Naast Nederland behoort volgens reisgids Lonely Planet ook Liberia tot de tien beste bestemmingen om in 2020 te bezoeken. Het West-Afrikaanse land heeft een schitterende jungle, een ruige kuststrook en een rijke culturele achtergrond, maar is nog amper voorbereid op toeristen. Kun je er dan wel op vakantie?

Buitenstaanders zullen Liberia waarschijnlijk alleen kennen van de burgeroorlog (1989-2003), de ebola-uitbraak in 2014 en van het feit dat voormalig Wereldvoetballer van het jaar George Weah (53) momenteel president is van het land.

De redactie van de gerenommeerde Lonely Planet deelde Liberia opvallend genoeg in op plek acht van de jaarlijkse top tien van aan te bevelen vakantielanden, net onder Nederland en één plaats boven Marokko. De reisgids bewierookt het land om zijn "idyllische stranden", waarlangs "een aantal van de beste golflocaties van West-Afrika, zoals Robertsport" te vinden zijn.

Daarnaast prijst de reisgids het Sapo National Park, "het op een na grootste oerwoud van West-Afrika, waar je zomaar tegen chimpansees, bosolifanten of dwergnijlpaarden kan aanlopen". Ook mag een bezoekje aan de hoofdstad Monrovia volgens de gids niet ontbreken.

'Toeristische faciliteiten zijn zeer beperkt'

Liberiakenner Fred van der Kraaij zegt dat hij om het stukje moest lachen. "Het artikel verbaast me in hoge mate en eerlijk gezegd slaat het nergens op. De toeristische aantrekkingskracht is zeer beperkt, maar de toeristische faciliteiten in Liberia nog beperkter. De dingen die Lonely Planet opnoemt zijn er ook wel, alleen heeft het land bijna geen infrastructuur, waardoor je dagen moet uittrekken om er te komen."

Ook Monrovia is volgens hem geen toeristische trekpleister. "De hoofdstad is in razendsnel tempo gegroeid van zo'n 300.000 tot 400.000 inwoners naar een dikke miljoen mensen. De infrastructuur was daar niet op berekend, het is overvol en veel gebouwen zijn niet opgeknapt."

Daarbij helpt het volgens hem ook niet mee dat Monrovia de natste hoofdstad ter wereld is. Tijdens het regenseizoen spoelen wegen regelmatig weg en komen er modderstromen voor. Het land heeft slechts een aantal verharde wegen.

Hoewel Van der Kraaij sterk zijn bedenkingen heeft bij toerisme in Liberia, is hij wel dol op het land en lyrisch over de "hartelijke en innemende" bevolking.

Hij bezocht Liberia voor het eerst in de jaren zeventig als twintiger en is sindsdien "besmet met het Liberiavirus", zoals hij het zelf noemt. Van der Kraaij ging er wonen en werken en bezocht tijdens zijn jarenlange verblijf alle uithoeken van het land. In 2013 bracht hij het boek Liberia: van vrijheidsideaal naar verloren paradijs uit.

'Liberia is uitermate charmant'

Hoogleraar Mirjam van Reisen bezocht Liberia de afgelopen jaren meerdere keren tijdens internationale missies. Zij droeg bij aan de wederopbouw van het land na de burgeroorlog en zag hoe Liberia moest opkrabbelen na de ebolacrisis. In 2012 ontving zij een onderscheiding van toenmalig president Ellen Johnson Sirleaf voor haar ondersteuning van vrouwen bij het beëindigen van conflicten in onder meer Liberia.

"Hoe toeristisch Liberia is? Helemaal niet!", zegt Van Reisen. "Maar ik begrijp de Lonely Planet wel, want Liberia is uitermate charmant, heel authentiek en heeft prachtige stranden met hippe strandtentjes en hippe hang-outs, gerund door mensen die daar wonen en blij zijn met toerisme."

Ook zijn er volgens haar inmiddels voldoende accommodaties voor toeristen en is er genoeg te doen in Monrovia. "De hotels zijn vaak simpel opgezet, maar voldoende. Bovendien zijn de uitzichten prachtig." Reizigers die Liberia aandoen, moeten volgens haar wel avontuurlijk ingesteld zijn. "Het is geen standaardreis."

Liberia: Staat van ex-slaven, twee burgeroorlogen, ebola en een vrouwelijke president De Republiek Liberia wordt in 1847 gesticht door voormalige Amerikaanse slaven. Zij noemen het land naar het Latijnse liber wat vrij betekent. De Americo-Liberians, zoals de pioniers zichzelf noemden, behandelde de inheemse echter als tweederangs burgers.

