In de televisiewereld zijn weinig carrières zo veelbewogen als die van Beau van Erven Dorens. De 48-jarige presentator had zijn eerste successen aan het begin van deze eeuw, maar kreeg na enkele jaren vooral met tegenvallende kijkcijfers te maken. Bij RTL vocht hij zich terug en sinds deze week is hij de presentator van zijn eigen latenightshow. Zijn mentoren van het eerste uur duiden voor NU.nl zijn carrière.

De truc waarmee de jonge Van Erven Dorens zijn carrière lanceert, is even gedurfd als effectief. Hij klopt bij Radio 100 aan met een nep-cv.

Radiomaker en verteller Willem de Ridder, die hem aannam bij de illegale zender, bevestigt dit. "Hij blufte zich er zo doorheen. Hij hád het gewoon", vertelt hij aan NU.nl.

De Ridder leert hem de fijne kneepjes van het radiovak en de twee werken vervolgens samen bij Talk Radio. Daar maakt Van Erven Dorens zijn eerste spraakmakende items. Zo gooit hij op de radio bijvoorbeeld een steen door de ruit bij Buitenhof. Dankzij deze programma's komt hij in die periode in beeld bij RTL-programmadirecteur Bert van der Veer.

"Ik kwam met Beau in aanraking via stemacteur Jos Bergenhenegouwen die mij vertelde dat ik naar zijn radioshow moest luisteren", vertelt Van der Veer aan NU.nl. "Ik had een afspraak gemaakt en ik zie hem nog zo aankomen: een man met warrig haar en een vreemde groen-grijze oliejas. We voerden een gesprek en ik zei meteen: 'Kom jij maar bij RTL, jongen.'"

Van der Veer benadrukt dat hij op dat moment werkte met een oudere generatie presentatoren en dat een frisse wind dan ook zeer welkom was. De televisiecarrière van de dan 28-jarige Van Erven Dorens begint met het programma Alles Voor De Kijkcijfers, waarin extreme fragmenten worden getoond en later met het publiek besproken wordt of dit eigenlijk wel uitgezonden kan worden. Jaren later kijkt Van Erven Dorens hier met enige schaamte op terug.

Beau van Erven Dorens bij de perspresentatie van Talpa in 2006. (Foto: Bruno Press)

'Ook bij flops schijnt zijn talent erdoorheen'

Toch ziet Van der Veer het talent in hem en zo wordt Van Erven Dorens een van de presentatoren van de middagtalkshow RTL Live, samen met Minoesch Jorissen. "Het hield maar één seizoen stand, maar het was een mooie combinatie. Minoesch hield de trein op de rails en Beau bereidde zich weinig voor en ging er dan ongenuanceerd in", aldus Van der Veer.

Pas als hij in 2001 wordt gevraagd om de presentatie van het dan nieuwe entertainmentpraatprogramma RTL Boulevard op zich te nemen, volgt het eerste grote kijkcijfersucces van de presentator. Tot en met 2004 presenteert hij de show vaak met Albert Verlinde en Peter van der Vorst, waarna hij besluit de overstap te maken naar Talpa.

Bij Tien, de nieuwe zender van Talpa, presenteert Van Erven Dorens de talkshow NSE met tegenvallende kijkcijfers. Ook spelshows M/V en Deal or No Deal weten de zender niet te redden. Tien verdwijnt in 2007. Van Erven Dorens stapt in 2009 over naar SBS, waar de kijkcijfers wederom tegenvallen. Programma's als Hole in the Wall, Show Me The Money, De Wereld van Beau en De Gemene Deler verdwijnen allemaal van de buis wegens aflopende kijkersaantallen. "Te veel gescript en voorbereid", zegt radiomaker De Ridder hierover. "Beau heeft van mij geleerd dat hij lekker uit zijn dak moet kunnen gaan."

Van Erven Dorens krijgt in 2015 een nieuwe kans bij RTL. Het tweede huwelijk levert succes op, want programma's als The Amsterdam Project en Beau Five Days Inside scoren niet alleen bij de kijkers, maar ook bij recensenten. De laatste show levert hem zelfs een Gouden Televizier-Ring op in 2018. In hetzelfde jaar wordt hij uitgeroepen tot omroepman van het het jaar door Broadcast Magazine.

Van der Veer vindt het niet gek dat Van Erven Dorens na een aantal missers toch weer een kans kreeg. "Ook als hij een programma maakte wat een flop werd, scheen zijn talent als presentator er nog steeds doorheen."

'Een dappere televisiemaker met empathisch vermogen'

De Ridder vindt dat Van Erven Dorens het beste uit de verf komt als hij spontaan presenteert en improviseert. "Ik heb hem vanaf de eerste uitzending die we samen deden al gezegd dat hij zich niet druk moet maken over wat anderen van hem vinden en dat hij moet doen wat voor hem goed voelt. Als hij er zelf lekker inzit, dan gaat het publiek vanzelf met hem mee."

Van der Veer sluit zich daarbij aan en omschrijft Van Erven Dorens als een "onbevangen, dolle hond". "Hij is misschien geen Nieuwsuur-interviewer, maar hij weet zijn gasten wel op de juiste manier te prikkelen en op hun gemak te stellen. Hij is een dappere televisiemaker met een goed ontwikkeld empathisch vermogen."

'Beau hoeft niet te winnen van Jinek of Pauw'

Over de uitzendingen van de nieuwe talkshow Beau, die in de eerste week gemiddeld zo'n half miljoen kijkers trokken, zijn de meningen nog verdeeld. Van der Veer beschrijft hem als "speelser" dan zijn concurrentie. De Ridder vindt juist dat het nog wel wat speelser mag. "Hij doet het heel aardig, maar het is nog een beetje te formeel. Van mij mag het nog wel wat losser. Dan denk ik: Beau, gaan met die banaan!"

Van Erven Dorens heeft zichzelf drie maanden de tijd gegeven om zich te bewijzen. Van der Veer gelooft niet dat een kijkcijferoorlog zich zal ontketenen rond de talkshows op de late avond. "Beau gaat het niet winnen van Jinek of Pauw, maar dat hoeft ook niet, zolang hij maar zijn eigen pad blijft volgen." De Ridder sluit zich daar bij aan: "Hij moet zich vooral geen zorgen maken over concurrentie en gewoon gaan doen wat hij leuk vindt."