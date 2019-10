De KLM bestaat honderd jaar. In die periode maakte de stijl van de maatschappij een grote ontwikkeling door - en het uniform van de stewardessen veranderde mee. Een overzicht.

De eerste KLM-stewardessen werden in de jaren dertig van de vorige eeuw aangenomen. Het cabinepersoneel werd in die tijd trouwens nog 'air hostess' genoemd. In eerste instantie droegen vrouwen een witte blouse met een stropdas, net als hun mannelijke collega's. In 1937 kregen zij hun eigen mantelpakjes. (Foto: ANP)

De taken van de stewardessen werden in de jaren veertig uitgebreid. De kleur van de uniforms veranderde in die periode van zwart naar grijs-blauw. De ontwerper van dit tenue is niet meer bekend. Wel is bekend dat de kostuums in Amsterdam door kledingmakers werden vervaardigd. (Foto: ANP)

Prinses Marijke (die later Christina ging heten) kreeg in 1957 op haar tiende verjaardag van de KLM een stewardess-pop in KLM-kleding. Eind jaren vijftig was modehuis Gerzon verantwoordelijk voor het ontwerp en de productie van het uniform. (Foto: ANP)

Stewardessen kregen er steeds meer taken bij. De Douglas DC-7C had een 'keukentje' waar dienbladen moesten worden voorzien van eten voor de 105 passagiers die dit toestel kon vervoeren. (Foto: ANP)

In de jaren vijftig en zestig bestond het uniform uit drie onderdelen: een kokerrok, een jasje en een hoedje. De kleding van het cabinepersoneel was inmiddels donkerblauw van kleur. Alleen op verre reizen naar de tropen droegen stewardessen een jurk die lichter van kleur was. (Foto: Hollandse Hoogte)

Niet alleen het uniform, maar ook de haardracht van KLM-stewardessen werd strict voorgeschreven. Van de directie mochten de stewardessen in de jaren zestig uit zes kapsels kiezen. (Foto: Hollandse Hoogte)

In deze periode kregen stewardessen er een extra hoedje bij, dat als bijnaam al snel 'het kaasbolletje' kreeg. KLM voerde in deze periode bedrijfsbreed een nieuwe look door die beter paste bij de jaren zestig; de kleuren werden bijvoorbeeld wat neutraler. (Foto: Hollandse Hoogte)

Het prestigieuze Franse modehuis Nina Ricci nam in de jaren tachtig en negentig het ontwerp van de uniformen voor haar rekening. De kleding kreeg in die periode de nog steeds zo kenmerkende 'KLM-blauwe' kleur. Het dragen van een hoedje was niet meer verplicht. (Foto: ANP)

In het nieuwe uniform waren de trends van de jaren tachtig duidelijk terug te zien. De kleding was relatief wijd en had schoudervullingen; de rok had een hoge plooi, zowel aan de voor- als de achterkant. In de lichtblauwe blouse zat het KLM-logo geweven. (Foto: Hollandse Hoogte)

Het uniform van Nina Ricci beviel zo goed dat het tot 2010 werd gedragen. Het werd als chique én speels ervaren. Deze stewardessen gaven in 1999 olifant Palong uit Singapore een ticket voor zijn reis naar Rotterdam. (Foto: AFP)

De Nederlandse couturier Mart Visser nam in 2010 het stokje over. Hij voegde voor de elfduizend stewards en stewardessen een oranje kleuraccent toe aan het uniform, een verwijzing naar de Nederlandse wortels van KLM. Het is officieel het tiende nieuwe tenue voor cabinepersoneel sinds de oprichting van de maatschappij. (Foto: ANP)

Het KLM-uniform voor cabinepersoneel bestaat nog steeds uit een jasje, twee verschillende soorten rokken, een gilet én een broek. Stewardessen mogen zelf kiezen of zij een broek of een rok willen dragen. (Foto: ANP)