De oorspronkelijke bewoners werpen het regime in 1980 omver, waarna het land verandert in een chaos. Tussen 1989 en 2003 woeden twee burgeroorlogen in het land. Na de moord op dictator Samuel Doe komt in 1996 rebellenleider Charles Taylor aan de macht en er komt even vrede. Die duurt echter niet lang, want tussen 1999 en 2003 voeren andere rebellengroepen oorlog tegen Taylor, die uiteindelijk wordt verdreven.

Na de oorlog sturen de Verenigde Naties tienduizenden militairen naar Liberia om de vrede te waarborgen. In 2005 wint Ellen Johnson Sirleaf de verkiezingen. Zij is de eerste vrouwelijke president van Afrika en brengt stabiliteit. In 2011 ontvangt zij de Nobelprijs voor de Vrede.

In maart 2014 breekt ebola uit in West-Afrika. In Liberia komen er op het hoogtepunt 300 tot 400 nieuwe ziektegevallen bij. Ruim 4.800 Liberianen sterven. In mei 2015 verklaart de Wereldgezondheidsorganisatie de ebola-uitbraak als beëindigd.

In januari 2018 begint George Weah aan zijn eerste termijn als president.

'Oorlogsmoe Liberia krabbelt langzaam op'

En de veiligheid dan? Het is zestien jaar geleden dat de burgeroorlog (1989-2003) eindigde en de wonden van die oorlog zijn nog niet geheeld. Volgens Van Reisen is de armoede duidelijk aanwezig in het land. Na de burgeroorlog en de ebolacrisis is de bestuurlijke infrastructuur in gebreke gebleven.

Ook de gezondheidszorg is volgens haar "uitgehold" na de ebolacrisis, doordat humanitaire hulporganisaties vertrokken en er te weinig Liberiaanse artsen waren, omdat veel van hen waren overleden aan de ziekte. "Over de staat van de ziekenhuizen zou ik me wel zorgen maken als ik naar het land ga", zegt zij.

Ondanks de armoede is Liberia wel relatief veilig. Daar heeft de internationale gemeenschap mede aan bijgedragen, legt Van Reisen uit. Zo zijn er in de jaren na de oorlog en de ebolacrisis verschillende VN-missies geweest. "Dat heeft wel geholpen de veiligheidssector te hervormen en opnieuw op te bouwen."

Ook het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is niet negatief, al wijst het wel op veiligheidsrisico's. Zo komt er wel criminaliteit voor in met name Monrovia. "In bepaalde buurten moet je niet komen en na zonsondergang kun je beter binnen zijn", waarschuwt Van der Kraaij.

Er is nog steeds spanning onder de bevolking vanwege de oorlog. "Dat heeft de sociale cohesie wel ondermijnd", zegt Van Reisen. "Aan de ene kant heb je de inheemse bevolking met de Afrikaanse cultuur en daarnaast heb je de afstammelingen van de slaven die met Amerikaanse dingen terugkwamen."

Heel veel corruptie

Van der Kraaij: "Er is ook ontzettend veel corruptie. President Weah is gekozen door een groot aantal met name jonge mensen die hoopten op verandering, maar ook onder hem is de armoede niet verminderd en is de wisselkoers van de dollar onwijs gezakt, waardoor alle import verschrikkelijk duur is."

Van Reisen erkent dat er "heel veel" corruptie is in het land. "Maar op mijn reizen heb ik daar geen last van gehad. Je moet wel dollars in cash meenemen, omdat je bijna nergens met een kaart kan betalen. En als je dat wel deed, ging het geld meestal niet naar een rekening in Liberia."

Volgens Van der Kraaij komen uitgaven van toeristen uiteindelijk altijd in de verkeerde zakken terecht "omdat toeristische centra in handen zijn van de overheid". Ook is bijna al het eten en drinken in Liberia geïmporteerd, stelt hij. Van Reisen ziet dat anders: "Je kunt veel lokale gerechten eten en veel hotels en barretjes zijn in handen van de lokale bevolking."

De Liberiaanse minister van Toerisme kondigde vorig jaar een zesjarenplan af om in 2023 jaarlijks vijftien miljoen toeristen naar het land te krijgen. "Luchtfietserij", vindt Van der Kraaij. "Goed nieuws", stelt Van Reisen. "Het kan interessante dingen opleveren voor Liberia."

