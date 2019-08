NUweekend Borstvoeding in het openbaar: 'Er is verpreutsing gaande' 136 x gedeeld Voor de een is het ronduit ongemakkelijk, voor de ander het meest natuurlijke wat er is: borstvoeding in het openbaar. We laten verschillende experts en organisaties aan het woord over het belang van borstvoeding en de gewoonte om dit in het openbaar te doen.