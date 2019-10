Willeke Alberti, geboren op 3 februari 1945, viert dit weekend alvast haar 75e verjaardag met twee concerten in AFAS Live, waarin ze terugblikt op haar lange carrière. Vier vrienden en fans over wat haar zo uniek maakt.

Bart Peeters (47) kent Willeke Alberti al dertig jaar, was manager van Alberti's goede vriendin en collega Anneke Grönloh en is ook ondersteunend manager van Alberti. De twee zijn goed bevriend.



"Ik had met Willeke gelijk een ontzettende klik, wat niet uitzonderlijk is: ze is ontzettend open en heeft een lieve, warme persoonlijkheid. Het is iemand die heel erg vanuit haar gevoel leeft en handelt en ze zit er wat gevoel betreft bijna nooit naast. Daar kun je heel veel van leren."

"In De Kleine Waarheid (de televisieserie waarin Alberti in 1970 speelde, red.) had haar personage een vaste kreet: 'Tel alleen de heldere uren.' Dat vind ik symbolisch voor Willeke, want ze focust altijd op het goede. Heeft ze pijn of verdriet, dan dealt ze daarmee en laat ze dat achter zich. Ze wil geen negatieve energie in haar leven en het glas is altijd halfvol. Dat vind ik knap, want om dat te kunnen moet je een sterke persoonlijkheid hebben."

"Het mooiste van Willeke vind ik haar wisselwerking met haar publiek. Ze geeft veel, maar krijgt ook veel terug. Als ik in de coulissen sta, kan ik dat goed zien, en dat is bijna een magisch gevoel. In haar hoofd is Willeke nog steeds twintig jaar en haar accu lijkt nooit leeg te raken. Voor de repetities van haar show stond ze tien uur op het podium, ga er maar aan staan. Willeke is artiest in elke vezel van haar lijf, het is niet wat ze doet, maar wie ze is."

Zangeres Wende Snijders (40) nam vijftien jaar geleden een vertaling op van Alberti's nummer Telkens Weer en rekent zich tot een van haar fans.

"Ik heb een enorme bewondering voor haar. In het Amsterdamse Carré ben ik huisartiest en mag ik jaarlijks een festival organiseren (Wendes Kaleidoscoop, red.), waarbij ik allerlei artiesten uit verschillende werelden bij elkaar breng. Voor mijn eerste album uit 2004 heb ik een vertaling gemaakt van Telkens Weer, Chaque Fois. Ik dacht: hoe tof zou het zijn om dat vijftien jaar later samen met haar te kunnen zingen?"

"Het was fantastisch om met Willeke te kunnen optreden. Ik ben enorm door haar geïnspireerd als persoon, ik vind het geweldig dat zij haar carrière al zo lang vasthoudt. Het is altijd echt wat Willeke doet, en daarbij is ze ook de 'moeder' van de homoseksuele gemeenschap. We hebben in Nederland weinig iconen op dat gebied, maar Willeke is onze 'eigen' Barbra Streisand."

De carrière van Willeke Alberti kort samengevat Debuteerde in 1958 met Zeg pappie, ik wilde u vragen, een duet met vader Willy Alberti

Scoorde eerste grote hit in 1963 met Spiegelbeeld, maar ook met Telkens Weer (1975) en Samen Zijn (1987)

Speelde ook in series en films als De Kleine Waarheid (1970), Pompy de Robodoll (1987) en Alles is Familie (2012)

Werd in 2016 uitgeroepen tot ambassadeur van het Nederlandse levenslied

"Mijn meest bijzondere herinnering aan Willeke is die Kaleidoscoop-avond, waarbij ook The House of Hopelezz aanwezig waren, een huis opgericht door Jennifer Hopelezz, dat zich sterk maakt voor de LGBTQIA-community. Je voelde een beetje de afstand tussen hen en het publiek. Willeke begon Samen Zijn te zingen, en met de eerste regel - 'M'n vriendje, mag ik even met je praten' - wist ze de gedaalde temperatuur in de zaal gelijk op te warmen en sloot ze met één klap al die mensen binnen. Willeke heeft gevoel voor wat performen is, wat je daarmee teweeg kan brengen en hoe je iemand in zijn hart kan raken. Zonder dat je daarbij denkt: bah, wat sentimenteel."

Anne-Leen Vandenhouten (29) uit België startte ruim tien jaar geleden de Willeke Alberti-fanpagina op Facebook.

"Ik ben waarschijnlijk een van de jongste fans van Willeke. In 2006 keek ik het programma Claudia's Showboot (een praatprogramma met Claudia de Breij, red.) en toen zag ik Willeke Telkens Weer zingen. Ik vond het zo'n mooi nummer en zo'n aangenaam persoon om naar te kijken en luisteren, ze heeft een warme stem. Ik ging op internet kijken wie zij is en ben vervolgens naar haar concert gegaan."

“Willeke zit in mijn hart en dat blijft altijd.” Anne-Leen Vandenhouten, fan van Willeke Alberti

"De allereerste keer dat ik Willeke ontmoette, was in 2010. Ze gaf een concert in Antwerpen, maar ik wist helemaal niet dat er na afloop de mogelijkheid was om haar te zien. Ik sloot gelijk aan in de rij, maakte een praatje met haar en ging op de foto. Die foto heb ik nog steeds, dat is de mooiste die ik met haar heb gemaakt."

"Het leuke aan Willeke is dat ze echt alles kan. Ze zingt, acteert, speelde in een musical. Maar ondanks dat ze aan de top staat, blijft ze heel gewoon. Ook qua persoonlijkheid is het een topdame. Ze maakt altijd tijd voor haar fans, maakt babbeltjes met ze en is altijd beleefd tegen iedereen, dat is heel bijzonder. Ik zal altijd fan van haar blijven, Willeke zit in mijn hart en dat blijft altijd."

Anne-Leen Vandenhouten tijdens haar eerste ontmoeting met Willeke Alberti.

Arie Cupé (57) kent Alberti een kleine twintig jaar, speelde ruim tweehonderd voorstellingen met haar in de musical De Jantjes en regisseerde ook al meerdere shows van haar, waaronder de huidige in AFAS Live. Hij is goed bevriend met de zangeres.



"Het is een warm mens en in Nederland een van de grotere artiesten. Wat je niet vaak over haar hoort, is dat ze alle facetten van het vak heeft aangetipt: ze zingt, deed cabaret, speelde in series, in een soap, films en in het theater, zat in de revue van André van Duin en deed zelfs een acrobatenact in het circus."

“Ze kan geen liedje zingen waar ze niks mee heeft” Vriend en collega Arie Cupé

"Willeke is ontzettend fijn om mee te werken, we komen er samen altijd uit. We vertrouwen elkaar enorm en weten goed van elkaar wat we willen. Ook buiten het vak zijn we goed bevriend. Zoals ze op het werk is, is ze privé ook. Dat maakt haar ook zo uniek. Ze kan ook geen liedje zingen waar ze niks mee heeft: ze zingt alleen liedjes als ze de tekst ook echt voelt."

"Mijn eerste ontmoeting met Willeke is mijn meest bijzondere herinnering aan haar. Mijn ouders hadden eind jaren zestig een café, waar ze dagelijks uit de jukebox schalde. Ik kende haar dus al goed voordat ik haar persoonlijk leerde kennen. Toen ik haar zo'n dertig jaar later eindelijk ontmoette, voldeed ze precies aan het beeld dat ik al in mijn hoofd had. We zien elkaar vandaag de dag best vaak, en als dat door werk niet lukt, bellen we. Zo'n vriendin zou iedereen moeten hebben."

Met collega en goede vriend Arie Cupé. (Foto: BrunoPress)

'Wonder dat mensen speciaal voor mij een kaartje kopen'

Alberti staat op 5 en 6 oktober met De Show Van Mijn Leven in AFAS Live, waarin ze samen met haar publiek herinneringen zal ophalen aan haar carrière. "Er gebeuren zo ongelofelijk veel mooie dingen nu", vertelt Alberti aan NU.nl.

"Het is bijna helemaal uitverkocht. Dat mensen speciaal voor mij een kaartje kopen, vind ik nog steeds een wonder. Dat zijn dingen waar je blij van wordt."