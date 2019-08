Naast vragen over hoe de van kindermisbruik beschuldigde Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein precies om het leven is gekomen en welke fouten zijn gemaakt door de gevangenis waar hij vastzat, gaat veel aandacht uit naar zijn vermeende slachtoffers. Kunnen zij nog wel gerechtigheid krijgen?

De koninklijke weg naar juridische genoegdoening is afgesloten: de strafrechtzaak tegen Epstein wordt binnenkort stopgezet. Een overledene kan niet worden vervolgd. Een confrontatie in de rechtszaal zit er niet meer in. Voor sommige vrouwen die hem beschuldigen was dat juist de voornaamste reden om hun verhaal te doen.

In een verklaring, onderdeel van de tweeduizend pagina's aan verzegelde documenten over de vermogensbeheerder die onlangs werden vrijgegeven door een rechter, vertelt een slachtoffer hoe Epstein zijn eis dat hij minstens drie keer per dag klaarkwam omschreef als noodzaak, als "biologisch, net als eten".

Zoektocht naar medeplichtigen

Voor het voeden van Epsteins libido was een geoliede machine nodig, zeggen getuigen. Kwetsbare tienermeisjes - sommige waren pas dertien jaar oud - werden niet alleen gerekruteerd door leeftijdsgenoten. Ook volwassen medewerkers en bekenden van Epstein zouden meisjes bij hem hebben gebracht.

De aandacht van de autoriteiten is nu gericht op figuren zoals Ghislaine Maxwell, een Britse socialite en een ex-vriendin van Epstein, die na het einde van hun relatie voor hem bleef werken. Zij trad op als zijn 'hoerenmadam' en nam verschillende keren deel aan het misbruik, zeggen slachtoffers.

Daarnaast dringt de vraag zich op hoeveel mensen de niet-aflatende stroom van minderjarigen opmerkten, wisten wat de multimiljonair hen aandeed en toch zwegen of hem zelfs actief een hand boven het hoofd hielden.

Vlak nadat Epstein met een gebroken nek werd gevonden in zijn cel in Manhattan, waarschuwde de Amerikaanse minister van Justitie William Barr eventuele medeplichtigen in de omvangrijke misbruikzaak dat hij en zijn ministerie het er niet bij zullen laten zitten.

Getuigen beschrijven een niet-aflatende stroom van minderjarige meisjes die het 77 miljoen dollar kostende huis van Epstein in Manhattan bezochten. De multimiljonair eiste dagelijks minstens drie orgasmes. (Foto: Pro Shots)

Lopende onderzoeken naar seksnetwerk

Er lopen verschillende onderzoeken naar mogelijke andere betrokkenen. In het kader van een FBI-onderzoek werd Epsteins privé-eiland in de Cariben doorzocht. En de Franse autoriteiten bekijken of er misbruik plaatsvond in zijn huis in Parijs.

Ook de eventuele betrokkenheid van enkele invloedrijke vrienden van Epstein wordt nog onderzocht. Virginia Giuffre, een van de vrouwen die naar voren zijn gekomen, beweert bijvoorbeeld dat zij op bevel van Epstein seks had met onder anderen de Britse prins Andrew, Bill Richardson, een voormalige gouverneur van de staat New Mexico, oud-senator George Mitchell en de miljardair Glen Dubin. Alle door Giuffre genoemde mannen hebben dit ontkend.

“Ze hebben me beroofd van mijn jeugd, mijn identiteit, mijn onschuld en mijn eigenwaarde.” Jennifer Araoz over Epstein en zijn handlangers

Berechten mogelijke medeplichtigen is zo simpel nog niet

Juridische kenners waarschuwen wel dat het waarschijnlijk lastig wordt om medewerkers van de dode multimiljonair te berechten. Aanklagers zullen bijvoorbeeld niet alleen moeten bewijzen dat iemand als Maxwell jonge meisjes rekruteerde voor Epstein, maar ook dat er geen gerede twijfel over kan bestaan dat zij wist dat de meisjes minderjarig waren en dat hij seks met hen zou hebben.

Zonder hard bewijs is het wegnemen van gerede twijfel bij een jury een veel moeilijkere opgave dan met. Als er al dergelijke bewijzen tegen Maxwell of andere medewerkers van Epstein waren gevonden, zouden zij hoogstwaarschijnlijk zijn opgepakt.

Als Epstein was berecht, had hij zich in ruil voor strafvermindering of andere concessies tegen zijn medeplichtigen kunnen keren. Aan de andere kant had justitie deals met zijn medewerkers kunnen sluiten, zodat zij tegen hun werkgever hadden kunnen getuigen. Wellicht waren er uit de behandeling van de zaak dan nieuwe aanwijzingen over potentiële medeplichtigen gerold.

Civiele rechtszaken zijn nog een optie

Het burgerrecht biedt vermeende slachtoffers van Epstein nog wel aanknopingspunten.

Afgelopen woensdag trad in de staat New York een nieuwe wet in werking, de Child Victims Act. Door deze wet kunnen (nu volwassen) slachtoffers hun misbruikers of instituties die daders een hand boven het hoofd hielden aanklagen, ongeacht hoelang het misbruik geleden is. Dat kan een jaar lang. Na die periode geldt in oude misbruikzaken de regel dat slachtoffers tot hun 55e een rechtszaak mogen aanspannen.

De eerste van de vele verwachte zaken tegen Epstein zijn er inmiddels: meteen na de inwerkingtreding van de wet daagde de 32-jarige Jennifer Araoz uit New York Epsteins erven en een aantal van zijn medewerkers voor de rechter. Twee andere slachtoffers deden op vrijdag hetzelfde.

Araoz zegt op veertien- of vijftienjarige leeftijd naar het huis van de multimiljonair te zijn gelokt. Epstein gaf haar geld voor 'massagesessies' en beloofde haar te helpen een zang- of acteercarrière te starten. Wat volgde waren maanden van misbruik, die culmineerden in een brute verkrachting.

Als de rechter besluit dat de erven-Epstein inderdaad aansprakelijk zijn, zal dat waarschijnlijk resulteren in schadevergoedingen voor de slachtoffers. In juli, tijdens de behandeling van Epsteins verzoek om op borgtocht vrij te komen, raamden zijn advocaten zijn vermogen op zo'n 560 miljoen dollar.

Ook mogelijke handlangers krijgen schadeclaims aan hun broek

De erven van Epstein zijn niet de enige partij in het vizier van Araoz. Ghislaine Maxwell was volgens de New Yorkse in grote mate verantwoordelijk voor het faciliteren van het seksnetwerk, hoewel ze haar nooit heeft ontmoet.

Araoz wil ook genoegdoening van drie andere vrouwelijke medewerkers van de multimiljonair, die in de eerste rechtbankdocumenten niet bij naam worden genoemd.

"Vandaag zet ik de eerste stap om de kracht te herwinnen die Jeffrey Epstein en zijn medeplichtigen van me gestolen hebben", zei ze woensdag tegen journalisten over het door haar aangespannen proces. "Ze hebben me beroofd van mijn jeugd, mijn identiteit, mijn onschuld en mijn eigenwaarde."