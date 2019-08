Lowlands of Pukkelpop: dit weekend kunnen muziekliefhebbers kiezen tussen twee grote festivals. Wat onderscheidt deze twee evenementen? En zijn er überhaupt grote verschillen tussen Nederlandse en Belgische festivals? NU.nl vraagt het twee kenners die de scene in beide landen op de voet volgen.

"Belgische festivalbezoekers zijn grotere muziekkenners en hebben een progressievere smaak", trapt festivalpresentator Otto-Jan Ham af. "Dat komt vooral omdat er in Vlaanderen meer alternatieve muziek op de radio wordt gedraaid. Belgen zijn dus kritischer en gaan vooral voor de line-up naar een festival."

De geboren Nederlander, die in Vlaanderen woont, werkte onder meer voor het radiostation Studio Brussel en presenteert al jaren op Pukkelpop en Rock Werchter. Hij ziet Lowlands echt als een 'Hollands feestje'.

“Pukkelpop is een écht muziekfestival, je zult daar niet zo snel iemand in een Borat-string rond zien lopen” Otto-Jan Ham, presentator Pukkelpop

"Qua muzikale programmering zitten Lowlands en Pukkelpop heel dicht bij elkaar. Maar toch voelt het anders. Lowlands is frivool met veel randprogrammering en misschien zelfs wat carnavalesker. Pukkelpop is een écht muziekfestival. Je zult daar niet zo snel iemand in een Borat-string rond zien lopen."

Volgens de presentator zijn er dan ook weinig Belgen die richting de Flevopolder trekken dit weekend. Maar andere festivals zijn juist wel erg in trek bij onze zuiderburen, zegt hij.

'Vlamingen hebben chronisch minderwaardigheidscomplex'

"Omdat de Belgen ook erg prat gaan op hun goede smaak, zijn het Best Kept Secret Festival en Down The Rabbit Hole, waar heel progressief geprogrammeerd wordt, juist heel populair. Daar kijken ze hier jaarlijks likkebaardend naar uit, vooral omdat er in Vlaanderen niet echt van dit soort grotere festivals zijn."

Dat Rock Werchter dan weer een trekpleister is voor veel Nederlandse muziekfans, verbaast Ham niets. Al werd daar in de beginjaren wel vreemd van opgekeken.

"Vlamingen hebben een chronisch minderwaardigheidscomplex en toen de Nederlanders 'hun' festival begonnen te overspoelen, waren er wel mensen die daar moeite mee hadden. Inmiddels is 'de Hollander' echt een onderdeel van Rock Werchter geworden en gaat het allemaal prima samen."

Op een Belgisch festival kom je minder opvallend geklede mensen tegen dan op Nederlandse festivals, zoals hier op De Leuke Festival in Utrecht. (Foto: De Leuke Festival)

'Nederlanders waarderen de totaalbeleving'

Arne van Terphoven is auteur van Het Festivalgevoel, waarin hij de wereld van Pinkpop, Rock Werchter, Pukkelpop en Lowlands beschrijft. Hij erkent dat festivalorganisatoren in België andere prioriteiten hebben dan hun Nederlandse collega's.

"Belgen vinden muziek voldoende en daar begint dus alles", zegt hij. "In ons land moet het toch meer een feestje zijn. Lowlands zet speciaal in op een totaalbeleving met onder meer theater, ballet en exotisch eten. Dat waarderen we hier enorm, maar Belgen zitten daar helemaal niet op te wachten."

Volgens Van Terphoven zoeken onze zuiderburen hun euforie vooral in het samenzijn bij bijzondere acts. Iets waar de Vlaamse organisatoren zelfs op inspelen.

“Nederlanders zijn simpelweg verwender. Die staan voor een podium met de houding: laat maar zien waarom ik uit mijn dak moet gaan” Arne van Terphoven, auteur Het Festivalgevoel

"Op veel festivals wordt daar sinds een tijdje met een crowd-control-systeem gewerkt, waarbij je alleen van achteren de tent in kunt en niet meer via de zijingangen. Dat betekent dat je vooraf echt keuzes moet maken en niet zomaar even kunt binnenwandelen. Dat geeft een bijzondere sfeer, want de mensen die vooraan staan, zijn echte fans en dat geeft een extra dimensie aan een optreden."

Collectief gevoel bij shows

De attitude van de Nederlandse fans is volgens Van Terphoven totaal niet te vergelijken met die van de Belgische muziekliefhebbers op festivals.

"Nederlanders zijn simpelweg verwender. Die staan voor een podium met de houding: laat maar zien waarom ik uit mijn dak moet gaan. In België merk je een collectiever gevoel bij shows. Daar is het meer: we zijn hier en gaan er samen met de artiest op het podium iets van maken. Dat is toch een compleet andere beleving, waar ik persoonlijk meer van hou."

Ondanks de minder intense muziekbeleving, denkt Van Terphoven dat een festival als Lowlands zeker op andere vlakken veel pluspunten heeft.

"Je kunt na Lowlands een gesprek met iemand hebben die een totaal ander festival heeft beleefd dan jij. Dat vind ik dan juist weer het mooie aan een diverse programmering, met onder meer al die randoptredens en een volwaardig danceprogramma in de nacht. De hedendaagse festivalbezoeker in Nederland is immers een alleseter, waarbij het 'erbij geweest zijn' altijd een grote rol zal blijven spelen."