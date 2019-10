Harry en William zouden genadeloze ruzie hebben, Meghan Markle zou een egoïstische diva zijn en samen zijn ze hypocriet bezig door een privéjet te vliegen; de Britse tabloids plaatsen het ene na het andere sensatiebericht over het koninklijke koppel, dat de tegenaanval koos. NU.nl vraagt experts: hoe komt het dat zij het mikpunt zijn?

"Tussen Harry en de tabloids is een soort oorlog gaande", constateert Anne Saenen, RTL-correspondent vanuit Londen. "Als Harry een interview weigert, dan schrijven zij oorlogsverhalen. Dat is typerend voor de Britse roddelpers."

Volgens Vorsten-hoofdredacteur Justine Marcella heeft de Britse pers een enorme honger naar Meghan en Harry-nieuws. "Als het er niet is, gaan mensen het verzinnen. Dat merk je nu al, je ziet berichten dat de koninklijke familie zich zorgen maakt om de 'fragiele' Harry. Die dirt verkoopt daar goed. Je ziet de kranten volstaan met dikgedrukte, negatieve koppen."

Die oorlog heeft inmiddels geleid tot een rechtszaak. Prins Harry klaagde meerdere Britse tabloids aan. Nadat hij stappen aankondigde tegen Mail On Sunday wegens het verspreiden van een persoonlijke brief van zijn vrouw, maakte hij ook bekend dat hij Daily Mirror en The Sun wil laten vervolgen voor het afluisteren van zijn telefoon.

In de documentaire Harry & Meghan: An African Journey sprak Markle zich uit over de overdaad aan negatieve persaandacht. "Ik wist dat het niet gemakkelijk zou zijn, maar ik had verwacht dat het er eerlijker aan toe zou gaan. Mensen zeggen alsnog dingen die niet kloppen, ook al is hen gezegd dat er geen kern van waarheid in zit."

'Markle heeft te veel pretenties'

Hoe komt het toch, dat juist dit koppel het mikpunt van de Britse roddelpers lijkt te zijn?

Volgens Hillary Clinton komt het doordat Markle geen witte huid heeft: haar moeder is Afro-Amerikaanse. Die stelling onderschrijft Saenen. "Veel Britten zijn vooruitstrevend, maar een deel is ook traditioneel. Mensen vinden het maar vreemd dat een half-Afro-Amerikaanse vrouw deel kan uitmaken van het Britse koningshuis."

Mede daardoor willen opgeklopte verhalen waaruit zou blijken Markle veel pretenties heeft er wel in bij veel Britse tabloidlezers. Zo zou ze op het vermaarde tennistoernooi Wimbledon niet op de foto willen, maar wel een plek eisen in de VIP-lounge.

De prins en zijn vrouw tijdens een receptie in Londen. (Foto: BrunoPress)

Harry hekelt pers door fatale ongeluk moeder

Bij Harry lijkt zijn slechte band met de roddelpers vooral veroorzaakt door het fatale ongeluk van zijn moeder Diana, die omkwam bij een auto-ongeluk dat volgde na een achtervolging door de paparazzi.

"Ik heb met eigen ogen gezien wat er gebeurt als iemand niet meer wordt behandeld als een mens", zegt Harry in de documentaire.

"Ik verloor mijn moeder en ik zie nu hoe mijn vrouw hier ook slachtoffer van wordt. Ik laat me niet koeioneren door hetzelfde spelletje te spelen met de media. Elke keer als ik een fotocamera zie, elke keer als ik een camerasluiter hoor, elke keer als ik flitslicht zie, brengt me dat terug naar dat moment."

"Harry lijkt veel meer last te hebben van de dood van zijn moeder, hij is hier ook voor in therapie geweest en wil zijn gezin beschermen", legt Saenen uit.

Het jonge gezin tijdens hun bezoek in Zuid-Afrika. (Foto: BrunoPress)

'Duurde maanden voordat we foto van baby Archie zagen'

Als koppel krijgen de prins en Markle kritiek dat ze hypocriet zijn: zo vlogen ze met een privéjet naar Ibiza voor een korte vakantie, terwijl ze zich wel publiekelijk inzetten voor het milieu. Ook wordt het opmerkelijk gevonden dat het koninklijk paar klaagt over alle aandacht die het krijgt, want men vindt: dat hoort erbij, als je zo bekend bent. Die wisselwerking lokt negativiteit uit, stelt Saenen. Maar ook deelt het koppel te weinig, in tegenstelling tot 'koninklijke' collega's.

