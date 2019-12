AZ en Ajax richten zich na een pijnlijke Europese week op de onderlinge topwedstrijd van zondag in de Eredivisie. Na het (voorlopig) afhaken van PSV en Feyenoord zijn de verrassende Alkmaarders dé uitdagers van de regerend landskampioen. Vier kenners analyseren de ploeg van trainer Arne Slot aan de hand van vier thema's.

1. De kracht van dit AZ: 'Bewonderenswaardig, zo hecht'

Kees Kist (67), veroverde met AZ de landstitel in het seizoen 1980/1981: "De belangrijke reden voor het succes is dat dit elftal talenten heeft die écht grote voetballers kunnen worden. Ze manifesteren zich op een geweldige manier. AZ heeft het karakter om een tegenstander uit te laten razen en daarna op het juiste moment toe te slaan, zoals afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle (0-3, red.). Dat konden wij ook in ons kampioensjaar. Daar word je als tegenstander he-le-maal moedeloos van."

Ali Boussaboun (40), analist FOX Sports en voormalig ploeggenoot van Slot bij NAC Breda:

"Het draait vooral om kwaliteit en talent. AZ is met meerdere spelers vertegenwoordigd bij Jong Oranje (Owen Wijndal, Dani de Wit en Teun Koopmeiners, red.) en Calvin Stengs en Myron Boadu hebben zelfs al hun debuut gemaakt in het Nederlands elftal. Dat zegt genoeg. Het is bovendien een heel hechte ploeg, en dat vind ik bewonderenswaardig."

Stand in top Eredivisie 1. Ajax 16-41 (+28)

2. AZ 16-38 (+30)

3. PSV 16-31 (+18)

4. Willem II 16-29 (+4)

5. sc Heerenveen 16-27 (+8)

Nathan Rutjes (36), voormalig ploeggenoot van Slot bij Sparta Rotterdam: "Wat ik merk, is dat de spelers van AZ heel veel plezier uitstralen. Dat zie je bijvoorbeeld aan Stengs en Boadu. Die voelen elkaar zó goed aan en gunnen elkaar heel veel. Als Stengs een doelpunt maakt, hangt Boadu bij hem in de nek, en andersom. Dáár draait het om in het voetbal: plezier en geluk."

Kees Luijckx (33), werd in het seizoen 2008/2009 kampioen met AZ en speelt nu bij het Deense SønderjyskE: "Ik volg AZ vanuit Denemarken nog altijd op de voet en het is echt een genot om naar te kijken. Wat me opvalt, is dat ze alles naar voren spelen en dat het allemaal heel frivool is. Zaterdag tegen PEC zag je weer dat de spelers echt in topvorm zijn. Het draait als een tierelier."

Calvin Stengs maakt een selfie met zijn ploeggenoten. (Foto: Pro Shots)

2. De hand van trainer Arne Slot: 'Lieve en intelligente man'

Kist: "In een selectie kan niet iedereen elkaar aardig vinden, maar bij AZ zie je dat alle spelers voor elkaar door het vuur gaan als het eerste fluitsignaal klinkt. Slot heeft daar een grote rol in. Natuurlijk is hij pas bezig aan zijn eerste seizoen, maar ik durf nu al te zeggen dat Slot de potentie heeft om een absolute toptrainer te worden."

Boussaboun: "Als ik Arne voor de camera zie, dan herken ik de speler met wie ik jaren heb samengespeeld bij NAC. Hij is echt een lieve, rustige en intelligente man. Die intelligentie heb je nodig als speler, maar ook als trainer. Ik ben wel benieuwd hoe Arne omgaat met tegenslag. Nu is het koek en ei, maar wat gebeurt er als het minder gaat? Dan kunnen we hem pas echt goed beoordelen."

