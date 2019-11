NUweekend Plantaardiger eten is gezonder, maar doe het wel bewust 88 x gedeeld Op vrijdag 1 november is het World Vegan Day. Niet zo gek dat veganisme een 'eigen' dag heeft, want de voedingsadviezen verschuiven de laatste jaren steeds meer richting een plantaardiger eetpatroon. Wie veganistisch eet, ziet zijn cholesterol en bloeddruk dalen. Maar er zijn ook aandachtspunten. Hoe (on)gezond is overstappen op een plantaardig voedingspatroon?