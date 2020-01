Dit was 2019 Amalia is 16: 'Ze moet waarschijnlijk zelf sparen voor een scooter' 144 x gedeeld Amalia, de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, vierde zaterdag haar zestiende verjaardag. Maar in hoeverre verschilt het leven van de waarschijnlijke troonopvolger met dat van andere pubers?