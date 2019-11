Speciaal voor kinderen heeft NU.nl de nieuwssite NUjunior.nl gelanceerd. Voor ouders kan het soms moeilijk zijn om met hun kind over bepaalde nieuwsonderwerpen te praten. In deze serie schieten experts te hulp. Dit keer: hoe praat je met je kind over het onvermijdelijke einde van het geloven in de goedheiligman.

Jonge kinderen leven in een magische wereld waar fantasie en werkelijkheid door elkaar lopen. De tandenfee die een tand verandert in een muntje, de vrolijke paashaas die eieren verstopt; kleine kinderen geloven vrijwel alles. Z ook in Sinterklaas.

Het mooie van Sinterklaas is dat het de socialisatie versterkt, stelt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. "En Sinterklaas maakt niet alleen kinderen blij, maar ook ouders. Het is een nationale traditie met eigen rituelen, liedjes en lekkernijen dat de binding van het kind zowel op microniveau (de familieband), als op macroniveau (de band met de samenleving) versterkt."

Liegen doen we allemaal

Ouders die ondanks de romantiek al bij voorbaat terugschrikken voor de ontdekking van de leugen kunnen ervoor kiezen Sinterklaas elk jaar te ontmaskeren als de buurman die hij werkelijk is, zegt Pont. "Als de Sint een verklede man is, hoeft dat de pret voor kinderen niet per se te drukken. Kijk maar naar carnaval."

"Aan de andere kant: we moeten onszelf ook niet voor de gek houden. We liegen constant tegen kinderen. 'Doe je jas aan, anders vat je kou', is er zo eentje. En hoe hard de waarheid ook kan zijn voor het kind dat ontdekt dat Sinterklaas niet bestaat, er zit niemand op dertigjarige leeftijd bij de psychiater vanwege het grote Sinttrauma."

Volg de timing van je kind

Sterker nog, pedagogen zijn het erover eens dat ouders die zelf in een vroeg stadium vertellen dat Sinterklaas niet bestaat, hun kinderen een wijze les ontnemen. Namelijk dat dé waarheid niet bestaat. Maar hoe ga je dan op een goede manier om met het naderende einde? Het begint volgens Pont met de wetenschap dat kinderen gemiddeld genomen al rond hun zevende stoppen met geloven. "Als je kind zijn twijfels begint te delen, is het een goed moment om daar op door te gaan. 'Wat goed dat je je dat afvraagt. Hoe zou het kunnen zitten?' Volg je kind in zijn eigen gedachten."

Houdt op tijd een slecht nieuwsgesprek

Natuurlijk zijn er ook kinderen die ondanks duidelijke signalen in de klas hardnekkig volhouden dat de echte Sinterklaas wel degelijk bestaat, hij is toch op tv! Dan is het volgens de ontwikkelingspsycholoog tijd voor een slechtnieuwsgesprek. "Wanneer ouders de magie van het feest zelf nog niet willen loslaten, wachten ze soms te lang. Maar als ouder moet je altijd boven de stof staan. Het is voor een kind niet leuk als het erachter komt dat hij die ene sukkel blijkt te zijn die het nog niet wist. En dat is dan jouw schuld. Dat alle volwassenen het wisten, a la, maar 'alle' kinderen is andere koek."

Laat de tranen komen

De aanpak van zo'n slechtnieuwsgesprek is hetzelfde als bij volwassenen, zegt Pont. "Draal niet, maar trek de pleister er in één keer af. Sinterklaas bestaat niet. Dan kun je van daaraf werken aan herstel." Daarbij is het van belang voldoende ruimte voor het verdriet te laten. "Als ouder vinden we het lastig om onze kinderen verdrietig te zien, maar verdriet meemaken heeft een functie, zo verwerk je het." Dus ook al voel je je schuldig, probeer de tranen van je kind - en die van jezelf - niet weg te drukken.

Creëer samen nieuwe rituelen

Wanneer de tranen zijn gedroogd, kan je het meer inhoudelijke gesprek voeren. Hoe zouden we Sinterklaas in de toekomst kunnen vieren? Pont: "De specifieke aanpak hangt voor een belangrijk deel van jouw kind af. Is je kind creatief, stel dan surprises voor of gedichten schrijven. Is het je jongste, dan kun je hem paaien door te zeggen dat hij nu groot genoeg is om mee te doen in het complot richting zijn jongere neefjes en nichtjes. En benadruk vooral dat 'de leugen' uit liefde was geboren."

