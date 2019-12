2019 was een jaar vol heisa rond de pensioenen. Vier van de vijf grootste pensioenfondsen moesten vrezen hun deelnemers te moeten vertellen dat ze gekort zouden worden. Corien Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter Nederlands grootste pensioenfonds ABP, doet haar verhaal. "Er ligt nu een goede basis."

Kunt u vertellen hoe u het laatste jaar beleefd hebt? Met het bereiken van het pensioenakkoord en de lage rente die de dekkingsgraden deed dalen is er nogal wat gebeurd.

"Ik vond het echt een heel moeilijk jaar. Wij zien hoe het eigenlijk moeilijk voor onze deelnemers is om te begrijpen dat als het economisch goed gaat, zij er al jarenlang geen cent bij krijgen en wel de mooie rendementen zien. Aan de ene kant zien we dat het vertrouwen van onze deelnemers achteruit gaat omdat de huidige werkelijkheid niet meer past bij het pensioencontract dat we uitvoeren. Aan de andere kant gaat het zo tergend traag in het overleg voor de pensioenhervorming richting een nieuw contract. Dat is echt heel moeilijk. Wij proberen toch als pensioenfonds niet alleen maar af te wachten, maar ook mee te denken aan oplossingen."

Profiel Corien Wortmann-Kool Sinds januari 2015 bestuursvoorzitter ABP, met 3 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland

Van juli 2004 tot juli 2014 lid van Europees Parlement voor CDA

Eerder plaatsvervangend directeur Transport en Infrastructuur bij ministerie Verkeer en Waterstaat.

Want wat doen jullie dan?

"Wij hebben al bijvoorbeeld een persoonlijke pensioenpot ingevoerd voor onze deelnemers, waarin ze kunnen zien wat ze hebben ingelegd, wat hun werkgever heeft ingelegd en wat het rendement is. We merken dat dat voor deelnemers inzichtelijk maakt dat er veel geld in de pot zit en niet het beeld dat nu soms in de publiciteit wordt gevestigd: dat de pot leeg is voor jongeren."

"Nu lijkt het alleen maar over verhogen en verlagen te gaan. In het nieuwe pensioencontract moeten we veel meer dat persoonlijk communiceren centraal zetten. Die persoonlijke benadering geeft deelnemers het gevoel dat ze meer grip krijgen op hun eigen inkomen voor later."

"De zekerheid van: u krijgt over dertig jaar bedrag x, dat kunnen we niet meer bieden. Maar we kunnen wel onze deelnemers helpen om zich in hun eigen financiële situatie zekerder te voelen of ze er wel of niet goed voorstaan."

Lijkt dat te helpen, die persoonlijke aanpak?

"Ja, daar krijgen we van deelnemers heel positieve reacties op. Ook de jongere generatie werkenden zijn verrast als ze zien dat er wel veel in de pot zit. Maar ze gaan ook sneller doorklikken om zich meer te verdiepen in hun pensioensituatie. En dat activeren vinden we ook zo belangrijk. Het lijkt nu net alsof je pensioen alleen maar draait om het omhoog of omlaag gaan van je uitkering als je met pensioen gaat."

Wat voor reacties kregen jullie in het afgelopen jaar?

"Wij krijgen soms felle reacties en verontwaardiging. Met name van de oudere generaties. Maar ook de jongeren maken zich zorgen. Van beide groepen krijgen we reacties, maar meer van ouderen omdat die er meer mee bezig zijn."

In 2013 moest ABP al een keer korten, wat in 2014 weer werd teruggedraaid. Weten jullie wat voor effect korten heeft op de pensioendeelnemers?

"Het werkt zonder meer negatief uit op het vertrouwen in het pensioen en op de waardering, maar dat kun je niet ten koste van alles voorkomen. Daarom is het zo urgent om over te gaan naar het nieuwe pensioencontract en het pensioenakkoord tot een succes te maken."

