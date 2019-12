2019 was voor Heino Falcke (53) het meest indrukwekkende jaar uit zijn leven. De Duitse astronoom zorgde voor de eerste foto van een zwart gat. Het leverde hem wereldwijde roem op, maar ook hartklachten. Dit is zijn verhaal.

"Alsof we naar de poorten van de hel kijken, het einde van het heelal", zo vatte Falcke het beeld van het mysterieuze ruimteobject treffend samen.

De in Nijmegen werkzame hoogleraar toonde de wereld het zwarte gat in april tijdens een persconferentie in Brussel, het resultaat van een experiment dat hij in 2000 al bedacht. Internationale astronomen van de Event Horizon Telescope (EHT) maakten het nieuws op zes gelijktijdige persbijeenkomsten wereldkundig.

Naar schatting zagen 4,5 miljard mensen die week de foto van het superzware zwarte gat en zijn schaduw. Zowel astronomen als leken beseften dat er geschiedenis was geschreven. Het invloedrijke wetenschapstijdschrift Science verkoos de foto zelfs tot Doorbraak van het Jaar.

Om het zwarte gat in beeld te brengen werden acht radiotelescopen over heel de wereld aan elkaar gekoppeld. Samen vormen die één grote virtuele telescoop. Het superzware zwarte gat waarvan de foto is gemaakt heeft een diameter van 100 miljard kilometer. Het ruimtemonster is 6,5 miljard keer zo zwaar als de zon en staat in het centrum van sterrenstelsel Messier 87, op ongeveer 55 miljoen lichtjaar van de aarde. (Foto: Pro Shots)

U schaart zich in een rijtje van grote wetenschappers.

"Ik voel me nog steeds dezelfde eerlijk gezegd, bovendien was het een teamprestatie. Ik vond het wel heel bijzonder dat collega's naar mij toekwamen om te vertellen hoe ze de foto hadden ervaren. Ik hoorde zelfs een verhaal van een collega uit Argentinië die moest huilen. Ook kwamen mensen naar mij toe om me te bedanken. Dat was heel bijzonder om mee te maken."

Wanneer zag u de foto zelf voor het eerst?

"In juni 2018, maar dat was nog niet de laatste versie. Tijdens de beslissende bijeenkomst in Nijmegen wilden Amerikaanse collega's de ramen afplakken, omdat ze bang waren dat iemand mee zou kijken. Maar als je de foto zou zien en niet zou weten waar het over gaat, dan is de foto waardeloos. Je kunt er ook een donut in zien. Het gaat om het verhaal erachter."

Had u verwacht dat de foto er zo uit zou zien?

"Ik had niet verwacht dat het zó goed uit zou pakken. We hadden ook geluk, zo was het weer fantastisch. Het gat had ook kleiner kunnen zijn dan we dachten en dan had je de schaduwen niet kunnen zien."

Zwarte gaten in een notendop Een zwart gat is een object in de ruimte waar de zwaartekracht zo sterk is dat niets kan ontsnappen, zelfs licht niet. Wie in een zwart gat valt, wordt uiteengerukt tot een spaghettisliert.

Een zwart gat ontstaat wanneer een ster aan het eind van zijn leven ontploft en de resten imploderen.

Zwarte gaten zijn niet zichtbaar, maar de zogeheten waarnemingshorizon wel. Dit is een gebied waarboven nog net wat licht kan ontsnappen. Albert Einstein voorspelde al zo'n grens.

In de meeste sterrenstelsels bevindt zich een zwart gat in het middelpunt. Ook in het centrum van onze Melkweg staat een zwart gat, namelijk Sagittarius A*.

Wat voor jaar was 2019 voor u?

"De eerste drie maanden waren we ontzettend druk met het voorbereiden van de publicatie van die foto. Het was net alsof we in een snelkookpan zaten."

"Tegelijkertijd moest ik een persconferentie voorbereiden voor de Europese Commissie. Zo'n grote wetenschappelijke persconferentie hadden ze nog nooit meegemaakt daar. Maar ook voor mij was alles nieuw."

"Uiteindelijk keken drie miljoen mensen live mee. Het voelde als een moment van verlossing. Eindelijk mocht ik erover praten."

“Het is de meest bizarre plek in het heelal.”

Wat gebeurde er daarna?

"De foto stond in alle kranten. Dat het zo de wereld overging, was wel een moment. Achteraf hoorde ik dat 4,5 miljard mensen die foto hebben gezien."

"Ik ben die hele week onderweg geweest om interviews en lezingen te gegeven, zoals in Oxford, Parijs en Stockholm - echt op de grote plekken."

"Het had een grote impact, ook persoonlijk. Mijn batterijen waren leeg. Het was zelfs voor het eerst van mijn leven dat ik hartklachten had. Ik heb soms dag en nacht zitten schrijven. Op een bepaald moment moet je ook je gezin weer eens zien."

Wat betekent de foto voor de wetenschap?

