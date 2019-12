Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van verschillende bekende acteurs, politici, sporters en natuurlijk een aantal dieren. Een overzicht.

Januari

Faisal Mssyeh (32), beter bekend als rapper Feis, werd doodgeschoten.

Paulien van Deutekom (37) was een oud-schaatser.

John Bogle (89) was de bedenker van het indexfonds.

Emiliano Sala (28) was voetballer en overleed bij een vliegtuigcrash.

Koos Andriessen (90) was tweemaal minister van Economische Zaken.

Dick Dolman (83) was oud-Tweede Kamervoorzitter.

Michel Legrand (86) was een veelbekroonde Franse componist.

Eli Asser (96) was een tekstschrijver en Holocaustoverlevende.

Trevor (leeftijd onbekend) stond bekend als de eenzaamste eend ter wereld.

Jurrie Koolhof (59) was een voormalig Oranje-international.

Paulien van Deutekom tijdens een wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Februari

Clive Swift (82) speelde in de Britse comedyserie Keeping Up Appearances.

Hans Eijsvogel (91) was een oud-paardensportverslaggever.

Gordon Banks (81) was een legendarische Engelse oud-doelman.

Bruno Ganz (77) speelde Adolf Hitler in de film Der Untergang.

Karl Lagerfeld (85) was hoofdontwerper van het Franse modehuis Chanel.

Friso Kramer (96) was de ontwerper van de groene brievenbus.

Acteur Clive Swift in Londen. (Foto: BrunoPress)

Maart

Keith Flint (49) was zanger bij de Britse formatie The Prodigy.

Luke Perry (52) speelde onder meer in de series Beverly Hills 90210 en Riverdale.

Lotte van der Zee (20) was een Nederlands model.

Lau Schroeter (79) was bekend van het scheldende internetduo Tiny en Lau.

Hans Couzy (78) was in de jaren negentig bevelhebber der Landstrijdkrachten.

Charlie Whiting (66) was Formule 1-wedstrijdleider.

Frans Andriessen (89) was oud-minister en CDA-coryfee.

Scott Walker (76) was een invloedrijke muzikant.

April

Max van Weezel (67) was een journalist bij onder meer Vrij Nederland.

Gaston van Erven (75) was een acteur, onder meer bekend van Medisch Centrum West.

Jan Uitham (94) was schaatser en werd in 1963 tweede bij de Elfstedentocht.

David Picker (87) staat vooral bekend om het in gang zetten van de James Bond-filmreeks

Groothertog Jean (98) was het oud-staatshoofd van Luxemburg.

Peter Mayhew (74) was bekend vanwege zijn rol als Chewbacca in Star Wars-films.

Rowland 'Boon' Gould (64) was gitarist en een van de oprichters van de Britse band Level 42.

Peter Mayhew als Chewbacca. (Foto: BrunoPress)

Mei

Frits Soetekouw (80) was voormalig aanvoerder bij Ajax.

Jan Linzel (103) was oorlogsvlieger en de oudste luchtmachtveteraan.

Peggy Lipton (72) was een Amerikaans actrice, onder meer bekend van de serie Mod Squad.

Charles Bartelings (97) was verzetsstrijder en Engelandvaarder.

Doris Day (97) was een immens populaire Amerikaanse zangeres en actrice.

Tim Conway (85) was Amerikaans acteur in series als Married With Children.

Ieoh Ming Pei (102) was een Chinees-Amerikaans architect die de piramides bij het Louvre bedacht.

'Grumpy Cat' (7) was een kat die beroemd is geworden door haar norse blik.

Peer Mascini (78) was een acteur die onder meer bekend was door zijn rol in een Melkunie-reclame.

Niki Lauda (70) was een Formule-1-legende die drie keer wereldkampioen werd.

Tam (leeftijd onbekend) was de laatste mannelijke Sumatraanse neushoorn in Maleisië.

Carmine Caridi (85) is een Amerikaans acteur en speelde in deel twee en drie van The Godfather.

Dickran Gobalian (69), beter bekend als Leon Redbone, was een Amerikaanse singer-songwriter.

Martine Bijl (71) was een presentatrice en actrice, onder meer bekend van Heel Holland Bakt.

Juni



Barry Hughes (81) coachte meerdere Nederlandse voetbalclubs.

Lennart Johansson (89) was een voormalig UEFA-voorzitter.

Rob van Rees (80) was een presentator en grondlegger van de Nederlandse verkeersinformatie.

Franco Zeffirelli (96) was een Italiaans regisseur, bekroond om Romeo and Juliet uit 1968.

Gloria Vanderbilt (95) was een beroemd Amerikaanse modeontwerpster.

Mohamed Morsi (67) was de voormalig president van Egypte.

Loek Kessels (87) was bekend van haar 'Lieve Mona'-probleemrubriek in Story.

Philippe Zdar (50) was een Franse dj en producent, hij overleed na een val uit een raam.

Willem van Eijk (77), 'het beest van Harkstede' was een seriemoordenaar.