Rutjes: "Als voetballer vond ik Arne al magistraal en als aanvoerder bij Sparta was hij ook top. Hij gaf altijd zijn eerlijke mening en was communicatief heel sterk. Hij kan zó goed zijn woorden wegen. Op dat moment zat ik al naar een trainer te luisteren. Het is ook belangrijk dat hij rust uitstraalt. Een speler zit echt niet te wachten op een trainer die tettert à la Diego Simeone. Arne past ook goed bij de filosofie van AZ. Daarom zie ik hem nog wel een paar jaar blijven."

Luijckx: "De rol van Slot is absoluut belangrijk - hij laat de spelers op de top van hun kunnen presteren - maar het huidige succes komt niet uit de lucht vallen. Dit succes is het gevolg van een visie die al na het faillissement van voormalig hoofdsponsor DSB Bank in 2009 in is gezet. Er zit een heel goede organisatie en jeugdopleiding achter. Ik spreek nog weleens mensen binnen de club. Er wordt echt niet zomaar wat gedaan."

Arne Slot is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van AZ. (Foto: Pro Shots)

3. De vergelijking met Ajax: 'Stengs kan Ziyech opvolgen'

Kist: "AZ heeft betere spelers dan de meeste Eredivisie-clubs, al ben ik heel benieuwd of ze ook Ajax zondag de wil op kunnen leggen. Dit is wel de wedstrijd waarin de spelers van AZ het moeten laten zien, dus ze zullen tot op het bot gemotiveerd zijn."

Boussaboun: "Ajax steekt er met kop en schouders bovenuit, al heeft AZ wel een aantal spelers met Ajax-DNA in huis die daar mee zouden kunnen. Stengs is in mijn ogen de ideale opvolger van Hakim Ziyech, Boadu en Oussama Idrissi zie ik zo in de Ajax-aanval staan en Teun Koopmeiners kan wat mij betreft prima de rol op zich nemen die Frenkie de Jong vorig seizoen had."

Rutjes: "AZ heeft veel kwaliteit, maar ik moet wel zeggen dat Ajax de beste ploeg van het land heeft. Ajax heeft een bredere bank, waardoor ze over een heel seizoen blessures makkelijker kunnen opvangen."

Luijckx: "Het voordeel van AZ ten opzichte van Ajax is dat de jongens hongerig zijn naar succes. De spelers van Ajax hebben al een stuk meer meegemaakt en zullen dat minder hebben. Ik zie AZ wel van Ajax winnen zondag, maar Ajax heeft een veel betere selectie en daarom op de langere termijn betere papieren."

Ajax leek dit seizoen ongenaakbaar, maar staat nog maar drie punten voor op AZ. (Foto: Pro Shots)

4. De titelkansen van AZ: 'Ajax heeft de betere selectie, maar...'

Kist: "Ik denk zeker dat AZ kampioen kan worden, want wie kan ze nog stoppen? Dat zie ik alleen Ajax doen, en daarom ben ik heel benieuwd naar die krachtmeting van zondag. AZ wordt misschien nog niet als een titelkandidaat gezien, maar bij een zege op zondag zullen de spelers van Ajax wel beseffen dat ze écht goed zijn."

Boussaboun: "Ik zou mijn geld op dit moment niet op AZ zetten. Stel dat Stengs en/of Boadu wegvalt, hoe vangen ze dat op? Zijn ze dan sterk genoeg om in de top mee te kunnen draaien? Bij PSV en Ajax heb je ook gezien dat dat invloed heeft op de resultaten."

Rutjes: "AZ is absoluut in staat om mee te doen om het kampioenschap. Ajax heeft de betere selectie, maar zie maar eens van dit AZ te winnen. Dat is heel lastig. Bovendien spelen ze nu weer in hun eigen vertrouwde stadion."

Luijckx: "Ik wil de moed niet uit de spelers van AZ praten, maar de kans op een kampioenschap acht ik klein. Het is al heel knap dat AZ nu zo dicht bij de nummer één staat en zo ver van de nummer drie en vier verwijderd is. Aan de andere kant: in ons kampioensjaar raakten we de clubs onder ons langzamerhand kwijt, en dat werkte als doping. Voor AZ wordt dat natuurlijk heel zwaar met Ajax als concurrent, maar je weet het nooit."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie