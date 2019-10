VodafoneZiggo heeft aangekondigd dat Utrecht vanaf 15 oktober toegang krijgt tot gigabit-internet. In de toekomst zal dit supersnelle internet steeds ruimer beschikbaar worden. Maar wat is dit eigenlijk precies, wat heb je er aan, en hoe krijg je het?

Wat is gigabit-internet?

Gigabit-internet refereert aan de snelheid van het internet. Meestal wordt internetsnelheid gemeten in megabit per seconde (Mbps). Gigabit-internet daarentegen, is internet met een snelheid van 1 gigabit per seconde (Gbps). Liefst tien keer zo veel als het Nederlandse gemiddelde van 100 Mbps. Door deze hogere snelheid kan je bijvoorbeeld met het hele gezin tegelijkertijd in hoge kwaliteit Netflix kijken, games spelen of bestanden downloaden.

Internet met een snelheid van meer dan 1 Gbps werkt niet zomaar altijd op elke kabel. Glasvezel, een nieuwe soort kabel zo dik als een haar, is wel in staat om deze snelheden te leveren. Informatie wordt met zo'n kabel verplaatst door middel van licht in plaats van elektrische signalen in koperkabels, waardoor glasvezel in theorie sneller is.

Door een nieuwe techniek heeft gigabit-internet een hogere capaciteit, wat belangrijk is om meer apparaten tegelijkertijd te kunnen gebruiken. Maar we hebben toch weinig te klagen over de huidige internetsnelheid in Nederland?

Dat klopt, maar toch is deze ontwikkeling nodig, stelt Tim Poulus, analist bij Telecompaper, want als de toename van slimme apparaten doorzet, wordt het steeds belangrijker om een snelle internetverbinding te hebben. "Vooral voor videostreams van camera's en deurbellen is dit belangrijk, omdat die veel data gebruiken."

Poulus benadrukt ook dat de juiste apparatuur erg belangrijk is voor consumenten. "Als je router maximaal 600 Mpbs ondersteunt, ga je nooit gigabit-snelheden ervaren via wifi."

Poulus vertelt dat het grootste deel van het kabelnetwerk in Nederland tegenwoordig uit glasvezel bestaat. Het belangrijkste onderdeel van het netwerk bestaat voor VodafoneZiggo tot de wijkkasten volledig uit glasvezel. Het grootste gedeelte van het kabelnetwerk van KPN bestaat uit glasvezel, met uitzondering van een kleine 10 procent in buitengebieden. Het KPN-netwerk wordt gebruikt door veel Nederlandse providers, waaronder T-Mobile.

Vanaf de wijkkasten loopt naar de meeste huishoudens een coax- of koperkabel. "Doordat de lengte van deze kabels relatief kort is, gemiddeld 57 meter, blijft de internetsnelheid goed", aldus Poulus. Hierdoor kunnen consumenten een snelheid van 1 Gbps halen, zonder dat ze glasvezel tot aan het huis nodig hebben.

Wat heb je aan gigabit-internet?

Gigabit-internet is volgens Poulus vooral interessant voor bedrijven waar veel grote bestanden gedeeld moeten worden via het internet, waarvoor een hoge uploadsnelheid nodig is. Een glasvezelnetwerk is in staat een uploadsnelheid te leveren die net zo hoog is als de downloadsnelheid. Oudere koperkabels kunnen geen hoge uploadsnelheid bereiken.

“Mijn zoons zitten het liefst de hele dag te gamen, terwijl mijn dochter haar favoriete Netflix-series kijkt.” Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo

De hogere snelheid zorgt er daarnaast ook voor dat meer data tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo, geeft zijn eigen gezin als voorbeeld. "Mijn twee zoons willen het liefst de hele dag gamen, mijn dochter kijkt haar favoriete series op Netflix, terwijl mijn vrouw en ik internet gebruiken terwijl we aan het werk zijn."

Ook is een hogere internetsnelheid handig voor mensen met meerdere slimme apparaten. Denk hierbij aan IP-camera's, slimme thermostaten, en videodeurbellen, die allemaal verbonden zijn met het internet. Hoe meer apparaten je in huis hebt, hoe meer internetsnelheid je nodig hebt om dit te laten functioneren. Dit is mogelijk door de toegenomen capaciteit van gigabit-internet.

“Over twee jaar hebben we het niet meer over 1 gigabit per seconde. Dan gaat het misschien wel over 5 gigabit per seconde.” Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo

Hoencamp zegt verder dat het nieuwe gigabit-internet vooral een voorbereiding op de toekomst is. Nieuwe innovaties zoals augmented reality (een virtuele laag over de echte wereld), en hologrammen zullen veel data gaan gebruiken. "Over twee jaar hebben we het misschien wel over 5 gigabit per seconde. Hier willen we graag op voorbereid zijn, door nu al de infrastructuur aan te leggen." Steltenpool zegt dat "KPN klaar wil zijn voor een grotere vraag naar uploadsnelheid". "Met gigabit-internet willen we hier in voorzien."

Hoe krijg je gigabit-internet?

VodafoneZiggo begint in oktober met gigabit-internet in Utrecht, wat in 2020 uitgebreid wordt naar twee derde van zijn klanten. Over iets meer dan twee jaar is het de bedoeling dat alle klanten van VodafoneZiggo, op dit moment 7,2 miljoen huishoudens, toegang hebben tot gigabit-internet. Klanten die kiezen voor gigabit krijgen van VodafoneZiggo apparatuur en kabels die deze snelheden ook daadwerkelijk realiseren.

"Het kabelnetwerk van VodafoneZiggo dekt 93 procent van Nederland. Dit betekent dat 93 procent van de huishoudens de mogelijkheid heeft om een internetabonnement af te sluiten bij VodafoneZiggo" aldus Hoencamp. "Zeeland is een van de locaties waar we niet actief zijn."

“Klanten moeten de snelheid echt ervaren. Dat is voor ons essentieel.” Joost Steltenpool, netwerkdirecteur KPN

Joost Steltenpool, netwerkdirecteur van KPN, laat weten dat KPN gigabit-internet erg serieus neemt. "In 2021 bieden wij glasvezel aan 3,4 miljoen huishoudens. Dit aantal blijft de jaren daarna alleen maar stijgen." KPN heeft als ambitie om naast gigabit-downloadsnelheden, ook hoge uploadsnelheden te leveren. "Daarnaast is het essentieel dat klanten de snelheid echt ervaren. Daarvoor leveren we apparatuur die dit waar kan maken."

Een woordvoerder van T-Mobile, de derde grote internetprovider, wil alleen kwijt dat het bedrijf zich volledig richt op 4G en 5G, en niet bezig is met het leveren van gigabit-internet in de toekomst.

Volgens Poulus zijn de drie grote internetproviders op dit moment al in staat om gigabit-internet aan te bieden. "Op plekken waar de kern van het KPN-netwerk uit glasvezel bestaat kunnen providers in theorie gigabit-internet aanbieden. Ook het netwerk van VodafoneZiggo zou dit moeten kunnen. Providers kiezen er echter voor om de snelheid te beperken, mogelijk zodat ze meer geld kunnen vragen voor een hogere snelheid", aldus Poulus.