Na een jaar waarin het Europa betoverde en bijna veroverde, begint Ajax dinsdag aan een nieuw Champions League-avontuur. In een groep met Chelsea, Lille OSC en Valencia dromen de Amsterdammers van nieuw Europees succes, maar hoe bijzonder zou het zijn als dat weer lukt? NU.nl legt het nieuwe Ajax langs de meetlat van het miljoenenbal.

Real financieel nog altijd bijna zeven keer krachtiger

Met de financiële verschillen in het achterhoofd wordt de 1-4-zege van Ajax in Estadio Santiago Bernabéu in maart nog sensationeler. De begroting van Real Madrid was op dat moment net ingeschat op 750 miljoen euro en daarmee werd de Spaanse grootmacht door consultancykantoor Deloitte uitgeroepen tot de rijkste club ter wereld. Ajax haalde destijds de 100 miljoen euro niet eens.

Deze zomer steeg de begroting van Ajax van 90 miljoen euro naar 110 miljoen euro, al wordt die in werkelijkheid nog wat hoger omdat de club nog niet wilde rekenen op de miljoenen uit de Champions League - de voorrondes moesten nog worden overleefd. Met de 110 miljoen heeft Ajax nationaal een gat geslagen naar de concurrentie (PSV volgt met 78 miljoen euro), maar tussen de 31 andere Champions League-deelnemers blijft de landskampioen financieel bescheiden, zelfs in de eigen poule met Chelsea, Lille en Valencia.

Chelsea staat met een begroting van 506 miljoen euro op de achtste plaats van de lijst van Deloitte en de begroting van Valencia wordt op 170 miljoen euro geschat. Lille, dinsdag de eerste tegenstander van Ajax, zit net als de Amsterdammers op 110 miljoen euro. Overigens heeft de Belgische kampioen KRC Genk (50 miljoen euro) nog niet eens de helft van Ajax' begroting te besteden.

Hoogste begrotingen CL-seizoen 2019/2020 1. Real Madrid - 750 miljoen euro

2. FC Barcelona - 690 miljoen euro

3. Bayern München - 629 miljoen euro

4. Manchester City - 568 miljoen euro

5. Paris Saint-Germain - 542 miljoen euro

Ajax qua transferuitgaven in de middenmoot

Door de verkoop van vooral Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong (beiden voor 75 miljoen euro) had Ajax deze zomer liefst 206 miljoen euro aan transferinkomsten. Het is een dik record voor de Amsterdamse club, die met 58 miljoen euro ook meer dan ooit aan transfers spendeerde. Quincy Promes (15,7 miljoen euro), Esdon Álvarez (15 miljoen euro) en Razvan Marin (12,5 miljoen euro) kwamen voor bijna 'Eredivisie-onwerkelijke' bedragen.

Tussen de andere Champions League-deelnemers is de 58 miljoen euro goed voor een plekje in de middenmoot. Ajax staat zeventiende, vlak achter het Bayer Leverkusen (61 miljoen euro) van voormalig Ajax-trainer Peter Bosz, toevallig de club die 5 miljoen euro naar de Johan Cruijff ArenA overmaakte voor Daley Sinkgraven.

Ajax' poulegenoot Lille gaf deze zomer 84 miljoen euro uit, maar zag met de Ivoriaan Nicolas Pépé (voor 80 miljoen euro naar Arsenal) wel zijn topscorer vertrekken. Valencia kocht voor 75 miljoen euro in (waaronder 35 miljoen euro voor voormalig Ajax-doelman Jasper Cillessen), terwijl Chelsea niets uitgaf omdat het deze zomer vanwege een straf van de FIFA geen spelers mocht kopen.

Real Madrid (308 miljoen euro) staat ook in deze lijst bovenaan, gevolgd door de andere twee Spaanse topclubs: FC Barcelona (255 miljoen euro) en Atlético Madrid (243 miljoen euro).

Onderin vinden we Oostblokclubs als Slavia Praag (8 miljoen euro), Rode Ster Belgrado (7 miljoen euro) en Dinamo Zagreb (4,6 miljoen euro). Opmerkelijk is dat deze clubs forser inkochten dan Champions League-houder Liverpool, dat met 1,9 miljoen euro een bizar zuinige zomer kende. Dat bedrag ging trouwens naar PEC Zwolle, voor de zeventienjarige Sepp van de Berg, die wonderwel de geschiedenisboeken ingaat als de duurste aankoop van 'The Reds' in de zomer van 2019.

