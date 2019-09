Geld opzijzetten voor een verre reis, een nieuwe wasmachine, of gewoonweg voor je oude dag; het levert steeds minder op. De spaarrente nadert de 0 procent en zou binnenkort zelfs negatief kunnen worden. Zijn er nog manieren waarop je je spaargeld kunt zien groeien? We zetten zes mogelijkheden op een rij.

Waar je tien jaar geleden nog een rente van ruim 2 tot 3 procent kreeg op je spaarrekening, is dat tegenwoordig haast niet meer voor te stellen. De grootste bank van Nederland, ING, verlaagde de spaarrente op vrij opneembare rekeningen begin augustus naar 0,02 procent.

Voor een jaar lang 10.000 euro stallen, geeft de bank nu dus nog maar een schamele 2 euro.

Spaarders bij ABN AMRO zitten in hetzelfde schuitje: ook daar ligt de spaarrente op 0,02 procent. Bij de Rabobank is de spaarrente niet veel hoger: 0,03 procent. Drie keer niks dus. Tijd om op zoek te gaan naar een alternatief.

1. Over de grens kijken

Als je spaarcenten in Nederland niets meer opleveren, probeer het dan eens in het buitenland. Over de grens worden namelijk nog wel hogere spaarrentes aangeboden, blijkt uit gegevens van de Duitse start-up Raisin, een vergelijkingssite en bemiddelaar voor Europese spaarproducten.

In landen als Estland en Letland kun je spaargeld voor een jaar vastzetten, met een spaarrente van 0,95 procent. Nog steeds niet fors, maar wel meer dan in Nederland, waar je voor een eenjarige spaardeposito maximaal 0,66 procent krijgt, aldus gegevens van vergelijkingssite Spaarrente.nl.

Er komen wel risico's bij kijken. We weten allemaal nog wat er in 2008 gebeurde met de IJslandse internetbank Icesave: de bank lokte spaarders met een rente van 5 procent, maar viel om tijdens de financiële crisis. Dat risico is overigens tegenwoordig wel minder groot. Hervormingen hebben er onder meer toe geleid dat jouw spaargeld in Europese landen tot 100.000 euro gegarandeerd wordt in geval van een faillissement. Let wel op dat jouw bank meedoet aan het Depositogarantiestelsel.

2. Hypotheek vervroegd aflossen

Iets anders dan sparen: voor huizenbezitters is het vervroegd aflossen van de hypotheek een interessante optie. Door je woning eerder af te betalen, dalen je maandlasten. Hoeveel dit precies oplevert, hangt natuurlijk af van hoeveel de hypotheek waard is en hoe groot de aflossing is.

Een nadeel hiervan is dat het geld in stenen zit en je er dus niet direct bij kan. Bovendien kan er vaak maar een beperkt bedrag jaarlijks boetevrij afgelost worden.

3. Hopen op de beurs

Je kan natuurlijk ook aandelen kopen om mee te profiteren van de winsten op de beurzen. Aandelen hebben het in het verleden op lange termijn altijd beter gedaan dan bijvoorbeeld deposito's of obligaties met een vaste rente. Elk voordeel heeft echter z'n nadeel: aandelen stijgen natuurlijk niet alleen, maar dalen ook.

Het is dan ook niet verstandig om volle bak al je geld in één aandeel te storten, zegt Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij online beleggersbank BinckBank. "Zorg voor voldoende verschillende bedrijven uit verschillende sectoren in je aandelenportefeuille", adviseert hij.

“Dividend is de stille kracht van je totaalrendement” Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij BinckBank

Volgens Oudshoorn kun je dit het makkelijkst bereiken via investeringen in beleggingsfondsen of zogeheten ETF's, een nieuwe generatie beleggingsfondsen. Hij raadt aan om hierbij naar bedrijven te kijken die dividend uitbetalen. "Op langere termijn is dat de stille kracht van je totaalrendement."

De trainer benadrukt verder dat beleggen niet alleen is weggelegd voor mensen met een gigakapitaal. Volgens hem kun je al meedoen voor bedragen van 25 euro per maand.

4. Cashen met bitcoin

Mensen die spektakel willen, kunnen investeren in cryptovaluta zoals de bitcoin. Dit jaar alleen al is de bitcoinkoers gestegen van 3.776 dollar (3.424 euro) naar 10.140 dollar. Flink cashen dus, maar is het een slim alternatief voor je spaarcenten?

“Bij cryptovaluta kan je rendement fantastisch positief en dramatisch negatief zijn” Teunis Brosens, ING-econoom

Niet echt, zegt ING-econoom Teunis Brosens, die zich bij de bank onder meer richt op cryptovaluta. "Het hangt af van wat je doel is", zegt Brosens. "Spaargeld levert misschien niet veel op, maar het risico dat je je geld kwijtraakt is praktisch nul. Bij cryptovaluta kan het rendement fantastisch positief zijn, maar ook dramatisch negatief."

Voor mensen die sparen voor een appeltje voor de dorst, is investeren in cryptovaluta dus geen directe vervanger. "Dan is een spaarrekening misschien een beter idee, dan een potje dat morgen misschien ineens twee keer zoveel waard is of juist plotseling leeg is."

5. Investeren in kunst: koop geen citroen

Naast aandelen wordt tegenwoordig ook steeds vaker geïnvesteerd in alternatieve beleggingen, zoals sneakers, wijn en oldtimers. Ook kunst valt onder deze noemer. Moet jij je spaargeld straks steken in werken van Picasso, Van Gogh en Rembrandt?

"Op korte termijn levert het niet meteen geld op ", vertelt hoogleraar Rachel Pownall, verbonden aan Maastricht University en TIAS Tilburg, "maar misschien wel op esthetisch en emotioneel gebied."

“Investeren in kunst levert op de korte termijn niet meteen geld op” Hoogleraar Rachel Pownall

Een expert op kunstgebied hoef je niet te zijn, maar als je toch kunst wil kopen raadt hoogleraar Pownall aan advies in te winnen. "Zo voorkom je dat je een 'citroen' koopt, een prul", aldus de hoogleraar. Veel geld is er niet voor nodig. Zo kun je hedendaagse kunst al gauw voor 200 euro direct van kunstenaars kopen.

Als je geïnteresseerd bent, maar niet veel kennis hebt, is het wellicht slimmer om bij kunstgaleries te kopen voor enkele honderden euro's meer, "zij kiezen kunst van een kunstenaar met een reputatie, dan baseer jij je keuze op hun smaak."

6. De welbekende sokkenla

Je kunt je geld ten slotte natuurlijk ook gewoon thuis opbergen, zodat er geen geld door negatieve rente wordt afgesnoept. Stop het in een oude sok, onder je matras of achter slot en grendel in een kluis. Beleggingsrisico loop je dan niet, maar je sokkenla is natuurlijk niet bestand tegen brand of inbrekers. Ook is de kans klein (lees: non-existent) dat het hier meer waard wordt.