"We zijn zelfs een app aan het ontwikkelen rond het verlagen, zodat mensen snel inzicht kunnen krijgen als het zover komt en meteen weten wat het voor hen betekent."

De dekkingsgraden van ABP en andere pensioenfondsen zijn erg hard geraakt door de daling van de renteniveaus. Dit risico kun je afdekken. In hoeverre had ABP eerder een verantwoordelijkheid om de gevolgen van de lage rente af te dekken toen de ECB bekendmaakte staatsobligaties op te kopen?

"Wij hebben tien jaar geleden met de beste kennis die we toen voorhanden hadden van de economische scenario's en de waarschijnlijkheid van die economische scenario's keuzes gemaakt. Zowel als het gaat om de samenstelling van onze portefeuille als wanneer het gaat om het percentage dat we afdekken, want we dekken wel degelijk af. Dat hebben we toen op 25 procent gezet."

Maar sommige pensioenfondsen hebben de rente meer afgedekt. Op basis van welke verwachtingen hebben jullie die rente minder afgedekt?

"Wij proberen ons altijd te baseren op toch redelijk conservatieve scenario's, maar je kijkt ook naar de waarschijnlijkheid van die scenario's. Er hoeft nagenoeg niemand voorspeld dat de ECB ging doen wat ze heeft gedaan. We hebben ons toen echt op de best mogelijke kennis gebaseerd."

"Sommige andere pensioenfondsen zitten voor 60 procent in obligaties en maar 40 procent in meer risicovolle beleggingen. Wij hebben die mix andersom gedaan en als je dat terugziet over de afgelopen tien jaar, heeft dat het heel goed gedaan. Ik wil maar zeggen dat er verschillende keuzes zijn."

De belangrijkste punten uit het pensioenakkoord Pensioenen moeten makkelijker meebewegen met de economie. Zekerheid over de hoogte wordt losgelaten

AOW-leeftijd bevroren tot 2021 en vervolgens in stappen naar 67 jaar in 2024.

Mogelijk maken om eerder te stoppen met werken

Pensioen en verzekering voor zelfstandigen

Minister Koolmees maakte op 19 november bekend dat de pensioenkortingen voor veel fondsen voorwaardelijk voor een jaar worden uitgesteld. Zorgde dat voor opluchting bij jullie?

"Het belangrijkste is dat hij hiermee rust creëert om dat nieuwe pensioenakkoord uit te werken. Dat is zó belangrijk. Ik gaf net al een paar manieren aan waarop wij naar de deelnemers communiceren, maar dat hoort bij het nieuwe contract, dat onzeker is. Dat moet er wel komen."

Is een jaar uitstel genoeg?

"De sociale partners hebben zich voorgenomen om dit voorjaar met een uitwerking te komen. Die moet er ook echt dit voorjaar liggen. Het is urgent dat die onzekerheid over waar we naartoe gaan van tafel gaat."

Is de uitwerking van het akkoord in het voorjaar wel haalbaar?

"Het moet haalbaar zijn. Als we de wil hebben om eruit te komen. Als er voortgebouwd wordt op de fundamenten van het pensioenakkoord, namelijk dat het pensioen onzeker wordt. Pensioenfondsen krijgen een premie die sociale partners vaststellen en op basis daarvan beleggen ze en behalen ze rendementen die aan deelnemers worden gecommuniceerd."

"We hebben het niet meer over aanspraken in het contract. Die werkelijkheid biedt gewoon meer mogelijkheden voor deelnemers om een realistisch deel van het rendement in hun pensioenverwachting mee te mogen rekenen. Daarmee kun je ook een beter perspectief bieden. Als het economisch goed gaat, kan mijn pensioen omhoog. Als het economisch slecht gaat, kan mijn pensioen omlaag."

"Het heeft tien jaar geduurd. Er liggen afspraken die een goede basis is. De ingrediënten om tot een goed akkoord te komen zijn er."