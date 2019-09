Donyell Malen staat symbool voor de opmars van PSV dit seizoen. De pas twintigjarige aanvaller maakt de laatste weken indruk met zijn ongekende doelpuntenproductie. Een profiel van een speler die via een bijzondere route de top heeft bereikt en zondag zijn oude club Ajax pijn wil doen. "Hij zal nu anders beoordeeld worden."

Het is inmiddels een bekend filmpje in de voetbalwereld. In 2012 doen de piepjonge Matthijs de Ligt, Justin Kluivert en Donyell Malen in een volle ArenA namens Ajax mee aan het onderdeel latjetrappen van het kinderprogramma Zappsport. Alledrie hebben ze op dat moment één droom: in het eerste van Ajax terechtkomen.

De Ligt (tegenwoordig spelend bij Juventus) en Kluivert (AS Roma) behalen dat doel al enkele jaren later, maar Malen kiest een andere weg. Hij vertrekt in 2015 naar Arsenal en belandt twee jaar later bij PSV, waarmee hij het zondag in het Philips Stadion opneemt tegen Ajax en strijdt om de koppositie in de Eredivisie.

Het is het seizoen van de doorbraak van Malen, met in de voorbije weken twee absolute hoogtepunten. Hij scoort bij zijn debuut in het Nederlands elftal tegen Duitsland en schiet er namens PSV vervolgens vijf in tegen Vitesse. Het levert hem een bijzonder plekje op in de geschiedenisboeken.

De Wieringer is wars van sterallures. Zo is hij nog regelmatig in de kop van Noord-Holland te vinden bij zijn eerste amateurclub VV Succes uit Hippolytushoef, waar hij jeugdkampen bezoekt en een balletje trapt met de plaatselijke jeugd. Om te ontspannen, maar ook om hen te inspireren voor hetzelfde te gaan als hij.

CV Donyell Malen Geboortedatum: 19-01-1999

Geboorteplaats: Wieringen

Clubs: Ajax (2008-2015), Arsenal (2015-2017) en PSV (2017-heden)

Aantal interlands: 2

Aantal wedstrijden in betaald voetbal: 52

Aantal doelpunten: 21

'Ik was streng voor Donyell'

Het talent van Malen wordt al snel ontdekt. Nadat hij er eerst bij VV Succes (2004/2005) en daarna bij HVV Hollandia (2005-2008) bovenuit steekt en aan de lopende band scoort, mag hij in 2008 meedoen aan de talentendagen van Ajax. Hij mag blijven, als een van de vijf van in totaal zestig deelnemers.

"We zagen al snel in Donyell een echte spits", zegt Brian Tevreden, de trainer van Malen bij Ajax Onder 14. "Hij maakte in alle teams ontzettend veel doelpunten en was daarnaast ook voetballend erg goed. Als geen ander kon hij kort wegdraaien bij zijn tegenstander. Ook bij Ajax had hij op zeker het eerste elftal gehaald."

Malen is als puber niet op zijn mondje gevallen. Hij gaat discussies niet uit de weg. Ook niet met zijn trainers, die in die periode vinden dat Malen, die enige tijd kampt met wat groeiproblemen, meer moet doen om het uiterste uit zichzelf te halen. Het kon allemaal wel wat harder op de training.

"Ik was streng voor Donyell", vertelt Tevreden. "Hij was erg volwassen voor zijn leeftijd, hij wist waar hij naartoe wilde. Hij was niet brutaal, iedereen had heel veel respect voor hem, maar het is mooi om te zien dat hij nu wel constant zijn tegenstanders afjaagt. Ik kwam hem en zijn vriendin vorig jaar tegen in Londen en toen moesten we er meteen om lachen."

Donyell Malen in het shirt van Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Ajax was niet blij'

Malen lijkt dus voorbestemd voor het eerste elftal van Ajax, maar verkast in 2015 plotsklaps naar Arsenal. Zaakwaarnemer Mino Raiola hekelt het feit dat de Amsterdammers pas in mei en niet in januari, toen Malen zijn zestiende verjaardag vierde, hem een contract aanbieden en gaat in op de interesse van de Engelse topclub.

"Ajax was niet blij, die waren teleurgesteld", aldus Tevreden. "Ik weet niet of Ajax te lang heeft gewacht. Toen ik via via hoorde dat Donyell in de belangstelling stond van Arsenal, ben ik meteen naar Wim Jonk (destijds de hoofd jeugdopleidingen, red.) gegaan met de mededeling dat we uit moesten kijken dat hij niet weg zou gaan."

Malen heeft het aanvankelijk lastig bij Arsenal. Hij schommelt tussen het Onder 18 en Onder 23-elftal, maar krijgt in de zomer van 2017 een kans bij het eerste elftal. Manager Arsène Wenger neemt hem mee op trainingskamp en spreekt na twee oefenduels zijn bewondering over Malen uit, maar laat ook weten dat er weinig ruimte is voor meer.

"Die jongen heeft toch wel een opmerkelijke tijd gehad bij Arsenal", zei Andries Jonker, destijds hoofd jeugdopleidingen bij Arsenal, vorig jaar tegen Omroep Brabant. "Toen hij kwam werd hij gezien als een groot talent, maar hij bleek helemaal niet fit en wij hadden twijfels of hij er wel echt helemaal voor ging."

Donyell Malen springt een gat in de lucht na zijn doelpunt tijdens zijn debuut voor het Nederlands elftal. (Foto: Pro Shots)

'Donyell zal nu anders worden beoordeeld'

Een maand na het bewuste trainingskamp keert Malen verrassend terug naar Nederland. Hij tekent een driejarig contract bij PSV, waar hij aansluit bij Jong PSV. Malen moet wennen aan het fysieke spel in de Keuken Kampioen Divisie, maar nadat hij in september 2019 tegen Telstar (6-0) zijn eerste twee doelpunten maakt in het betaald voetbal, gaat het hard.

"Ik leerde hem in 2018 op het trainingskamp in Florida kennen en was direct gecharmeerd van hem", zegt Boudewijn Zenden, specialistentrainer bij PSV. "Hij kwam binnen met een missie. Hij wilde de kritiek die hij bij Arsenal kreeg uit de wereld werken. Vastberaden als hij was, wilde hij het tegendeel bewijzen."

Malen slaagt daar tot dusver dus behoorlijk in. De teller staat op 21 doelpunten in 59 officiële wedstrijden bij PSV. Daar komen er nog aardig wat bij, want hij verlengde onlangs zijn aflopende contract tot medio 2024, waardoor het aannemelijk is dat hij bij een eventuele transfer het clubrecord van Hirving Lozano breekt. De Mexicaanse aanvaller ging onlangs voor 40 miljoen euro naar Napoli.

"Donyell heeft zijn stempel gedrukt", concludeert Zenden. "Hij zal nu anders worden beoordeeld. Daar moet hij mee leren omgaan. Hij heeft duidelijk de potentie om straks alsnog bij een buitenlandse topclub terecht te komen. Of dat ook gaat gebeuren, ligt aan hem."