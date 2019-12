2019 was voor Melvin Smit en advocaat Sébas Diekstra het jaar waarin er na een lange en loodzware strijd toch weer hoop is op gerechtigheid rond de door vragen omgeven dood van het achttienjarige Nederlandse model Ivana Smit in Kuala Lumpur. Dit is hun verhaal. "Er gebeurden dingen die je normaal alleen in films ziet."

"Ivana was een persoon vol levensvreugde. Ze stond heel erg positief in het leven en daarom was het ook fijn om bij haar in de buurt te zijn", begint Melvin Smit zijn verhaal over zijn nichtje.

Oom Melvin voerde de laatste twee jaar vaak het woord namens de familie. Niet in de laatste plaats doordat de ouders van Ivana er mentaal en fysiek zwaar onder te lijden hebben.

Het is slechts enkele weken geleden dat de familie na die twee jaren een doorbraak in de zaak heeft meegemaakt: er opent in Maleisië alsnog een moordonderzoek naar de dood van hun dochter, zusje en nichtje Ivana Smit. Het zorgt ervoor dat Melvin Smit, en met hem de rest van de familie, positiever kan praten over hun pogingen het verhaal boven water te krijgen.

De achttienjarige Ivana kent het land waar ze zeer jong overlijdt goed. Ze woont tot in haar dertiende in Maleisië, bij haar opa en oma. Door haar half Nederlandse, half Indonesische uiterlijk valt ze in de positieve zin op en rolt ze al op jonge leeftijd in het modellenwerk. En dit past goed bij haar, zo stelt haar oom. "Elke uitdaging zag ze als een kans."

'Haar hart lag in het tropische Maleisië'

Een gedeelte van haar tienerjaren verblijft Ivana in België, maar uiteindelijk "lag haar hart toch in het tropische Maleisië". De jonge vrouw stapt op achttienjarige leeftijd weer op het vliegtuig, ditmaal naar Kuala Lumpur. Hier trekt ze met met andere leeftijdsgenoten in een appartement.

"En ze was heel blij dat ze terug was", blikt Melvin terug op die tijd. "We kregen dagelijks updates van haar. Foto's en filmpjes en zo." Wat ook bijdraagt aan haar geluk, is dat Ivana een vriendje heeft gekregen in de Maleisische hoofdstad.

“Het is iets wat je normaal in films ziet. Maar nu overkwam het ons.” Melvin Smit

'De berichten kwamen binnen toen ik was geland'

In december 2017 is oom Melvin op vakantie in Maleisië. De dag dat het noodlot toeslaat voor zijn nichtje, 7 december, zit hij net in het vliegtuig terug naar huis. "Nadat ik was geland en mijn telefoon had aangezet, kwamen de berichten van de familie over wat er was gebeurd binnen. Ik heb meteen mijn broer (Ivana's vader, red.) gebeld."

Ivana's lichaam is die dag ontkleed en met drugs in haar bloed gevonden op de zesde verdieping van een flatgebouw in de hoofdstad. Ze is vanaf de twintigste verdieping, van het balkon dat hoort bij de woning van het Amerikaanse echtpaar Alexander en Luna Johnson, naar beneden gestort. Die nacht had de jonge vrouw gefeest met het echtpaar en was ze met de Johnsons mee teruggegaan naar hun appartement.

Wat de familie dan nog niet weet, is dat ze aan de vooravond van twee jaar juridische strijd staan. Het begint al, zo schetst hun advocaat Sébas Diekstra, met het repatriëren van het lichaam van de achttienjarige. Want om het lichaam vrijgegeven te laten worden, moet de familie een document ondertekenen waarin staat dat het gaat om een ongeluk of zelfdoding. "Terwijl zij toen al het vermoeden hadden dat het onderzoek ernstig tekort was geschoten."

Dit beaamt Melvin Smit. "We hoorden dat het onderzoek naar haar dood na een dag al was gesloten. Dat is normaal iets wat je in films ziet, en nooit ergens gebeurt, maar nu overkwam het ons."

Ivana Smit. (Foto: Facebook)

Fout op fout gestapeld, maar geen gehoor bij rechter

Diekstra blikt terug op die intensieve periode. Hij helpt de familie bij het regelen van een nieuwe sectie in Nederland, betrekt de Nederlandse autoriteiten bij de kwestie en samen met hen zoekt hij een Maleisische advocaat als de eerste poging om opnieuw onderzoek in Maleisië te laten plaatsvinden niet lukt.

