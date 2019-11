Bizarre overwinningen, razendsnelle pitstops of die keer dat een concurrent op lachwekkende wijze de fout in ging. Nu het Formule 1-jaar 2019 zit er bijna op zit, blikt NU.nl vanuit Abu Dhabi met de hoofdrolspelers en kenners terug. We stelden de simpele vraag: wat was jullie hoogtepunt dit jaar?

Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi denkt met veel plezier terug aan de race in zijn geboortestad São Paulo.

"Hoe Max Verstappen op Interlagos won, was fantastisch. Door de manier waarop, maar net zozeer door de geweldige reactie van het publiek. En wat dat weekend voor mij nog het meest memorabel maakt; ik reed daags voor de race in de auto van Ayrton Senna door de stad. Daardoor werd ik echt geraakt. Ik ken de familie van Ayrton heel erg goed. Om die auto te mogen rijden was een godsgeschenk."

Teambaas Cyril Abiteboul stelt eerst de wedervraag hoelang we de tijd hebben. Een knipoog naar het zwakke seizoen dat 'zijn' Renault doormaakt. Toch heeft de Fransman een hoogtepunt.

"Dat was de vierde plaats in de kwalificatie van Daniel Ricciardo in Canada. Dat was onverwacht en eerlijk gezegd ook niet helemaal verdiend, want Valtteri Bottas had een probleem aan zijn auto. Maar we konden daar eindelijk aantonen wat ik al een tijdje wist; dat onze motor een grote stap vooruit had gemaakt."

Wereldkampioen Lewis Hamilton is niet de beste persoon om mee terug te blikken, zegt hij quasi-serieus.

"Want ik heb echt een slecht geheugen. Mijn minste moment weet ik wel direct: dat was de regenrace in Hockenheim waar ik negende werd. Dat was sowieso mijn slechtste dag. En de spannende (en door Hamilton gewonnen, red.) race in Mexico was natuurlijk awesome. Maar ik kan ze me niet allemaal meer herinneren. Dat is de afgelopen jaren echt slechter geworden."

Emerson Fittipaldi in de Lotus van wijlen Ayrton Senna, daags voor de Braziliaanse Grand Prix. (Foto: Pro Shots)

Mattia Binotto heeft een wisselend debuutjaar als teambaas bij Ferrari, maar zijn liefde voor de Scuderia zit diep.

"Dit seizoen vierden we onze negentigste verjaardag. Het evenement waarop we dat vierden in Milaan was geweldig, met alle fans op het Piazza del Duomo. En daarna pakten we op Monza in de kwalificatie de eerste startrij."

Haas-coureur Kevin Magnussen wacht de Netflix-documentaire over het Formule 1-seizoen af.

"Er is wel een moment dat ik in gedachten heb. We moeten even afwachten of dat de Drive to Survive-documentaire haalt. Het is nog een verrassing. Jullie moeten maar gaan kijken. Verder was het voor ons niet zo'n spannend seizoen."

Verstappen kiest voor de Grand Prix van Duitsland. Uiteraard omdat hij er op prachtige wijze won, maar stiekem ook omdat bij Mercedes alles misging wat maar mis kon gaan.

"Dat wil ik wel terugzien. Dat is wel lachen, toch? Ik denk dat ze er zelf ook wel de lol van inzien. Ze zijn immers kampioen geworden. Als ik de regisseur was van zo'n docu over de Formule 1, dan zou ik ook een beetje drama laten zien."

Max Verstappen troefde in Duitsland het opzichtig falende Mercedes af. (Foto: Pro Shots)

Teambaas Claire Williams heeft weinig om te juichen dit seizoen en roemt daarom niet haar coureurs, maar de monteurs van het achterhoedeteam.

"Zoals je wel zou verwachten komt mijn moment van het jaar niet vanaf het circuit. Maar ik wil vooral onze pitstopcrew in het zonnetje zetten. Helaas is Red Bull op het nippertje de snelste crew van het jaar geworden. Maar dat de pitstops bij ons zo goed gaan, is een belangrijk teken van onverzettelijkheid binnen dit team. Ze knokken elke race weer voor onze coureurs, alsof het om de podiumplaatsen gaat. Dat is voor mij echt een hoogtepunt."

Voor Charles Leclerc is het in een geweldig debuutseizoen bij Ferrari niet moeilijk om te kiezen. Al kan hij het niet laten om nog even te refereren aan de botsing met teamgenoot Sebastian Vettel in Brazilië.

"Mijn hoogtepunt was zeker niet de laatste race op Interlagos, haha. Ik ga voor mijn overwinning voor het eigen Ferrari-publiek op Monza."

Charles Leclerc mocht een Ferrari-feestje vieren met zijn overwinning op Monza (Foto: Pro Shots)

Ook voor Helmut Marko, de Oostenrijker die bij Red Bull aan de touwtjes trekt, is een zege voor eigen publiek zijn hoogtepunt. Hoewel...

"Ik denk de zege van Max in Brazilië. Nee wacht, ik kies toch voor Oostenrijk. Dat was vooral heel belangrijk voor de situatie waarin we toen zaten met Honda. Of zij doorgingen als motorleverancier of niet."

Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert genoot het meest van een knokpartij in Engeland.

"Het heerlijke gevecht tussen Leclerc en Verstappen op Silverstone. Dat gebeurde de race nadat Verstappen Leclerc in Oostenrijk van de baan duwde. Toen dacht Charles: oké, dit is wat we moeten doen. Vervolgens hadden ze een briljant gevecht, naast elkaar, de wielen die elkaar raakten. Daar draait racen voor mij om: respect voor elkaar en toch flink met elkaar knokken. Hopelijk krijgen we daar meer van te zien de komende jaren."

Zak Brown beleeft zijn eerste succesvolle seizoen als teambaas van McLaren.

"Dat moet wel Brazilië zijn, met de eerste podiumplek van Carlos Sainz en dat we ons daar verzekerden van de vierde plek in het constructeurskampioenschap. Mijn tweede topmoment is dat Lando Norris bij zijn debuut direct doordrong tot Q3 in de kwalificatie in Australië. "

Toto Wolff zet graag alle loftuitingen over de prestaties van Mercedes in het juiste perspectief.

"Ik wil het niet hebben over de beste momenten. Er was een moment dat alles overschaduwde en dat was de dood van Niki Lauda. Dat was voor ons het grote thema dit seizoen. Ik zat nog wel te denken aan een ander moment, want we zijn natuurlijk erg dankbaar dat we beide kampioenschappen hebben gewonnen. Maar Niki's dood was helaas veel indrukwekkender."