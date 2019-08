De Eredivisie Vrouwen staat nog altijd in de schaduw van de uitstekende prestaties van de Oranjevrouwen. De KNVB doet vanaf dit seizoen een nieuwe poging de competitie écht van de grond te krijgen. NU.nl sprak met Sarina Wiegman, Daphne Koster en sportmarketeer Chris Woerts over de problemen en mogelijke oplossingen.

De Oranjevrouwen riepen het na de verloren WK-finale vorige maand tegen de Verenigde Staten (0-2) nog net niet in koor, maar de boodschap was kraakhelder. Om in de toekomst mee te kunnen blijven doen in de wereldtop, moet het niveau van de Eredivisie Vrouwen omhoog. En wel zo snel mogelijk.

Een voornaam onderdeel van het probleem is dat van de huidige selectie van de Oranjevrouwen slechts een handvol spelers actief is in de Eredivisie. De toppers vertrokken stuk voor stuk al op vroege leeftijd naar het buitenland. Lieke Martens (nu FC Barcelona) ging op haar achttiende naar Standard Luik en Vivianne Miedema (nu Arsenal) op haar zeventiende naar Bayern München.

De KNVB ziet dat het anders moet en presenteerde deze zomer een nieuwe langetermijnvisie om een poging te doen het Oranje-succes te vertalen naar de Eredivisie Vrouwen. Maar daarover straks meer. Eerst nog even een stap terug.

De spelers van de Oranjevrouwen poseren met de zilveren WK-medaille. (Foto: Pro Shots)

'Het blijft instabiel qua structuur'

De Eredivisie Vrouwen werd in 2007 met veel bombarie aangekondigd. Er moest binnen drie jaar een volwaardige competitie tot stand worden gebracht die zich financieel kan bedruipen. Dat is niet gelukt. Een BeNe League, waarin Nederlandse en Belgische clubs het tussen 2012 en 2015 tegen elkaar opnamen, en de afgelopen twee jaar een Coöperatie Eredivisie Vrouwenvoetbal boden ook geen uitkomst.

"Het blijft instabiel qua structuur", zegt bondscoach Sarina Wiegman. "Het schommelt telkens wat betreft aantal deelnemende clubs, omdat enkele al zijn gestopt (zeven van de vijftien clubs die ooit meededen, red.). Maar als je kijkt naar het niveauverschil tussen 2007 en nu dan zijn er dingen ook heel erg goed gegaan. De dingen die fout zijn gegaan worden echter vaak benadrukt."

"Maar het kon en kan op alle vlakken beter", aldus oud-prof en huidig manager vrouwenvoetbal bij Ajax Daphne Koster. "Het is natuurlijk ontzettend knullig als zoals afgelopen seizoen het geval was de uitslagen en standen van de wedstrijden van vrijdag pas maandag op de officiële Twitter-pagina van de Eredivisie staan. Daar krijg ik de kriebels van."

FC Twente-sc Heerenveen (2-3) was in 2007 de allereerste wedstrijd in de Eredivisie Vrouwen. (Foto: Pro Shots)

'De clubs moeten stappen maken'

De KNVB presenteerde dus onlangs een nieuwe langetermijnvisie in een rapport getiteld: Vrouwenvoetbal 2018-2022. De belangrijkste punten: de KNVB laat de 50.000 euro aan subsidie intact, de bond levert een clubondersteuner die clubs helpt hun plannen vorm te geven, de bond en clubs zetten een gezamenlijke media- en marketingstrategie op en alle Eredivisionisten zijn vertegenwoordigd in de beloftencompetitie.

"De clubs moeten stappen maken", vertelt Wiegman. "Ajax heeft dat gedaan door als eerste Nederlandse club een cao voor vrouwelijke spelers in te voeren. Ik zou de BVO's (betaaldvoetbalorganisaties, red.) willen vragen om voor een goed budget en managementplan te zorgen en het echt als topsport weg te zetten. We moeten niet 36 BVO's hebben met een vrouwentak. Met uiteindelijk twaalf clubs kan je een topcompetitie bewerkstelligen."

"Het is ook ontzettend belangrijk dat het bedrijfsleven zich achter de Eredivisie Vrouwen gaat scharen", legt sportmarketeer Chris Woerts uit. "Die kiezen vooralsnog voor zekerheid en tekenen een deelcontract met de KNVB, waarbij ze vooral de Oranjevrouwen financieel steunen. Maar er moet niet alleen maar worden gekeken naar de Oranjevrouwen. Het is zonde dat de clubs nog niet omarmd worden."

Vivianne Miedema in het shirt van sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

'Het is schandalig dat Feyenoord nog geen eerste elftal heeft'

Feit blijft dat er komend seizoen slechts acht clubs meedoen aan de Eredivisie Vrouwen. Vooral het ontbreken van Feyenoord is bij velen een doorn in het oog. De Rotterdammers hebben inmiddels wel verschillende jeugdteams, maar zijn pas over één of twee jaar van plan om deel te nemen aan de Eredivisie Vrouwen.

"Het is schandalig dat Feyenoord nog geen eerste elftal heeft bij de vrouwen", stelt Woerts. "Als tien procent van de begroting bedoeld is voor de jeugdopleiding, dan is één procent voor de vrouwen al genoeg. Zo duur is het allemaal niet. Op de hele begroting is het klein bier."

"Feyenoord moet het helemaal zelf weten, maar het is een gemiste kans waar je vandaag de dag niet meer mee wegkomt", beweert Koster. Ajax-Feyenoord zou natuurlijk een prachtig affiche zijn, maar eigenlijk vind ik het nog meer zonde dat je als klein meisje woonachtig in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Utrecht, niet kan dromen dat je bij je favoriete club in het eerste elftal speelt."

De spelers van de Ajax Vrouwen vieren in 2018 de landstitel met de fans. (Foto: Pro Shots)

'Meer salaris? Eerst alles maar eens goed organiseren'

De toeschouwersaantallen en de media-aandacht blijven eveneens een probleem. Zo zijn er bij de meeste wedstrijden niet meer dan duizend toeschouwers aanwezig en is een samenvatting van een wedstrijd op de zondag in NOS Studio Sport het enige wat er van de Eredivisie Vrouwen te zien is op de landelijke televisie.

"De herkenbaarheid is nog laag", zegt Woerts. "Je hebt helden nodig, zonder helden geen competitie. De Eredivisie heeft een enorme potentie. De clubs moeten zich afvragen of vrijdag de beste speeldag is en kijken naar de locatie. Je kan ADO-Heerenveen in het Cars Jeans Stadion houden, maar dan verdien je een tientje als elke toeschouwer een kop koffie bestelt. Je zou ook in het Westland kunnen spelen, om meer binding met de regio te krijgen."

"De discussie dat vrouwelijke spelers evenveel moeten verdienen als hun mannelijke collega's is een heel interessante", besluit Koster. "Maar ik pleit er veel meer voor om eerst alles goed te organiseren, van de jeugdopleiding tot het eerste elftal, en dan is meer salaris uiteindelijk een gevolg. Er liggen op het gebied van merchandising en sponsoring enorme kansen en die moeten we eerst gaan benutten."