinter, ja."

"Ik had een partij gevonden die gevarieerd eten voor me maakte, ze hebben tijdens de Tour de France een wielerploeg geholpen. Een normale man eet zo'n 2.500 calorieën per dag. Mijn verbruik? 43.000 in totaal. Vorig jaar ging het vooral fout vanwege een koolhydratentekort, ik verbrandde veel meer dan ik at en dat heb ik toen onderschat. Eerst krijg je honger, maar die gaat na een tijdje weg. Dan ontstaat er misselijkheid, waardoor je nog minder kunt eten. Dat moest nu dus echt anders."

"Dit jaar at ik veel meer, elke vijf uur een maaltijd, waardoor ik veel meer energie kreeg. Ik heb geen last gekregen van steken in mijn zij, wat je kunt hebben bij sporten. Uiteindelijk smaakte al het eten hetzelfde. Ik kan me herinneren dat ik rode bietjes, aardappels en een stukje vlees nog het lekkerst vond, dus daar bleef ik ook naar vragen. Vorig jaar at ik een pizza en daar kreeg ik veel kritiek op, terwijl ik gewoon zo veel mogelijk calorieën naar binnen wilde krijgen."

Benen die om energie te sparen niet gebruikt worden

"Net als mijn voeten heb ik ook mijn benen bijna niet gebruikt in die 199,2 kilometer zwemmen. Je hebt maar een beperkte dosis energie en die stak ik liever in mijn armslagen en in het warm houden van mijn lichaam. Veel efficiënter. Ze hebben amper bewogen. Het zijn zo ongeveer de grootste spieren van het lijf, dus hoe meer je die gebruikt, des te meer energie het opslokt."

"Het zit ook wel een beetje gebakken in de techniek van mijn zwemslag. Vier jaar geleden begon ik aan dit project, daarvoor had ik lang niet gezwommen. Je pakt het op en bouwt het uit. Je leert jezelf aan op welke manier dat dan moet. In mijn tijd als topsporter bleef ik altijd ver achter ten opzichte van zelfs vrouwelijke teamgenoten tijdens beentrainingen."

"Wel een grappig verhaal: voor de Spelen van Peking in 2008 onderging ik een medische keuring. Die arts gaf bij mijn trainer aan dat mijn benen een beetje papperig waren. Ooit heb ik een marathon gelopen, maar zo vreselijk langzaam dat ik in de laatste kilometers werd ingehaald door obese vijftigplussers. Nogmaals: het is niet het sterkste deel van mijn lichaam."

Voeten die erbij hangen als dood vlees

"Ik heb schoenmaat 48. In principe hangen voeten er tijdens het zwemmen als dood vlees bij, daar heb je echt helemaal niets aan. Je zou ze er beter af kunnen hakken. Ik draag een wetsuit en om mijn voeten zitten een soort sloffen tijdens het zwemmen. Anders worden ze zo onwijs koud, en dat kost veel energie. Je voelt ze wel, maar omdat ik ze amper gebruik, ligt daar de focus niet op. Tijdens mijn gouden olympische race gebruikte ik ze ook alleen maar de laatste 200 meter bij de eindsprint. De flexibiliteit in mijn enkels is sowieso al slecht, dus het is niet het sterkste deel van mijn lichaam."

"Toen ik klaar was met de tocht zagen ze er vooral erg wit uit, maar de kleur trok snel bij. Vorig jaar was er natuurlijk die beroemde voetenfoto van mij toen ik op een brancard lag. Ook dit jaar is die gemaakt, maar niet veel mensen hebben die gezien. Ik kon ook echt prima op mijn voeten staan als ik aan wal kwam. Alleen mijn evenwichtsorgaan was wat in de war, maar dat is niet zo gek als je zo lang horizontaal ligt. Bij alle andere tochten die ik al had gedaan, merkte ik dat als ik ging staan, ik een soort appelflauwte kreeg."