"De wetenschappelijke bevestiging dat zwarte gaten bestaan, is heel belangrijk. Pas door een experiment wordt een theorie werkelijkheid."

"Aan de hand van de foto kun je allerlei wetenschappelijke theorieën testen of uitsluiten. Het is namelijk de eerste keer dat we dit soort gegevens in handen hebben."

"Tegelijkertijd zijn we nog volop bezig met het analyseren van de gegevens en het voorbereiden van de volgende campagne. Het hoofddoel is om een tweede foto of zelfs een film te maken van het zwarte gat in het centrum van de Melkweg."

"We willen een aantal telescopen rond de aarde laten draaien, die gezamenlijk het zwarte gat in kaart brengen. Ook zijn we van plan een nieuwe telescoop in Afrika te bouwen. Nu moeten we alles nog gefinancierd krijgen."

Heino Falcke Beroep: Hoogleraar radioastronomie en astrodeeltjesfysica, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Geboorteplaats: Keulen, Duitsland

Geboortejaar: 1966

Bijzonderheden: Falcke won in 2011 de Spinozaprijs, de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap. Hij ontving 2,5 miljoen euro voor zijn onderzoek naar zwarte gaten en kosmische deeltjes.

Onlangs waren andere wetenschappers boos, omdat u 200.000 euro kreeg van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

"Dat is verkeerd begrepen. Het geld was bedoeld voor communicatie en niet voor ons onderzoek."

"De discussie was gedreven door emoties en niet gebaseerd op feitelijke informatie. Collega's roepen op Twitter zomaar dingen zonder goed de achtergrond te kennen en de media pakken dit op. Het weerspiegelde de frustratie en de grote druk in de wetenschapswereld om aanvragen te schrijven."

"Om de onderzoeken door te kunnen zetten is meer geld nodig, daar verandert niets aan. Vanuit Europa alleen al minimaal 10 miljoen euro."

Is het niet vervelend dat u steeds bezig moet zijn met geld in plaats van met wetenschap?

"Absoluut. Toen wij de beurs van de Europese Unie wonnen, was die kans slechts 2 procent. Ik ben niet bang om de competitie aan te gaan, maar het kost wel maanden van tijd en energie om voorstellen te schrijven."

"Kijk, het was wereldnieuws (de foto, red.), maar het was niet zo dat ze overal op de wereld wisten dat Nederland een belangrijke rol speelde. We moeten blijven vechten voor onze plek."

“Het kan het heelal niets schelen of wij er zijn of niet.”

Wat inspireerde u om zwarte gaten te gaan onderzoeken?

"In de natuurkunde is een zwart gat een mysterieus object. Het is de meest bizarre plek in het heelal, waar de tijd blijft stilstaan. Als je erin valt, lijkt de rest van het universum veel sneller te gaan, een soort fast forward."

"Voorheen konden we alleen in sciencefiction naar zwarte gaten kijken. Nu hebben we er een eerste glimp van opgevangen, hoe wazig die ook is. De grote vraag blijft hoe je de relativiteitstheorie van Albert Einstein en de kwantumtheorie kunt rijmen."

Gaat u die doorbraak nog meemaken denkt u?

"Ik heb geen idee. Misschien komt morgen iemand met een revolutionair idee op basis van onze gegevens. Waarschijnlijker is dat het niet op korte termijn wordt opgelost en ook niet binnen honderd jaar. Misschien blijft het zelfs voor altijd een groot geheim."

Wat bevindt zich in een zwart gat?

"Op basis van de natuurwetten kun je niet verder kijken dan de waarnemingshorizon van een zwart gat. Tenzij de natuurkunde iets bedenkt om deze fundamentele grens te doorbreken."

"Je kunt het vergelijken met de dood: Je kunt een zwart gat ingaan en net als de dood weet je dan misschien of er meer is of niet. Alleen kun je niemand vertellen wat je beleefd hebt."

U bent ook predikant in de protestantse kerk in Keulen. Spreekt u daar weleens over zwarte gaten?

"Soms praat ik over het heelal of gebruik ik wetenschappelijke onderwerpen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de schoonheid en de grootsheid ervan en de betekenis van de mens daarin. Wij denken dat we zo groot en oppermachtig zijn, maar ten opzichte van het heelal stellen wij niets voor. Het kan het heelal niets schelen of wij er zijn of niet."

Hoe rijmt u het wetenschappelijke verhaal over het ontstaan van het heelal (de oerknal) met het scheppingsverhaal uit de Bijbel?

"Het scheppingsverhaal is ongelooflijk mooi en verrassend. Ik geloof niet dat alles uit niets is ontstaan. Je hebt nog steeds het woord nodig vanwaaruit je iets maakt. Voor mij begint dat met regels, iets moet aan het begin staan. Ik noem dat God."

"Het christendom betoogt dat geloof, hoop en liefde al aanwezig waren in het begin en dat het geen toevallige gebeurtenis was dat het heelal tot stand kwam."

Chinese studenten maken een selfie met de foto van het zwarte gat. (Foto: Reuters)