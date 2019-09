De Amerikaanse Beyond Meat-burger is razend populair: het inmiddels beursgenoteerde bedrijf achter de vegaburger zag haar omzet in het tweede kwartaal van dit jaar verviervoudigen naar 67,3 miljoen dollar (bijna 61 miljoen euro). Bill Gates en Leonardo DiCaprio investeerden in de volledig plantaardige burger. Waarom is deze ronde schijf zo gewild?

Vanaf 30 april dit jaar ligt de Beyond Meat-burger ook in de Nederlandse supermarkt. In de verpakking is hij roodachtig van kleur, maar zodra je hem bakt, wordt hij bruin vanbuiten en 'medium' van binnen. Dat komt door de samenstelling van de burger: hij is onder meer gemaakt van erwteneiwit en bietensap. Laatstgenoemde ingrediënt zorgt voor de rode kleur die er in de pan ook uitdruppelt als 'bloed'.

Volgens Beyond Meat is de burger de eerste plantaardige burger die eruitziet, wordt gebakken en smaakt als vlees. De burger is volgens voedingstrendwatcher Anneke Ammerlaan dan ook vooral bedoeld voor mensen die af en toe een keer geen vlees willen eten en niet zozeer voor vegetariërs en veganisten. De overstap van vlees naar 'nepvlees' moet door deze burger makkelijker worden.

Qua smaak vindt de trendwatcher de burger niet op vlees lijken, maar qua textuur komt het aardig in de buurt. Zolang je de burger belegt met saus, groenten en een broodje, komt de Beyond Meat-burger goed uit hoek, maar niet beter dan sommige Nederlandse plantaardige alternatieven. De beef steak van Vivera - die eigenlijk bedoeld is als alternatief voor biefstuk, maar meer op een hamburger lijkt - en de Incredible Burger van Gourmet Garden doen niet onder voor de Amerikaanse plantaardige burger, aldus Ammerlaan.

Gezonder of beter voor het milieu dan andere plantaardige alternatieven is de beroemde Amerikaanse burger volgens Ammerlaan niet. De burger van Beyond Meat is voor het grootste deel van erwten gemaakt in plaats van soja, waar de meeste vleesvervangers uit bestaan. Maar de trendwatcher vindt dat geen reden om voor deze burger te kiezen.

De Beyond Meat-burger ziet eruit als een burger van vlees. (Foto: 123RF)

Iedereen wil het proeven

Hoogleraar duurzame eiwitstructurering aan de Wageningen Universiteit Atze Jan van der Goot is het met Ammerlaan eens. "Beyond Meat is gebaseerd op erwten, terwijl soja veel meer eiwitten bevat. Het voordeel is dat erwten kunnen worden verbouwd in Europa. Verder is het goed om meerdere grondstoffen voor vleesvervangers te gebruiken, want er dreigt nu al bijna een schaarste aan erwteneiwit te ontstaan."

“Er is een hele hype rond de burger gecreëerd.” Anneke van Ammerlaan, voedingstrendwatcher

Het grote geheim achter de populariteit van de Beyond Meat-burger is volgens Ammerlaan dan ook vooral de marketing. "Er was een hele hype rondom de burger. Allerlei bekende Amerikanen hebben erin geïnvesteerd en het bedrijf ging zelfs de beurs op. Precies op dat moment kwam de burger ook in Nederland op de markt. Daardoor wil iedereen het proeven."

Dat vindt Van der Goot ook. "Als de burger niet lekker zou zijn, dan zou het in Amerika niet verkopen, maar ik denk dat we hier al goede burgers op de markt hebben. Ik denk dat Amerikanen goed zijn in marketing en de komst van de burger naar Europa zorgvuldig hebben opgebouwd."

Dezelfde basissmaak als vlees

Restaurant Thrill Grill van sterrenchef Robert Kranenborg verkocht de Beyond Meat-burger als eerste in Nederland, zes maanden voordat de burger in de schappen van de supermarkt te vinden was. Volgens Jasper Blaisse van Thrill Grill is dat omdat ze werden benaderd door een leverancier, de burger proefden en dachten: dit is dé innovatie waar we op zaten te wachten. "Wij proeven honderden dingen en af en toe denk je: dit is het."

Blaisse is van mening dat de burger dezelfde neutrale smaak als vlees heeft, waardoor hij heel goed op alle broodjes en met alle ingrediënten op hun kaart gecombineerd kan worden. Daarom is de Beyond Meat-burger momenteel de enige vleesvervanger op hun menu.

"Iedereen is er laaiend enthousiast over", zegt Blaisse. Op dit moment is een op de zeven verkochte burgers van het restaurant een Beyond Meat-burger. "De burger doet het heel goed. Niet alleen onder vegetariërs en veganisten. Sommige mensen combineren de burger ook met bacon, gewoon omdat ze niet en-en willen."

'De burger maakt verschil kleiner tussen echt en niet echt'

Bij de eetgelegenheid merken ze dat de bewustwording van de markt groter wordt en dat mensen niet meer iedere dag vlees willen eten. "Tofu is dan gelijk een heel groot verschil, terwijl deze burger van Beyond Meat het verschil tussen echt en niet echt veel kleiner maakt."

Maar in een restaurant geven mensen wel vaker wat meer geld uit aan een burger, terwijl dat in de keuken thuis anders is. De Beyond Meat-burger kost 5,99 euro per twee. "Ik weet niet of mensen langere tijd bereid zijn om die hoge prijs te betalen, terwijl vlees goedkoper is", zegt Van der Goot. Om van een hype een langdurige trend te maken, moet de prijs daarom omlaag, denkt hij.

Het bedrijf achter de burger, dat sinds mei dit jaar beursgenoteerd is, verwacht de groei vast te houden. De verwachtte omzet voor dit jaar werd kortgeleden van 210 miljoen naar 240 miljoen dollar bijgesteld.