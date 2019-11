NUweekend Waarom laten we ons niet door feiten overtuigen? Dat ligt aan ons brein 585 x gedeeld Het stikstofdebat, criminaliteitscijfers, klimaatverandering of die speler van Ajax die wel of geen rode kaart had moeten krijgen; mensen denken vooral in hun eigen straatje en staan nauwelijks open voor informatie die in strijd is met hun standpunt. Ze trekken zelfs wetenschappelijk onderbouwde feiten in twijfel om hun eigen gelijk te halen of te houden. Hoe menselijk is dit fenomeen?