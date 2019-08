Het was de wielertransfer van het jaar. De beste Nederlandse ronderenner moet de grootste Nederlandse ploeg aan de winst in een grote ronde helpen. Met de Tour de France als ultiem doel. Een interview met de leiding van Jumbo-Visma over de komst van Tom Dumoulin: "We hebben nog maanden nodig voor een goed plan."

Toen Jumbo-Visma maandag om 10.11 uur met een filmpje van 52 seconden "hallo" zei tegen Tom Dumoulin, zat Merijn Zeeman in een dagvullende vergadering over de voedingsstrategie tijdens de Vuelta a España, die zaterdag van start gaat en waar zijn ploeg met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk voor de eindzege gaat.

's Avonds had de sportief directeur een lang telefoongesprek "over van alles en nog wat" met Kruijswijk, de renner die vorige maand als absolute kopman van Jumbo-Visma derde werd in de Tour de France, waarna de dinsdag voor Zeeman in het teken stond van coachmeetings en de presentatie van de nieuwe opleidingsploeg van Jumbo-Visma.

"Ik ben niet zo goed in vieren, maar wel in analyseren", zegt Zeeman. "We zijn zondag vooral bezig geweest met het voorbereiden van het nieuws over de transfer van Dumoulin en voor mij begint een dag later dan eigenlijk altijd al weer het volgende."

"Begrijp me niet verkeerd, ik ben geen ijskonijn. Maar uiteindelijk is het mijn taak binnen deze ploeg om ervoor te zorgen dat iedereen de voetjes op de grond houdt en heel goed beseft dat het heel leuk is dat we met Dumoulin, Kruijswijk en Roglic nu drie klassementstoppers hebben, maar dat het er toch echt om gaat hoe hard ze volgend jaar in juli fietsen."

De transfer van Dumoulin (28) is ontegenzeggelijk een mijlpaal voor Jumbo-Visma. Maar, zo stellen Zeeman en teambaas Richard Plugge in een interview op het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel, in veel opzichten begint het echte werk nu pas.

Kruijswijk zei aan het einde van de Tour dat hij denkt dat Jumbo-Visma de komende jaren met INEOS kan strijden om de eindzege in grote rondes. Is dat nu helemaal het grote doel de komende drie jaar?

Zeeman: "Dat is zeker de doelstelling. En dat begint al met deze Vuelta. Financieel zijn we nog steeds niet dé topploeg, maar we hebben in ons team wel veel mensen met goede ideeën en een enorme drive. Het begint allemaal met een plan."

Is de komst van Dumoulin de bekroning van dat plan?

Plugge: "Een bekroning zou ik het niet willen noemen, dat is het pas als we daadwerkelijk een grote ronde winnen. En ik denk ook dat we al een tijdje laten zien dat we grote renners aan ons kunnen binden. Tony Martin koos vorig jaar voor ons, net als de megatalenten Laurens De Plus en Wout van Aert."

Maar Dumoulin staat daar nog wel wat boven.

Plugge: "Dat klopt, en het is ook een mijlpaal dat we in onze ontwikkeling op het punt zijn dat iemand als Dumoulin bij ons wil rijden. Maar we hebben die grote ronde nog steeds niet gewonnen. Dus we moeten deze toprenners nu samensmeden tot een heel hechte ploeg, die dat wel gaat lukken."

Hebben jullie je in eerste instantie de vraag gesteld of Dumoulin wel in deze ploeg zou passen?

Zeeman: "Absoluut, dat was aan de voorkant de allerbelangrijkste beslissing. Ik zat vanaf het begin in de modus dat de komst van Dumoulin nogal wat zou betekenen, want we hebben met Kruijswijk en Roglic al twee klassementsrenners. Brengt Dumoulin ons dichter bij onze ultieme ambitie: het winnen van de Tour?"

"Maar Dumoulin is ook een renner die nooit heel ver van onze ploeg af heeft gestaan. Hij kent veel mensen uit de begeleiding. En onze renners Paul Martens en Jos van Emden zijn goed bevriend met hem. Er is altijd goed contact geweest, zelfs toen er nog lang geen sprake van was dat we samen zouden gaan werken."

Wat wordt de grootste uitdaging om ervoor te zorgen dat het inderdaad gaat passen?

Zeeman: "Uiteindelijk zullen individuen mogelijk hun eigen ambitie aan de kant moeten zetten om het teambelang te dienen en om ervoor te zorgen dat we als ploeg de wedstrijd winnen."

"Een ding is daar wel heel belangrijk bij: dit geldt vooral voor de Tour. Dat is de belangrijkste koers, absoluut, maar er zijn nog heel veel andere wedstrijden die we nog nooit gewonnen hebben en heel graag willen winnen. In de Tour zullen we keuzes moeten maken, maar ik denk dat ons programma verder zo uitgebreid is dat onze drie absolute klassementskopmannen altijd aan hun trekken zullen komen."

Tom Dumoulin rijdt vanaf volgend jaar niet meer in het rood-zwart, maar in het geel-zwart. (Foto: Getty Images)

Hoe reageerden jullie renners op het nieuws dat Dumoulin hun nieuwe ploeggenoot wordt?

Zeeman: "In de gehele lijn vooral trots, want er komt wel even een renner binnen. Maar aan de andere kant ook met de vraag: 'wat betekent dit voor mij en voor mijn kansen? Welke keuzes gaan jullie als leiding maken?' Dat is natuurlijk niet iets wat we van vandaag op morgen gaan beslissen. Er zullen maanden overheen gaan om daar een goed plan voor te maken."

Het woord 'apenrots' is deze week vaak gebruikt om de situatie met jullie drie kopmannen te schetsen.

Plugge: "Het is alleen maar een mooie situatie. Want het kan een keer gebeuren dat je een uitschieter hebt en met een 'gelukje' een grote ronde wint. Maar als je als ploeg structureel mee wil doen om de eindzege, heb je een heel hoog gemiddeld niveau nodig. De kans voor Roglic, Kruijswijk en Dumoulin om een grote ronde te winnen wordt groter als ze met elkaar in een ploeg zitten en allemaal hoog in het klassement staan."

Nu is het zaak om hen daarvan te overtuigen.

Plugge: "We hebben daar natuurlijk al voordat de transfer bekend werd gemaakt met een deel van de apenrots en met Dumoulin goed en veelvuldig over gesproken. Het klopt dat we alles heel goed met elkaar moeten bespreken, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken."

Hoe belangrijk is het voor sponsoren dat een Nederlander de Tour wint namens Jumbo-Visma?

Plugge: "Al onze sponsoren willen gewoon winnen. En dan maakt het niet uit of dat met een Sloveen, een Nieuw-Zeelander of een Nederlander is."

Maar het is toch ook geen toeval dat met Dumoulin een Nederlandse renner werd gehaald?

Plugge: "Het speelt natuurlijk wel mee. Maar dan is jouw volgende vraag: gaan jullie Dumoulin daarom volgend jaar uitspelen als dé kopman in de Tour? Het antwoord daarop is: niet per se. Wij gaan echt met elkaar kijken hoe we de grootste kans hebben om als team de Tour te winnen."