NUweekend Frozen-prinses blijft vrijgezel: 'In wereld van Disney bestaan geen homo's' 125 x gedeeld Het langverwachte vervolg op Frozen draait vanaf deze week in de bioscopen. Lange tijd ging het gerucht dat hoofdpersonage Elsa in tegenstelling tot haar collega-prinsessen een vriendin zou krijgen, maar dat plan is nu van de baan. NU.nl vraagt experts of het goed zou zijn als Disney wél een homoseksueel hoofdpersonage introduceert in een film.