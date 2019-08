Alexander Albon rijdt dit weekend tijdens de Grand Prix van België voor het eerst voor Red Bull Racing. Pierre Gasly ging hopeloos ten onder naast Max Verstappen en werd opzijgeschoven. Hoe is het om teamgenoot van de Nederlander te zijn?

Daniel Riccardo wringt zich in allerlei bochten om het niet te zeggen, maar uiteindelijk gooit de Australiër het er toch uit: "Ik heb niets tegen Pierre, maar hij had dit toch wel kunnen verwachten. Het is een logisch besluit."

De voormalige teamgenoot van Verstappen zit op het Circuit Spa-Francorchamps in zijn Renault-tenue in het motorhome van zijn nieuwe werkgever.

Twee deuren verder nipt Gasly met een ongemakkelijke blik aan zijn espresso. Voor de zomerstop in Hongarije deed hij dat nog als Red Bull-coureur, nu zijn we in België en draagt hij het lichtblauw met rood van het kleine broertje Toro Rosso.

Verstappen vs teamgenoot Gasly, 12 races Verstappen: 181 punten

Gasly: 63 punten

Ricciardo stapte in 2014 naast viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel in bij Red Bull Racing en reed in zijn laatste drie seizoenen naast Verstappen, het nieuwe supertalent uit de stal van Helmut Marko. Ricciardo weet als geen ander hoe het werkt bij het topteam.

Door Verstappen ligt de lat voor diens teamgenoot enorm hoog, stelt hij. "Het is niet zo dat ze denken dat Albon nu sneller moet zijn dan Verstappen, maar ze verwachten wel echt iets van je. En als je dan niet levert, kijken ze verder. Verstappen heeft twee races gewonnen en vijf keer een podium gepakt. Dan had Pierre toch wel minimaal één keer op het podium moeten staan."

Verstappen vs teamgenoot Ricciardo, 58 races Verstappen: 607 punten

Ricciardo: 590 punten

"En ik weet hoe moeilijk het is om Verstappen te verslaan", gaat Ricciardo verder. Het is als jonge coureur daarom allesbehalve makkelijk om zijn teamgenoot te worden, beaamt de zevenvoudig GP-winnaar.

"Max is er zelf als jongeling goed doorgekomen maar je moet gelijk zo'n hoog niveau weten vast te houden. Als je dan nog erg onervaren bent, is dat gewoon erg lastig."

Daniel Ricciardo en Max Verstappen als teamgenoten bij Red Bull. (Foto: Pro Shots)

Genoten van seizoen naast Verstappen

Carlos Sainz gaat nog een stapje verder. "Het is geen geheim dat Verstappen een van de meest getalenteerde en snelste coureurs in het veld is. Dat kan voor een jongeling intimiderend zijn", analyseert de McLaren-coureur.

En ook Sainz kan het weten. De Spanjaard begon samen met Verstappen in 2015 bij Toro Rosso. Sainz is vier seizoenen later als gearriveerde coureur gesetteld bij McLaren. Hij kan zich goed voorstellen dat onervaren coureurs als Gasly en Albon het lastig vinden om naast de Nederlander plaats te nemen bij Red Bull.

"Het is niet de schuld van Max dat het intimiderend kan zijn om zijn teamgenoot te worden", vindt Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. "Het is voor elke coureur zwaar om het op te nemen tegen Max, maar tegelijkertijd wil iedereen zich meten tegen de beste. Max speelt geen spelletjes met zijn teamgenoten, hij is recht door zee. Ze kennen elkaar best goed en er is respect onderling."

Sainz kan dit beamen en stelt van Verstappen te hebben genoten. "Max is zó'n goede coureur. Dat werkte voor mij alleen maar positief. Het heeft me gevormd tot de rijder die ik nu ben." Met een lachje: "Ik heb het niet alleen overleefd, maar ben er echt sterker door geworden."

Het was destijds een belangrijk jaar voor beiden. "Max en ik lachen er nog weleens om als we elkaar zien bij de rijdersparade. We hebben er goede herinneringen aan."

Verstappen vs teamgenoot Sainz, 23 races Verstappen: 63 punten

Sainz: 22 punten

In het houten motorhome van Red Bull is de interviewsessie met Daniil Kvyat net afgelopen. De Rus is ervaringsdeskundige. Hij legde het in 2016 af naast Ricciardo bij Red Bull en kwam via een omweg weer terug bij Toro Rosso. Kvyat lijkt het niet erg te vinden dat Marko nu voor Albon koos en hij niet naast Verstappen hoeft plaats te nemen.

"Het is echt niet makkelijk om in te stappen bij Red Bull en dan in de resterende negen races proberen Max te evenaren", zegt hij onomwonden. "Dat is een heel zware taak. Dus ik blijf hier gewoon mijn werk doen."

Veel overeenkomsten tussen Albon en Verstappen

Er wordt dus nogal wat gevraagd van Albon, ondanks zijn slechts twaalf races Formule 1-ervaring. Toro Rosso-teambaas Franz Tost vreest desondanks niet dat Albon de volgende is die kopje onder gaat naast Verstappen. "Alex is daar mentaal sterk genoeg voor", stelt de Oostenrijker, die veel overeenkomsten ziet tussen de Thaise Brit en de Nederlander.

"Ze hebben allebei veel aangeboren snelheid. Ze begrijpen allebei hoe de auto werkt en hoe die technisch in elkaar zit en ze weten goed hoe ze de banden moeten gebruiken."

Toch zijn er ook duidelijke verschillen tussen het eerste jaar van Albon in de Formule 1 en dat van Verstappen in 2015. "Max was agressiever in zijn eerste seizoen, zeker in gevecht met andere coureurs. Dat kan iedereen zich nog herinneren", blikt de teambaas terug. "Daar zaten een paar prachtige inhaalacties bij. Ook crashes, maar dat hoort erbij."

Pierre Gasly is op Spa weer te zien in Toro Rosso-kleding. (Foto: Pro Shots)

'Verstappen heeft alles in zich om kampioen te worden'

Tost ziet Verstappen nog altijd groeien, waardoor de lat voor zijn teamgenoot dus weer verder omhoog moet. Hij is ervan overtuigd dat de Nederlander in 2020 mee gaat strijden om de wereldtitel. "Hij heeft zulke grote stappen gezet sinds ik hem onder mijn hoede had bij Toro Rosso. Hij heeft alle ingrediënten om kampioen te worden."

"Dus het is niet makkelijk om naast zo'n coureur in te stappen, zeker nu hij ook nog eens de ervaring heeft", oordeelt de Tiroler. "Toch denk ik niet dat nieuwe teamgenoten er nerveus van worden."

Sainz is het niet helemaal eens met zijn voormalige teambaas. "Coureurs vinden zichzelf altijd de beste. Je bent voor niemand bang, maar als je als jonge rijder naast Verstappen terechtkomt, kan dat echt wel een afschrikkend effect hebben."