"Ze vertellen volop over hun werk, maar over hun privéleven mogen we niets weten. Het duurde maanden voordat we een foto van baby Archie zagen en het Britse publiek vond dat niet leuk." Eigenlijk zouden het stel daarom een voorbeeld moeten nemen aan Kate en William en de Nederlandse royals, die vaste momenten kiezen om foto's en interviews te delen. "Als je je leven te veel afschermt gaan mensen je juist opzoeken. De lezers worden nieuwsgierig."

Het gevolg is dat de pers sensatieverhalen schrijft over bijvoorbeeld de vader van Markle, met wie zij gebrouilleerd is. Ook de vermeende ruzie tussen Harry en William, die zou draaien om hun botsende karakters, is een geliefd onderwerp.

'Hoe gekker de kop, hoe beter'

De lezers van de tabloids smullen van deze verhalen, vertelt de RTL-correspondent. "De berichten worden puur geschreven om het geld. Hoe gekker de kop, hoe beter." Veel meer dan in Nederland is er in Engeland een enorme competitie gaande tussen de tabloids. "Dat gaat zo ver dat ze zelfs telefoons afluisteren."

Mediapsycholoog Mischa Coster legt uit dat vooraanstaande publieke personen, waarvan Harry en Meghan lichtende voorbeelden zijn, "een ondoordringbaar laagje om hen heen hebben wat betreft hun privéleven".

Als er dan groots nieuws rond hen komt, zoals de geboorte van een baby of juist een afluisterschandaal, dan staat het publiek te trappelen om dit te lezen. "Het publiek wil graag dit soort 'grote' emoties ervaren, positief en negatief. En daarnaast vinden mensen sneller dingen van negatieve verhalen. Het is gespreksstof voor bij het koffieapparaat, er kan lekker over gespeculeerd worden."

“Wellicht dat media-aandacht minder wordt als kinderen van Kate en William ouder worden” Vorsten-hoofdredacteur Justine Marcella

Vorsten-hoofdredacteur Marcella ziet de haatcampagne rond de prins en Markle voorlopig niet minder worden en denkt dat dit pas gebeurt als de pers een ander 'mikpunt' heeft gevonden.

"Wellicht dat het minder wordt als de kinderen van Kate en William ouder worden, en de aandacht meer op hen gericht zal zijn. Iets vergelijkbaars gebeurde ook met prins Edward, de broer van prins Charles. Ook hij kreeg ellende over zich heen: hij zou homo zijn en zijn prinsentitel misbruiken. Toen William en Harry ouder werden, begon de pers zich op hen te richten en verdween Edward naar de achtergrond."

'Als er niks gebeurt, zoekt de pers wel iets'

Als gevolg van de last die ze ervaren, lassen Harry en Markle naar verluidt per half november een time-out in. Marcella betwijfelt echter of dit een goed besluit is.

"Als er niks gebeurt om over te schrijven, gaat de Britse pers iets zoeken om wel over te berichten. En daarbij: mensen zullen dergelijke berichten niet snel zat raken. Door de berichtgeving zit er zo'n vastomlijnd beeld van Meghan in hun hoofd, probeer dat maar eens te veranderen. Voor veel mensen blijft ze een actrice die in de clinch ligt met haar familie en die is verwikkeld in een ruzie met Kate en William."

Ook Coster denkt niet dat de luwte opzoeken dé oplossing is voor deze problemen. "Dan zeggen mensen weer dat je een lafaard bent, omdat je de pers uit de weg gaat. Ik kan me voorstellen dat ze na deze mediahetze de behoefte hebben om zich even terug te trekken. Je moet je als gezin bij elkaar rapen om te kijken hoe je hier het beste mee kunt omgaan."

Saenen daarentegen is wel overtuigd dat een rustigere omgeving hen goed zal doen. Sterker nog, de RTL-correspondente denkt dat een emigratie wellicht een goede keuze is. "Als ik hen was, zou ik vertrekken naar Afrika of een andere plek waar ze in de anonimiteit kunnen leven. Niemand kan hen tegenhouden, al is het de vraag of de Queen er blij mee zal zijn."