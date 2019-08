Nadat Ariana Grandes concert in Manchester in 2017 doelwit wordt van een terroristische aanslag, kijkt de hele wereld toe hoe de popster omgaat met de nasleep. Ze blijft in nauw contact met fans en zingt openlijk over trauma's in haar nieuwe muziek. Het levert haar de grootste successen van haar carrière op. Dit weekend staat ze tweemaal in de Amsterdamse Ziggo Dome en keert ze terug naar de Britse stad waarmee ze voor altijd verbonden is.

"Ik heb geen tranen meer over om te huilen. Ik ben me aan het herpakken. Ik heb lief, ik leef en ik pak het weer op." Met deze woorden van de single No Tears Left To Cry komt Grande in april 2018, elf maanden na de aanslag, terug.

Een jaar eerder is ze hard op weg om een van de grootste popsterren op aarde te worden als op 22 mei 2017 een concert van haar Dangerous Woman Tour in Manchester doelwit wordt van een terroristische aanslag. Bij de bomexplosie komen 22 mensen om het leven en meer dan honderd fans raken gewond.

De zangeres verlaat het Verenigd Koninkrijk, maar keert al snel terug om haar gewonde fans in het ziekenhuis te bezoeken en een groot benefietconcert te geven met collega's. Ze annuleert een deel van haar tour en verdwijnt tijdelijk uit de schijnwerpers om de gebeurtenissen te verwerken. Er volgt een loodzware periode voor de nu 26-jarige Amerikaanse.

Het lied dat haar terugkeer inluidt begint als een ballad, maar wordt al snel gedragen door een swingende beat. Ze bezingt de verwerking van een zware tijd en de wil om door te gaan met het leven. Dit is een thema dat meermaals terugkomt op het album Sweetener dat in de zomer van 2018 verschijnt.

Zangeres kampt met angstaanvallen en posttraumatische stress

Op de derde single van het album, Breathin, is Grande open over het gevoel dat ze ervaart tijdens angstaanvallen. De zangeres kampt hier al langer mee, maar de aanvallen worden verergerd door het posttraumatisch stresssyndroom dat ze aan de aanslag overhoudt. In The Tonight Show Starring Jimmy Fallon zegt ze: "Het lied gaat over het gevoel dat je niet goed kunt ademen tijdens een paniekaanval. Het is het ergste gevoel in de wereld."

Ook het slotstuk van de plaat, Get Well Soon, gaat over de periode na de aanslag, waarin Grande naar eigen zeggen voor drie maanden 'zweefde', maar niet op een fijne manier. "Mijn lichaam is op aarde, maar ik zweef. Losgekoppeld, soms voel ik me bevroren en eenzaam", zingt ze. Aan het einde van het lied voegt ze veertig seconden stilte toe, om de slachtoffers van de aanslag te eren. Door de stilte duurt het lied vijf minuten en 22 seconden, wat weer een verwijzing is naar de datum van de aanslag.

Grande communiceert op persoonlijk niveau via sociale media

De eerlijkheid over haar angsten en trauma's komt niet alleen terug in haar liedjes. Naast de vele berichten waarin ze stelt van haar fans te houden, schrijft ze op sociale media ook over haar gezondheid. Zo deelt ze in april een scan van haar hersenen waarop de gevolgen van een posttraumatisch stresssyndroom te zien zouden zijn. In een uitleg bij de foto schrijft ze: "Ik wil hier niemand mee laten schrikken. ... Ik wil jullie aanmoedigen goed voor jullie brein en lichaam te zorgen."

De zangeres heeft het er nog moeilijk mee om over de aanslag zelf te praten, maar communiceert wel met haar fans over het verwerkingsproces. "Op een dag, als ik er klaar voor ben en meer genezen ben, kunnen we erover praten. Ik ben continu met mijn gezondheid en het verwerken van pijn bezig. Elke dag is verschillend, maar ik doe mijn best", licht ze toe op Instagram.

Tegelijkertijd deinst ze er niet voor terug om fans terecht te wijzen als ze dat nodig acht. Nadat Grande haar wereldtour aankondigt, zijn fans in steden die worden overgeslagen ontevreden. "De Europese tour is een grote stap voor mij. Ik heb er zin in en ben dankbaar dat ik het mag doen, maar dit is simpelweg het beste wat ik nu kan doen. Het is voor mijn gezondheid nu beter om vooral shows dichter bij huis te doen", reageert ze. Een fan die kritiek had geleverd, biedt direct excuses aan en beaamt dat de gezondheid van de zangeres voorgaat.

Grande zingt over dood van ex-vriend Mac Miller op Thank U, Next

In september 2018 krijgt Grande opnieuw een zware klap te verwerken. Haar ex-vriend en rapper Mac Miller overlijdt plotseling aan een onopzettelijke drugsoverdosis. De zangeres reageert met emotionele berichten op sociale media, maar krijgt ook kritiek van fans van de rapper, die haar door de relatiebreuk schuldig achten aan zijn dood.

In een interview met Vogue vertelt de zangeres later dat ze zich weinig van de periode na Miller's dood kan herinneren, mede door alcoholgebruik. Ze wordt bijgestaan door haar vrienden die haar aanmoedigen muziek te maken ter afleiding en verwerking. Hier komt de single Thank U, Next uit voort waarop ze haar voormalige partners bedankt. Over Miller zingt ze: "Ik zou willen dat ik Malcolm (zijn volledige voornaam, red.) nog kon bedanken, want hij was een engel."

Grande wijdt op het album met dezelfde naam uit over de verwerking van haar trauma's terwijl ze continu in de publiciteit staat. Op Fake Smile laat ze weten zich niet langer beter voor te doen dan ze zich voelt. "Ik kan niet nog een neppe glimlach laten zien, ik kan niet doen alsof het oké gaat. Ik zal niet zeggen dat het goed met me gaat. Na alles wat ik heb meegemaakt kan ik niet liegen", zingt ze.

Grande oogst succes na succes met nieuwe muziek

De fans hebben haar niet in de steek gelaten. De twee albums die binnen een half jaar uitkomen, zijn beide grote successen. In Nederland heeft de zangeres nog geen nummer 1-hit op haar naam staan, maar in Amerika verblijven zowel Thank U, Next als 7 Rings wekenlang op de eerste plek.

In navolging van mannelijke rappers brengt Grande tegenwoordig nieuwe muziek uit wanneer zij daar behoefte aan heeft, in plaats van te werken volgens het traditionele albummodel. Sinds het uitkomen van Thank U, Next in februari brengt ze de nieuwe singles Monopoly en Boyfriend uit die beiden weer miljoenen keren op Spotify geluisterd worden. Haar Sweetener tour bracht halverwege al meer dan 70 miljoen euro in het laatje.

Zondag keert Grande voor Manchester Pride terug naar de stad die haar traumatiseerde, maar waarmee ze ook onlosmakelijk verbonden is. Een jaar na de aanslag liet de zangeres een tatoeage zetten van een bij, het symbool van de stad waarmee de inwoners zich profileren als harde werkers. Het lijkt ook de sleutel tot haar eigen succes te zijn. Productiever dan haar meeste collega's, met meer open interacties met haar fans, is Ariana Grande uitgegroeid tot een van de succesvolste popartiesten van haar generatie. Stap voor stap probeert ze ook haar levensgeluk te hervinden.