Transferuitgaven CL-deelnemers 1. Real Madrid - 308 miljoen euro

2. FC Barcelona - 255 miljoen euro

3. Atlético Madrid - 243 miljoen euro

4. Juventus - 188 miljoen euro

5. Manchester City - 168 miljoen euro

13. Lille OSC - 84 miljoen euro

14. Valencia 75 miljoen euro

17. Ajax - 58 miljoen euro

31. Liverpool - 1,9 miljoen euro

32. Chelsea - niets

Nieuwelingen in de Ajax-selectie: Lisandro Martínez, Sergiño Dest, Razvan Marin en Quincy Promes. (Foto: Pro Shots)

Ajax-selectie is meer waard dan die van Lille, Lyon en Zenit

"Er gaan belangrijke spelers vertrekken, maar dat zullen er niet meer dan vijf zijn." Toen directeur voetbalzaken Marc Overmars het dit voorjaar meermaals zei, leek de wens een beetje de vader van de gedachte, maar hij kreeg gelijk. Sterker: met De Ligt, De Jong en Lasse Schöne liet hij maar drie basisspelers gaan. De winst van de transferzomer lag voor Ajax dan ook niet zozeer in het kopen, maar in het behoud van spelers als Hakim Ziyech, die 'nee' zei tegen Sevilla.

Ziyech (tot 2022), Dusan Tadic (2023), David Neres (2023), Nicolás Tagliafico (2022), Noussair Mazraoui (2022) en André Onana (2022) verlengden hun contract, terwijl hun waarde door het succesvolle Champions League-avontuur flink is toegenomen. Volgens de gerenommeerde website Transfermarkt.com, die wereldwijd de waarde van spelers in kaart brengt, vertegenwoordigt Neres inmiddels 45 miljoen euro. Ziyech (40 miljoen euro), Donny van de Beek (40 miljoen euro) en Onana (35 miljoen euro) doen daar niet veel voor onder.

De waarde van de voltallige Ajax-selectie wordt geschat op 352 miljoen euro. Vijftien Champions League-deelnemers hebben een minder waardevolle kleedkamer, waaronder het Olympique Lyon van Memphis Depay (340 miljoen euro), FC Zenit (208 miljoen euro) en Lille (180 miljoen euro). De selecties van Valencia (496 miljoen euro) en Chelsea (807 miljoen euro­) worden wel hoger ingeschaald dan die van Ajax.

Waardevolste selectie CL-deelnemers 1. Manchester City – 1,28 miljard euro

2. Real Madrid – 1,19 miljard euro

3. FC Barcelona – 1,18 miljard euro

4. Liverpool – 1,07 miljard euro

5. Paris Sant-Germain – 1,06 miljard euro

10. Chelsea – 807 miljoen euro

15. Valencia – 496 miljoen euro

17. Ajax – 352 miljoen euro

22. Lille OSC – 180 miljoen euro

32. Slavia Praag – 37 miljoen euro

David Neres (onder, links) wordt ingeschat als de waardevolste Ajax-speler. (Foto: Pro Shots)

Chelsea heeft twee keer zo veel CL-ervaring als Ajax

Het bijtekenen van een groot aantal bepalende spelers heeft ook tot gevolg dat Ajax met aardig wat Champions League-ervaring aan het nieuwe avontuur in het miljoenenbal begint. In jaren valt het nog mee - de selectie van Ajax is gemiddeld 23,7 jaar (begin vorig seizoen was dat 23,4), alleen RB Leipzig (22,7), Genk (23,2) en Red Bull Salzburg (23,6) zijn jonger - maar het keurkorps van Ten Hag heeft wel al aardig wat Champions League-ervaring in de benen.

Met 38 wedstrijden is Daley Blind de meest ervaren Champions League-speler in de Ajax-selectie, gevolgd door Klaas-Jan Huntelaar (35) en Siem de Jong (22). Bij elkaar opgeteld komt de Ajax-selectie op 197 duels in het miljoenenbal en dat is goed voor de negentiende plaats, net boven Lyon (196).

Het staat in schril contrast met Real Madrid (1.037) en Juventus (1.033), en ook poulegenoten Chelsea (347) en Valencia (259) kunnen leunen op meer ervaring. Bij Lille blijft de teller op 53 Champions League-wedstrijden steken. Onderaan staat de Red Bull Salzburg-selectie, met een totaal van zes duels. Vier daarvan staan op naam van Maximilian Wöber, en die speelde hij vorig seizoen namens Ajax.

De Oostenrijkse verdediger vertrok in de winterstop, waarna Ajax tegen Real en Juventus de voetbalwereld en ook de bookmakers verbaasde. Overigens houden diezelfde bookmakers weinig rekening met herhaling van het Europese succes van Ajax: als de ploeg van Ten Hag opnieuw pas in de halve finales sneuvelt, gaat de inzet maal achttien, en bij een Amsterdamse eindzege maal 81. Een gokje op Liverpool (inzet keer vier) lijkt realistischer.

Meeste CL-wedstrijden per selectie 1. Real Madrid - 1.037 wedstrijden

2. Juventus - 1.033 wedstrijden

3. FC Barcelona - 868 wedstrijden

4. Bayern München - 719 wedstrijden

5. Paris Saint-Germain - 636 wedstrijden

11. Chelsea - 347 wedstrijden

14. Valencia - 259 wedstrijden

19. Ajax - 197 wedstrijden

28. Lille - 53 wedstrijden

32. Red Bull Salzburg - 6 wedstrijden

