NUweekend De Pietendiscussie vanuit Assen: 'We willen een begrijpelijk kinderfeest' 51 x gedeeld Boos beent een vrouw dinsdagavond weg uit het stadhuis van Assen. Ze was vastberaden om piet te spelen tijdens de Sinterklaasintocht in Assen, maar nu ze de nieuwe kleur van de pieten heeft gezien, twijfelt ze. "Ik weet het nog niet hoor, Zwarte Piet hoort gewoon zwart te zijn."