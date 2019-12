Amalia, de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, viert zaterdag haar zestiende verjaardag. Maar in hoeverre verschilt het leven van de waarschijnlijke troonopvolger met dat van andere pubers?

Ontbijten met kaviaar en gepocheerde eieren, een auto met privéchauffeur die je naar elke afspraak brengt en inloopkasten vol met de mooiste kleding en sieraden. Dat is het (cliché)beeld dat bij veel mensen leeft wanneer ze het leven van een prinses zouden moeten schetsen.

Volgens royaltyverslaggever Rick Evers ziet het leven van de bijna zestienjarige Amalia er juist grotendeels uit als dat van een gemiddeld leeftijdsgenootje. Met als voornaamste verschil dat de troonopvolger altijd een beveiliger in de buurt moet hebben.

"Maar wat ze doet buiten de paleismuren om, mag ze zelf weten", vertelt Evers. "Als ze een joint zou roken of stiekem in een hoekje gaat zoenen, dan mag de beveiliging dat niet doorvertellen aan haar ouders. Dit is om haar zoveel mogelijk een privéleven te laten leiden."

Maar die beveiliger volgt haar dus wel overal waar ze gaat, schetst Vorsten-hoofdredacteur Justine Marcella. "Of ze nou gaat winkelen of een vriendin bezoekt, dit gebeurt al sinds ze is geboren. Het zal ook nooit wennen, maar Amalia weet niet beter." Het gooit volgens Marcella geen roet in het eten wat betreft haar sociale contacten. "Ze heeft een enorme vriendinnengroep, die zelfs met haar mee op vakantie gaat."

Het koninklijk gezin in mei van dit jaar in Sevilla. (Foto: BrunoPress)

Een mysterieuze prinses

Waar in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk nog weleens foto's uitlekken van wat de royals uitspoken in hun vrije tijd, zien we in Nederland nooit een kiekje van een shoppende Amalia. Vanwege de mediacode mogen foto's van de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis immers niet gepubliceerd worden.

Dat maakt haar leven automatisch een beetje mysterieus. Ook omdat ze nog zelden bij officiële openbare gelegenheden betrokken wordt. "Amalia is van alle kroonprinsessen in Europa degene van wie we het allerminst weten, en dat is een bewuste keuze", zegt Evers. "Willem-Alexander en Máxima willen dat ze een kind blijft tot ze achttien is, het moment wanneer ze een sloot geld op haar rekening gestort gaat krijgen."

Of dat een verstandig besluit is van het koningspaar, betwijfelt Evers. "Collega's als Felipe van Spanje en Filip van België laten hun oudste kinderen spelenderwijs in hun rol als mogelijke troonopvolger komen. Die hebben allemaal weleens een toespraakje gedaan of een opening, Amalia is eigenlijk de enige die daar nog geen ervaring in heeft."

'Amalia is enorm muzikaal'

Desondanks is Amalia's agenda goed gevuld. Ten eerste met school: de prinses die op de basisschool al een klas oversloeg, zou ook nu gelden als een van de beste leerlingen. "Ze is bijster intelligent", stelt Marcella. "Ze komt makkelijk mee op het gymnasium en mocht daarom twee jaar geleden Chinees als extra vak kiezen."

Daarnaast doet Amalia veel vrijwilligerswerk. Ze speelt een grote rol op de Paarse Vrijdag (een actiedag waarop leerlingen zich in het paars hullen om hun steun uit te dragen voor seksuele diversiteit), geeft regelmatig optredens in het bejaardentehuis en maakt samen met haar beste vriend een kerstmusical waarin zelfs Trijntje Oosterhuis een rol heeft gekregen.

Ter ontspanning brengt Amalia tijd door op de manege, het hockeyveld en zingt ze graag. Marcella: "Ze is enorm muzikaal. Dat zit in de familie Oranje, maar ook in die van Máxima, die graag zingt en gitaar speelt."

“Het lijkt erop dat Willem-Alexander en Máxima hun kinderen laten experimenteren met sociale media.” Rick Evers, royaltydeskundige

In het beetje vrije tijd dat dan nog over is, scrolt Amalia op Instagram en plaatst ze filmpjes op TikTok. "Het lijkt erop dat Willem-Alexander en Máxima hun kinderen laten experimenteren met sociale media, zodat ze ook kennis kunnen maken met de mogelijke gevaren ervan", vertelt Evers. Amalia en Alexia zouden naast hun openbare profiel ook een afgeschermd profiel hebben.

"Het account van Amalia is heel braaf, je ziet er vooral natuurfoto's op die bijvoorbeeld in de eigen omgeving zijn gemaakt of op vakantie in Argentinië. Alexia zoekt meer de grens op met selfies en outfitfoto's." Máxima is ook actief op Instagram. Volgens Evers niet in de laatste plaats om haar dochters in de gaten te houden. Dat doet ze zelfs op de nieuwste socialemediahype TikTok.

'Een auto zal ze niet echt nodig hebben'

Met haar zestien jaar is de kroonprinses niet langer vooral op de fiets aangewezen. Maar als ze een scooter wil, dan zal ze die niet cadeau krijgen. "Máxima kennende moet Amalia zelf sparen voor een scooter", denkt Evers. "Rijlessen zal ze straks wel van haar ouders krijgen, al zal ze die uiteindelijk niet echt nodig hebben omdat er altijd wel een auto met chauffeur ter beschikking staat. Maar haar ouders begrijpen wel wat voor vrijheid het kan bieden: Máxima rijdt zelf ook regelmatig alleen naar Brussel, zodat ze lekker rustig kan bellen onderweg."

Waar veel zestienjarigen misschien nog niet eens hebben nagedacht over wat ze later voor de kost willen doen, staat dat voor Amalia al vast. Wel is het de bedoeling dat ze op haar achttiende gaat studeren en het zou Vorsten-hoofdredacteur Marcella niet verbazen als de prinses dit in het buitenland gaat doen. "Beatrix en Willem-Alexander hebben dat gedaan in Leiden, maar dat was natuurlijk vóór het tijdperk van de mobiele telefoon. Het buitenland biedt wat dat betreft dus veel meer privacy."

Amalia met haar ouders. (foto: BrunoPress)

'Amalia heeft een groot hart'

Evers denkt dat Amalia haar vervolgstudie al heeft gekozen. Maar of ze die in het buitenland gaat doen, betwijfelt hij. "Wegens de anonimiteit die ze zou hebben, zou het verstandig zijn, maar het zou problemen opleveren omdat ze vanaf haar achttiende koninklijke taken krijgt die ze moet doen in ruil voor het inkomen dat ze dan ontvangt (bijna 1,5 miljoen euro per jaar, red.). Dus in de vrije uren die ze heeft naast haar studie zal ze bijvoorbeeld aanwezig moeten zijn bij openingen."

En op de iets langere termijn wacht dus de troon. Marcella twijfelt geen seconde over de vraag of ze daar geknipt voor is. "Als ik haar zie, denk ik altijd: het is goed dat jij als eerste bent geboren. Ze gaat met zo veel natuurlijk gemak om met een situatie en weet goed wat er van haar wordt verwacht. Op de weinige momenten dat je haar ziet, merk je dat ze een groot hart heeft. Ze geeft mensen die in een hoekje staan of mensen met een handicap als eerste een hand. Ze heeft daar oog voor."

Maar niets menselijks is haar vreemd. Ook Amalia zal de komende jaren vast een keer negatief in het nieuws komen. En dat is maar goed ook, vindt Marcella. "Dit is een belangrijke periode voor haar waarin ze zichzelf goed leert kennen en de ruimte krijgt om fouten te maken."