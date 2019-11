Na zes jaar gaat het Nederlands elftal eindelijk weer naar een groot toernooi. Een 0-0-gelijkspel zaterdag tegen Noord-Ierland volstond in de kwalificatie. Dit zijn de belangrijkste momenten die Oranje een ticket voor het EK 2020 opleverden.

22 maart 2018: Oranje heeft weer een leider

Kevin Strootman wordt genoemd. Net als Daley Blind en Georginio Wijnaldum. Nee, het is in het vroege voorjaar van 2018 geen uitgemaakte zaak wie de opvolger wordt van de gestopte Arjen Robben als captain van Oranje, tot Virgil van Dijk een dag voor de oefeninterland tegen Engeland de perskamer van de Johan Cruijff ArenA binnenstapt. "Ik vind het geweldig nieuws, het is een eer om aanvoerder van je land te zijn", zegt de dan 26-jarige Liverpool-verdediger.

Van Dijk heeft op dat moment pas zestien interlands achter zijn naam staan en speelde drie maanden eerder nog voor Premier League-middenmoter Southampton. Maar de keuze van Ronald Koeman voor de onervaren Brabander (zeker in vergelijking met voorgangers Robben, Robin van Persie en Wesley Sneijder) pakt fantastisch uit. Met de band om zijn arm groeit Van Dijk uit tot de absolute leider van Oranje én - als we de Men's Player of the Year Award van de UEFA als maatstaf nemen - de beste speler van Europa.

Virgil van Dijk tijdens zijn eerste persconferentie als captain van Oranje. (Foto: Pro Shots)

26 maart 2018: Memphis blijkt een spits te zijn

Het klinkt langer geleden dan het is, maar in maart vorig jaar nog lijkt Bas Dost de onbetwiste spits van Oranje te worden. Van Persie is te oud, Vincent Janssen in verval en Luuk de Jong heeft het stempel dat hij alleen trefzeker is in de Eredivisie. Ondertussen scoort Dost bijna wekelijks bij het Portugese Sporting CP en dus krijgt hij de kans tegen Engeland, de eerste interland van Koeman als bondscoach.

Het duurt 66 minuten en dan heeft Koeman genoeg gezien. Hij haalt de amper in het spel betrokken Dost naar de kant en houdt hem drie dagen later tegen Portugal negentig minuten op de bank. Memphis Depay is de volgende die het mag proberen als spits en hij slaagt wel. Portugal wordt met 0-3 verslagen in Geneve, mede door een goal van Memphis, de vleugelspits die onder Koeman ineens de ideale centrumspits blijkt te zijn voor Oranje. Memphis sleurt, schiet, maakt ruimte en is bovenal dodelijk effectief. Bij 21 van de tot dusver 38 doelpunten onder Koeman is hij betrokken met tien goals en elf assists.

Memphis Depay viert zijn doelpunt tegen Portugal. (Foto: Pro Shots)

6 september 2018: Wisseling van de wacht op het middenveld

De een speelt zijn eerste interland, de ander zijn 134e. De oefenwedstrijd in de ArenA tegen Peru (2-1) gaat daardoor de boeken in als de afscheidswedstrijd van Sneijder bij Oranje, maar ook als die van het debuut van Frenkie de Jong en daarmee de wisseling van de wacht op het middenveld.

Het zijn weliswaar verschillende types (de tweebenige Sneijder scoort bijvoorbeeld veel meer), maar de dertien jaar jongere De Jong drukt wel meteen zijn stempel, zoals Sneijder dat in zijn beste jaren deed. Met 'loper' Wijnaldum en (een maand later) 'balafpakker' Marten de Roon aan de zijde van De Jong is de 'middenveldpuzzel' van Koeman klaar voor de kwalificatie.

Wesley Sneijder en Frenkie de Jong speelden zeventien minuten samen in Oranje. (Foto: Pro Shots)

13 oktober 2018: Na vier jaar eindelijk weer winst op een topland

Van De Kuip is bekend dat hij letterlijk op en neer gaat bij een explosie van vreugde, maar nu is het zowaar het beton van de Johan Cruijff ArenA dat beweegt. En dat nog wel na een zege van Oranje, waarvan het publiek een carnavalesk imago heeft en voor wie de gezelligheid misschien wel net zo belangrijk is als het voetbal.

