NUweekend Vreugdevuren of geweld op straat: Den Haag zit in een onmogelijke positie Rellen riskeren tijdens de jaarwisseling of een mogelijk uit de hand lopend vuur? Nadat een enorme stapel brandende pallets in de eerste uren van 2019 een vonkenregen over Scheveningen spuwde, werd besloten dat de grote vreugdevuren tussen de vissersplaats en Duindorp niet langer konden. Het gevolg: dreiging van zware ongeregeldheden. Hoe Den Haag in een patstelling belandde.