En in een eerste overwinning voor de familie lukt het om vorig jaar zomer de zaak te laten bekijken bij de Coroner's Court, wat in Nederland te vergelijken is met de rechter-commissaris. De familie is bij de zittingen aanwezig om zelf te horen wat er op tafel komt te liggen. "Toen is de achtbaan pas echt begonnen", aldus Diekstra.

Tijdens de getuigenverhoren die plaatsvinden, komt er steeds meer aan het licht. Zo blijkt dat Luna en Alexander Johnson, nadat ze waren opgepakt door de Maleisische agenten, vanuit de cel hebben kunnen regelen dat hun appartement vóór het sporenonderzoek werd schoongemaakt. Het blijkt ook dat er geen temperatuurmeting is gedaan bij het lichaam van Ivana, waardoor het exacte tijdstip van overlijden niet bekend is. Het is tekenend voor het amateuristische verloop van het hele proces dat de Maleisische patholoog tijdens het verhoor breekt en haar rapportage intrekt.

Als de advocaat van de familie praat over wat er allemaal mis is gegaan, gaat de opsomming in rap tempo. Hij ziet, gesteund door verschillende getuigen, dat er veel fouten zijn gemaakt in het politieonderzoek.

Het blijft een tijdlang stil. Het oordeel van de Coroner's Court wordt steeds uitgesteld door allerlei redenen, waaronder de pelgrimstocht van de rechter. Tot maart van dit jaar. Diekstra: "en dan komt het vonnis. 'Het was gewoon een ongeval'. Dat was voor de familie echt een enorme klap."

Verlossend bericht van hogere rechter

Ivana's oom schetst dat het voor de familie wel duidelijk is wat er is gebeurd. In het begin gaven ze het echtpaar het voordeel van de twijfel, maar na de details te horen te hebben gekregen "weten we dat ze in het appartement is doodgegaan". Ivana's lichaam is volgens de familie vervolgens door het echtpaar over het balkon gegooid.

De Johnsons hebben altijd volgehouden dat ze lagen te slapen toen Ivana van het balkon is gevallen en hebben nooit gehoor gegeven aan de getuigenoproep van de Coroner's Court. "De scenario's zijn zo gekunsteld. Drugs gebruiken en dan in slaap vallen?" zegt oom Melvin, verwijzend naar het feit dat je van partydrugs moeilijk in slaap kunt komen.

Hoewel uit het veld geslagen en teleurgesteld door het besluit van de Coroner's Court afgelopen maart, weet de familie direct: er komt een beroep. Dit is een schriftelijke procedure in Maleisië waarbij een hogere rechter kijkt of de beslissing van de Coroner's Court wel terecht was. En dan, op 22 november dit jaar, komt voor de familie Smit het verlossende bericht: volgens deze rechter is er wél genoeg aanleiding om een moordonderzoek te openen. Diekstra, die die nacht om 3.30 uur ingelicht werd door de familie: "Ik sprong een gat in de lucht".

'Uitslag van beroep zorgde voor wat rouwverwerking'

De advocaat zegt er ook wel een dubbel gevoel aan te hebben overgehouden. "Aan de ene kant heb je die overwinning, aan de andere kant het gevoel dat de zaak hier eigenlijk mee had moeten beginnen. Als je ziet wat het met de familie heeft gedaan; twee jaar strijden... Het is niet voor niks geweest, maar het heeft een gezin onnodig gesloopt in de tussentijd."

De familie haalt hoop uit het feit dat er nu een groot moordonderzoek is opgestart in het land. Hun doel voor volgend jaar is het echtpaar Johnson terecht te laten staan in de hoop op gerechtigheid.

"Maar het is heel erg zwaar", legt oom Melvin uit, "omdat je niet goed kunt rouwen. Daar is geen plaats voor. Elke keer ben je bezig om gerechtigheid te krijgen." Zowel geestelijk als lichamelijk gaat de familie Smit gebukt onder het niet weten wat zich die nacht en ochtend precies heeft voorgedaan in het appartement.

"Toen ik uitslag kreeg van het hoger beroep vond er al wat rouwverwerking plaats. Ik dacht: kijk Ivana, dit hebben we na twee jaar voor je bereikt."