De dolle vreugde op de tribunes zegt veel over de diepte van de crisis van het Nederlands elftal van de afgelopen jaren. De overwinning op Duitsland in de Nations League is zelfs de eerste zege van Oranje in een competitief duel met een groot voetballand sinds de 3-0-zege op Brazilië in de troostfinale van het WK 2014. Goals van Van Dijk, Memphis en Wijnaldum brengen het vertrouwen terug. Oranje telt weer mee, zo blijkt een maand later opnieuw als wereldkampioen Frankrijk in De Kuip met 2-0 wordt verslagen.

Memphis Depay viert zijn goal tegen Duitsland met het Oranje-publiek. (Foto: Pro Shots)

6 september 2019: De gouden dubbelwissel van Koeman

Het EK is even ver weg. Nederland heeft in de kwalificatie thuis al verloren van Duitsland als het in de tweede helft in Hamburg tegen een 1-0-achterstand aankijkt. Oranje creëert amper kansen. Weer lijken de Duitsers te gaan winnen, tot Koeman in de 58e minuut Denzel Dumfries en De Roon wisselt voor het veel aanvallendere koppel Davy Pröpper en Donyell Malen. De wedstrijd kantelt. In een spectaculair half uur wordt de 1-0-achterstand omgebogen in 2-4-winst, mede door een goal van debutant Malen.

Vreugde bij Donyell Malen na zijn succesvolle debuut tegen Duitsland. (Foto: Pro Shots)

9 september 2019: De herrijzenis van Babel

De carrière van Ryan Babel lijkt goed en wel voorbij als hij op zijn 26e met een sjeik en het paarse shirt van Al Ain op de foto wordt gezet in de Verenigde Arabische Emiraten. De zandbak als laatste halte van een rommelige carrière langs clubs als Liverpool, Ajax en Hoffenheim en Kasimpasa.

Toch komt Babel weer bovendrijven. Dick Advocaat haalt hem in 2017 na ruim zes jaar terug bij de Oranje-selectie, waarna de nu bijna 33-jarige clubhopper (Babel verslijt na Al Ain nog vier clubs) in de kwalificatie onder Koeman uitgroeit tot een 'zekerheidje'. De aanvaller bestrijkt in het systeem van de bondscoach vaak een hele zijkant, is betrouwbaar en scoort, met de uitwedstrijd tegen Estland als hoogtepunt. Voor het eerst in zijn bizar lange interlandcarrière, die in 2005 begon met ploeggenoten als Edwin van de Sar en Phillip Cocu, is Babel twee keer trefzeker in een duel van Oranje, dat met 0-4 wint in Tallinn.

De 0-2 van Ryan Babel tegen Estland. (Foto: Pro Shots)

10 oktober 2019: Luuk de Jong doet het wél in Oranje

Hij is al mislukt bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle United als de Spaanse pers Luuk de Jong ook al bijna afschrijft. En dat is niet verwonderlijk voor de spits die na acht speelronden in La Liga nog niet gescoord heeft voor zijn nieuwe club Sevilla. Ook in Nederland zijn er twijfels. Waarom niet Wout Weghorst bij de selectie als 'pinchhitter' tegen Noord-Ierland?

Maar als Oranje een kwartier voor tijd in De Kuip met 0-1 achter komt tegen de Noord-Ieren, stuurt Koeman toch echt De Jong de dug-out uit. Nederland moet hopen op een doelpunt van een speler die al maanden niet gescoord heeft. En dat gebeurt nog ook.

De stand is 1-1 (Memphis maakt in de tachtigste minuut gelijk) en de extra tijd loopt al als een voorzet via een Noord-Iers hoofd zomaar bij De Jong komt. Wonderwel weet hij de bal binnen te houden en met een volgende beweging tikt hij de bevrijdende 2-1 binnen. Oranje gaat winnen en De Jong heeft zijn vertrouwen terug. Een week later maakt hij eindelijk zijn eerste treffer voor Sevilla.

Luuk de Jong tikt de 2-1 binnen tegen Noord-Ierland. (Foto: Pro Shots)