Juli

Tyler Skaggs (27) was pitcher bij de Los Angeles Angels.

Quadis (30) was een hulppaard van Sinterklaas.

Cameron Boyce (20) was een Amerikaanse Disney-acteur die door ziekte in zijn slaap overleed.

Kim Akker (22) was een judoka, ze overleed door een gasexplosie in Mexico.

Jan Mokkenstorm (57) richtte 113 Zelfmoordpreventie op.

Ed van Westerloo (81) was voormalig hoofdredacteur van het NOS Journaal.

Rip Torn (88) was een Amerikaanse acteur, bekend van onder meer Men in Black.

Pernell Whitaker (55) was voormalig wereldkampioen en olympisch kampioen boksen.

Ruud Jacobs (81) was een contrabassist en muziekproducent.

Rutger Hauer (75) boekte als acteur grote successen met onder meer Turks Fruit en Soldaat van Oranje.

Beji Caid Essebsi (92) was de president van Tunesië.

Russi Taylor (75) sprak dertig jaar lang de stem van Minnie Mouse in.

Loek van Mil (34) was een Nederlands honkbalinternational.

Harold Prince (91) was een legendarische Broadway-producent.

Grant Thompson (38) was een YouTuber die bekend stond als The King of Random.

Hamza Bin Laden (precieze leeftijd onbekend) was de zoon en opvolger van Osama Bin Laden.

Augustus

Willem Jan van de Wetering (72) was een journalist en de oprichter van de Hitkrant.

Nuon Chea (93) was de leider van de Rode Khmer.

Bjorg Lambrecht (22) was een Belgische wielrenner die overleed na een valpartij in de Ronde van Polen.

Toni Morrison (88) was een Amerikaanse auteur en Nobelprijs-winnaar.

Jeffrey Epstein (66) was een Amerikaanse miljonair die in de cel zelfmoord pleegde na beschuldigd te zijn van misbruik.

Dejan Curovic (51) was een voormalig sterspeler bij Vitesse.

Prinses Christina (72), de jongste zus van Beatrix, overleed aan botkanker.

Felice Gimondi (76) was een Italiaanse wielerlegende.

Peter Fonda (79) was als Amerikaanse acteur vooral bekend door Easy Rider.

Jan Ruff-O'Herne (96) was een Nederlands-Australisch 'troostmeisje' en mensenrechtenactiviste.

Ferdinand Piëch (82) was de voormalig topman bij Volkswagen.

Anthoine Hubert (22) overleed tijdens een Formule 2-race bij de Grand Prix van België.

September

Jacob Gelt Dekker (71) was een ondernemer en filantroop.

Robert Mugabe (95) was oud-staatshoofd van Zimbabwe.

Robert Frank (94) maakte het wereldberoemde fotoboek The Americans.

Charlie Cole (64) fotografeerde het iconische 'Tankman'-incident op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking.

Fernando Ricksen (43) was een oud-voetballer die aan ALS leed.

Hans Wilbrink (70) was oud-hoofdredacteur bij de Nieuwe Revu.

Derk Wiersum (44) stond als strafrechtadvocaat kroongetuige Nabil B. bij. Hij werd geliquideerd.

Ben Ali (83) is voormalig president van Tunesië.

Jacques Chirac (86) was voormalig president van Frankrijk.

Advocaat Wiersum aan het werk. (Foto: Pro Shots)

Oktober

Henry Keizer (58) was voormalig VVD-voorzitter.

Ginger Baker (80) was een van de invloedrijkste drummers, hij was lid van de band Cream.

Ella Vogelaar (69), bekend van de vogelaarwijken, was PvdA-minister.

Larry Junstrom (70) was oprichter van en drummer bij Lynyrd Skynyrd.

Abu Bakr Al Baghdadi (48) was leider van IS.

November

Paula Sleyp (88) staat ook wel bekend als de oma in Sesamstraat.

Raymond Poulidor (83) was een Franse wielerlegende.

Sana (55) was de oudste in gevangenschap levende witte neushoorn.

Branko Lustig (87) produceerde onder meer Schindler's List.

Lewis (leeftijd onbekend) is een Australische koala die stierf door de bosbranden.

Pim Verbeek (63) was voetbaltrainer bij meerdere clubs.

Pim Verbeek langs de lijn. (Foto: Pro Shots)

December

Mariss Jansons (76) was chef-dirigent van het Concertgebouworkest.

Shelley Morrison (83) speelde huishoudster Rosario in de serie Will & Grace.

Ron Leibman (82) is een Amerikaanse acteur die onder meer een rol in Friends had.

Juice Wrld (21) is een Amerikaanse rapper die onwel werd en overleed.

Pete Frates (34) was de bedenker van de Ice Bucket Challenge.

Marie Fredriksson (61) was zangeres van het Zweedse duo Roxette.

Cosmo (precieze leeftijd onbekend) speelde hond Cosmo in de serie Fuller House.

Jules Deelder (75) was een Rotterdamse dichter.